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Премьер Украины сообщил о вышедшей из строя половине энергосистемы страны
Премьер Украины рассказал о последствиях ракетных ударов по энергетической системе страны
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов России.
По его словам, на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Половина энергетической системы выведена из строя. Он добавил, что в связи с этим страна нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров. Речь идет и поставке оборудования и дополнительных финансовых ресурсов для покупки объемов газа.
Об этом Шмыгаль заявил во время совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Видео доступно на YouTube-канале кабинета министров Украины, передает РИА «Новости».
Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб инфраструктуре страны, нанесенный с февраля, можно оценить в 100 млрд долларов.
В Сети появились кадры казни военнопленных боевиками ВСУ в Макеевке
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В Сети опубликованы видеозаписи, на которых видны тела предположительно российских военнопленных. Военнослужащие подверглись массовой казни, организованной боевиками ВСУ в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР).
Кадры в своем Telegram-канале опубликовал российский военкор Александр Коц. Как отмечается в публикации, на видеозаписи не могут быть жертвы минометного обстрела. Все указывает на то, что взятых в плен военнослужащих таким образом казнили.
Предположительно, исполнителями убийства являются боевики ВСУ пограничники Артур Бортничук и Назар Михайловский, выпускники университета МВД в Харькове, а раненый «Андрюха» может оказаться Андреем Соколом.
Ранее военнослужащий из ДНР рассказал, что попал в плен в конце марта в Мариуполе, когда он приехал навестить своих родителей. Он смог выжить после того, как его пытались казнить и нанесли не менее девяти ударов ножом, в том числе в голову и шею.
До этого освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции Луганской народной республики.
Политолог: Реакция США на инцидент в Польше стала шоком для Зеленского
Политолог Корнилов: США решили приземлить Зеленского из-за риска развязывания третьей мировой
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Американские политики, осаживая «ястребиные» взгляды некоторых европейских коллег, пытаются не допустить развязывания новой мировой войны. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Владимир Корнилов, комментируя сообщения в СМИ о том, что США попросили европейцев и Украину осторожнее говорить об инциденте в Польше.
«США приземляют «ястребиные» изречения политиков, требовавших немедленно применить пятую статью Устава НАТО и нанести удар по России. При этом делая такие опасные заявления, политики этих стран даже не удосужились вникнуть, кто же на самом деле нанес удар по Польше», – рассказал донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.
«Для украинского президента Владимира Зеленского позиция США действительно стала шоком. Ведь он привык выдвигать абсолютно фейковые, абсурдные обвинения против России и получать поддержку Запада в этой лжи», – отметил собеседник.
«Но когда речь заходит о практической реализации сценариев новой мировой войны, то некоторые западные политики понимают, что ставки слишком высоки. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что все это может привести к гораздо более серьезным последствиям, нежели санкции и публичное осуждение действий России», – полагает эксперт.
«Вместе с тем у нас нет никаких оснований ожидать смягчения риторики в адрес России. Когда речь шла о вероятности развязывания третьей мировой войны, у западных политиков сработали тормоза как во время Кубинского кризиса. Именно по этой причине в США решили приземлить Зеленского», – заключил Корнилов.
Накануне зарубежные СМИ сообщили, что американские чиновники в течение последних двух дней обращались к главам европейских государств и окружению украинского президента Владимира Зеленского, призывая их быть более осторожными в комментариях по темам, касающимся падения ракет в Польше. Об этом со ссылкой на источники написала американская газета Politico.
В статье также отмечается, что Киев не хочет брать на себя ответственность за произошедшее, поэтому американской стороне приходится настаивать на более тесной координации в вопросе публичных заявлений о случившемся.
Польский президент Анджей Дуда заявил, что представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракет на территории Польши, но не будут допущены к участию в нем. Вместе с тем накануне украинский президент заявлял, что эксперты страны получат допуск к участию в расследовании.
Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в ответ Байден счел его пустословом.
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Высокоточным ударом уничтожен арсенал ВСУ с западной артиллерией
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Вооруженными Силами России в четверг, 17 ноября, нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны.
Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
По данным МО РФ, в результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий, говорится в сообщении.
14 ноября Минобороны сообщало, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
Конгрессвумен Грин заявила о войне США против России
Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила об опосредованной войне США против России
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США, которые тратят на Украину столько средств, будто она стала 51-м штатом, ведут опосредованную войну с Россией, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Грин посетовала, что на переданные Киеву деньги сами США могли бы обезопасить границу от нелегальных мигрантов, но вместо этого Вашингтон «защищает границу другой страны» и «ведет опосредованную войну с Россией», передает ТАСС.
По словам Грин, жители США должны знать, почему администрация Джо Байдена и Конгресс при демократах «так заинтересованы в финансировании защиты границ Украины», а не самих Соединенных Штатов. Она указала, что «11,8 млрд долларов идут на помощь, в том числе на прямую бюджетную поддержку» Украины. «Вопрос: Украина теперь является 51-м штатом США? И какую позицию занимает Зеленский в нашем правительстве?» – заявила она.
Напомним, республиканцы внесли в Палату представителей проект резолюции о контроле за расходованием средств, выделяемых Конгрессом на помощь Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Марджори Тейлор Грин.
В Донецке заявили о тяжелых боях на Авдеевском, Артемовском и Угледарском направлениях
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Почти на всей линии боевого соприкосновения мы наблюдаем тяжелые бои. Для продвижения вперед нам необходимо перерезать трассу в районе Новомихайловки и идти в сторону Орловки, Первомайского и Карловки, откуда ВСУ обстреливают Донецк. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в регионе.
«Ситуация в районе Соледара очень непростая. Я бы не сказал, что там идет активное продвижение. В основном мы видим позиционные бои. Там стоит группировка противника «Холодный Яр», состоящая из очень мотивированных боевиков», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Ситуацию осложняет тот факт, что у противника сохраняется возможность подвоза боеприпасов и ротации, поэтому упираться они будут до последнего. Вместе с тем идет наступление со стороны Покровского. Но сложно оценить, насколько быстро нам удастся продвинуться», – продолжил собеседник.
Он также отметил, что тяжелые бои идут «буквально везде – и на Угледарском, и на Авдеевском, и на Артемовском направлении». «Что касается наступления на Угледар, то нам удалось окончательно зачистить Павловку. Но пока не будет блокирована трасса в районе Новомихайловки и Константиновки, особого продвижения ждать не стоит», – уверен донецкий депутат.
«Недавнее взятие Опытного открывает для нас путь к первой линии обороны ВСУ в сторону Орловки, Первомайского, Карловки и Галицыновки. Оттуда постоянно ведутся обстрелы Донецка из американских HIMARS и французских гаубиц CAESAR. И пока мы не выбьем оттуда противника, город будет находиться под огневым контролем ВСУ», – заключил Бердичевский.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что ведется успешное наступление в направлении Соледара, а у поселка Спорное отбит украинский опорный пункт.
Алаудинов отметил, что «Ахмат» и шестой казачий полк имени Платова НМ ЛНР ведут бои, «ежедневно уничтожая» противника, также «хорошо двигаются» бойцы седьмой Чистяковской бригады НМ ЛНР.
В Соледар российские силы заходят с нескольких сторон: слева – «Ахмат» и казачий полк, справа – «Ахмат» и Чистяковская бригада. «Можно сказать, что наш участок линии фронта остается, наверное, самым стабильным в сравнении со всей остальной линией фронта», – сказал Алаудинов.
Он указал, что «Ахмат», второй армейский корпус ЛНР и отряд «Барса» держат линию фронта от Соледара до Кременной в ЛНР.
Алаудинов сообщил, что сделан «большой рывок у населенного пункта Спорное». По его словам, ЧВК «Вагнер» отбил у противника очень серьезный опорный участок и закрепился там. «Ахмат» с бойцами ЛНР, двигаясь «сверху вниз, влево», также «отбили очень серьезный опорный пункт противника, выбив его оттуда и уничтожив, и тоже укрепились».
Напомним, бойцы ДНР в ходе наступления на Невельское взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины под Ясиноватой.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.
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«Миссис Крым» отказали в российском гражданстве из-за гимна УПА
Победительнице «Миссис Крым» отказали в российском гражданстве из-за гимна УПА
Победившей в конкурсе «Миссис королева красоты – Крым» Ольге Валеевой отказали в получении российского гражданства из-за исполнения гимна украинских экстремистов, сообщили в республиканском МВД.
Полицейские установили, что в октябре Валеева привлекалась к административной ответственности по статье о дискредитации ВС России и пропаганде экстремизма, передает «Комсомольская правда».
В соответствии с этим ей отказали в заявлении о приеме в гражданство Российской Федерации.
Напомним, Валееву и ее подругу признали виновными по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и о пропаганде символики экстремистских организаций. Валеевой назначили штраф в 40 тыс. рублей.
Видео с исполнением неофициального гимна УПА* и полка «Азов» (обе организации запрещены в России) Валеевой опубликовали в Сети. Сама женщина поясняла, что она – украинка, живет в Симферополе и одна воспитывает двух детей.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о продвижении к Соледару
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о продвижении к Соледару и отбитых у украинских войск опорных пунктах
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Спецназ «Ахмат» и подразделения Народной милиции ЛНР успешно наступают в направлении Соледара (ДНР), у поселка Спорное отбит украинский опорный пункт, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса ЛНР Апты Алаудинов.
Алаудинов сообщил, что каждый день «двигаются группы в Соледаре», продвижение «идет хорошо». «Ахмат» и шестой казачий полк имени Платова НМ ЛНР ведут бои, «ежедневно уничтожая» противника, также «хорошо двигаются» бойцы седьмой Чистяковской бригады НМ ЛНР, передает ТАСС.
В Соледар российские силы заходят с нескольких сторон: слева – «Ахмат» и казачий полк, справа – «Ахмат» и Чистяковская бригада. «Можно сказать, что наш участок линии фронта, он был, есть и остается, наверное, самым стабильным в сравнении со всей остальной линией фронта», – сказал Алаудинов.
Он указал, что «Ахмат», второй армейский корпус ЛНР и отряд «Барса» держат линию фронта от Соледара до Кременной в ЛНР.
Алаудинов сообщил, что сделан «большой рывок у населенного пункта Спорное». По его словам, ЧВК «Вагнер» отбил у противника очень серьезный опорный участок и закрепился там. «Ахмат» с бойцами ЛНР, двигаясь «сверху вниз, влево», также «отбили очень серьезный опорный пункт противника, выбив его оттуда и уничтожив, и тоже укрепились».
Напомним, бойцы ДНР в ходе наступления на Невельское взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины под Ясиноватой.
В ноябре глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Алаудинов захотел остаться в зоне боевых действий до победного конца и был назначен заместителем командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР.
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Медведев объяснил «слезливые истерики клоунов в Киеве»
Медведев: Америка всегда бросала своих «сукиных сынов», так будет и с Украиной
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Американцев снова надули в интересах раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока «в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине».
По словам Медведева, тема денег для Украины становится токсичной в США. Конгрессмены требуют тотальных проверок того, куда ушли «гигантские бабки» и куда пойдут новые десятки миллиардов, запрошенные «странным стариком Байденом, которого на Капитолийском холме метко обозвали вице-президентом Украины», пишет зампред СБ России в своем Telegram-канале.
«Настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности», – полагает Медведев. По его мнению, граждан США снова надули: из американского бюджета в интересах «раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена» перекачали гигантские средства.
Медведев прогнозирует, что недовольство действиями властей среди американцев будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине.
«А это случится. Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших «сукиных сынов». Так будет рано или поздно и в этот раз. Отсюда утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве. Они распустили сопли и в исступлении требуют все новых и новых санкций против России. И все больше и больше западного бабла на войну. Только это способно продлить их сладкую наркотическую агонию…» – заключил Медведев.
Ранее группа конгрессменов-республиканцев в США потребовала от главы Госдепа Энтони Блинкена прокомментировать финансовые отношения между Демократической партией, Украиной и потерпевшей банкротство криптобиржей FTX.
Кроме того, республиканцы в Палате представителей Конгресса США начали расследование деятельности нынешнего президента Джо Байдена.
Грузовой поезд остановился в Одесской области из-за подрыва путей
В связи с подрывом путей остановлено движение грузового поезда в Одесской области
В Одесской области из-за подрыва путей остановлено движение грузового поезда на участке Березовка-Рауховка, сообщают украинские СМИ и соцсети.
Как уточняют украинские СМИ со ссылкой на соцсети, соответствующее уведомление поступило на Одесскую железную дорогу, но официального подтверждения пока не было, передает ТАСС.
В четверг сообщалось о взрыве на одном из объектов критической инфраструктуры Одесской области. В Одесской области заявили, что в регионе складывается очень тяжелая ситуация с энергоснабжением.
В МАГАТЭ призвали Россию «прекратить все действия на ядерных объектах Украины»
Reuters сообщило о призыве Совета управляющих МАГАТЭ к России «прекратить все действия на ядерных объектах Украины»
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Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвал Россию «прекратить все действия против и на ядерных объектах Украины», сообщили дипломаты.
В документе говорится, что Россию «просят сделать это немедленно», а также выражается озабоченность тем, что Москва ранее «не прислушалась к призывам совета». Кроме того, в документе утверждается о «давлении на украинский обслуживающий персонал» Запорожской АЭС и «нарушениях внешнего энергоснабжения в результате обстрелов», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В резолюции выражается сожаление в связи с «попытками» России «завладеть» Запорожской АЭС и «аннексией украинской территории». Совет управляющих «не признает их» и призывает Москву «отказаться от необоснованных претензий на владение этой станцией», «вывести военнослужащих и другой персонал с ЗАЭС», передает РИА «Новости».
Дипломаты заявили, что 24 из 35 стран поддержали резолюцию; Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, ЮАР, Кения и Намибия воздержались, а Россия и Китай голосовали против. Документ представили Канада и Финляндия.
Постпредство России в Вене назвало в Twitter резолюцию МАГАТЭ непрофессионально составленной и выходящей за рамки мандата организации. Как заявила российская сторона, документ содержит фактологические ошибки. Отмечается, что резолюцию не поддержали страны, в которых живет большая часть населения Земли.
Напомним, в МАГАТЭ сочли нестабильной ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС. Российская сторона рассматривает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Рекордные отключения электроэнергии произошли в Киеве
Гендиректор субхолдинга ДТЭК Коваленко сообщил об антирекорде по отключениям электроэнергии в Киеве
В Киеве весь день продолжаются экстренные отключения электроэнергии, которые стали «антирекордом за все время», заявил гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко.
Коваленко сообщил об ограничениях «почти на 523 МВт». Он заявил: «От нас они не зависят». По его словам, энергетикам нужно обеспечить критическую инфраструктуру, а также стабилизировать систему, иначе возможны еще большие повреждения, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские власти сообщили странам Запада, что не смогут отремонтировать энергетическую инфраструктуру в случае продолжения российских ударов. В ООН сообщили, что на Украине повреждено 40% энергогенерирующих мощностей, наиболее сложная ситуация наблюдается в Киеве.
От Блинкена потребовали отчет о денежных связях демократов США с Украиной
В Конгрессе США потребовали от Блинкена отчитаться о финансовых связях Демократической партии, Украины и криптобиржи FTX
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Группа конгрессменов-республиканцев в США потребовала от главы Госдепа Энтони Блинкена прокомментировать финансовые отношения между Демократической партией, Украиной и потерпевшей банкротство криптобиржей FTX.
Конгрессмены Трой Нелс, Луи Гомерт, Мэри Миллер и Байрон Дональдс направили Блинкену письмо, в котором указали на сообщения о том, что миллиарды долларов налогоплательщиков, переданные Киеву как военнная помощь, «потенциально могли быть инвестированы в криптовалютную биржу FTX». Подчеркивается, что FTX позднее, во время промежуточных выборов, сделала огромные пожертвования Демократической партии.
Как заявили республиканцы, в марте, всего через несколько дней после того, как президент США Джо Байден обещал Украине миллиарды долларов, Киев создал веб-сайт для сбора пожертвований в партнерстве с FTX, передает РИА «Новости».
Республиканцы не исключают, что часть средств от США пошла на инвестиции в FTX, а затем – на поддержку демократов на выборах. Блинкен, как заявили в Республиканской партии, должен рассказать, ведет ли Госдеп расследование и собирается ли Белый дом устроить аудит в отношении выделенной Украине помощи.
Напомним, республиканцы внесли в Палату представителей проект резолюции о контроле за расходованием средств, выделяемых Конгрессом на помощь Украине.
Напомним, республиканцы, которые по итогам выборов в США получили контроль над Палатой представителей, внесли проект резолюции об аудите выделяемых Конгрессом на помощь Украине средств.
Politico: США попросили Киев осторожнее говорить об инциденте в Польше
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Американские чиновники в течение последних двух дней обращались к главам европейских государств и окружению украинского президента Владимира Зеленского, призывая их быть более осторожными в комментариях по темам, касающимся падения ракет в Польше, сообщают американские СМИ.
В рамках серии телефонных бесед представители властей США также потребовали от своих союзников по НАТО воздерживаться от категоричных заявлений до завершения расследования инцидента Варшавой, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что Киев не хочет брать на себя ответственность за произошедшее. Настаивать на более тесной координации в вопросе публичных заявлений о случившемся американской стороне приходится из-за утверждений Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской, пишет Politico.
Из-за этого чиновники США в среду вынуждены были связываться со своими коллегами из стран НАТО, чтобы сообщить им, что речь, по мнению Вашингтона, идет о «ракете, произведенной, по всей видимости, в России и [запущенной] с Украины». Неназванный западный чиновник сообщил Politico, что Зеленского предстоит еще «много убеждать», «он все еще не увидел доказательств».
Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в ответ Байден публично назвал его пустословом.
Республиканцы в Конгрессе США потребовали аудита помощи Украине
Члены Республиканской партии внесли в Палату представителей Конгресса США законопроект об аудите помощи Украине
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В Палату представителей Конгресса США внесен проект закона об аудите средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку Украины, сообщила республиканка Марджори Тейлор Грин.
Проект закона поддержали еще 10 членов Республиканской партии в Палате представителей. Кроме того, они потребовали заранее отправлять на согласование все документы и обсуждения о тратах на помощь Киеву, будь то поддержка Украины в военной, гражданской или финансовой сферах, передает РИА «Новости».
Грин в Twitter с сожалением отметила, что в Конгресс доставили «ставших инвалидами украинских солдат». По ее словам, такие методы давления на конгрессменов «вызывают глубокую печаль». Как отметила Грин, украинскому президенту Владимиру Зеленскому отдают «тяжело заработанные американские доллары из налогов». «Я призываю к аудиту средств на Украину», – заявила она.
Напомним, по итогам выборов республиканцы отобрали у демократов контроль над Палатой представителей США. Еще до выборов высказывались предположения, что Республиканская партия может учредить специальную комиссию по расходованию средств, выделяемых Украине.
Пентагон заключил контракт с Lockheed для восполнения запасов HIMARS
В Пентагоне заключили контракт с Lockheed Martin, решив восполнить запасы HIMARS, отправленных на Украину
Армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 14,357 млн долларов для пополнения арсенала РСЗО HIMARS вместо отправленных Украине, говорится в заявлении Пентагона.
В документе отмечается, что реализация сделки позволит более оперативно восполнить запасы Пентагона, которые выделялись на поддержку ВС Украины, передает ТАСС.
При этом помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш отметил, что предоставление помощи международным партнерам необходимо, а контракт свидетельствует это.
Ранее Пентагон сообщал о заключении еще нескольких контрактов с Lockheed Martin на сумму порядка 520 млн долларов для восполнения арсенала РСЗО взамен отправленных Украине.
Между тем СМИ сообщили, что США приобретут оружие у Южной Кореи для оказания помощи Украины в связи с истощением собственных боеприпасов.