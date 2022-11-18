Сотовые операторы на Украине прогнозируют проблемы с мобильной связью

На Украине указали на риски остаться без мобильной связи из-за отключения света

Мобильная связь на Украине будет существовать в режиме точечного покрытия, целые районы Киева отключаются от электроэнергии, наиболее уязвимые – Киевская, Харьковская, Львовская, Полтавская области, сообщил президент Киевстара Александр Комаров.

По его словам, есть риск, что мобильная связь на Украине будет существовать в режиме точечного покрытия, то есть будут территории без связи.

Комаров привел в пример Киев, где отключают от электроэнергии целые районы с большим количеством жителей, и исчезает мобильная и фиксированная связь, но не везде, передает Strana.ua.

Он отметил, что соотношение работающих и неработающих сайтов такое же, как и по всей Украине – около 30%, наиболее уязвимые на сегодняшний день области – это Киевская, Харьковская, Львовская, Полтавская, однако, по его словам, вряд ли связь может исчезнуть на долгое время по всей стране,передает РИА «Новости».

Ранее власти Украины сообщили, что более 30 объектов инфраструктуры страны были повреждены 15 ноября в результате российских ударов.

В пятницу глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что сейчас почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.