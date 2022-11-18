Собянин анонсировал запуск сборки на заводе «Москвич» Собянин заявил об уверенном состоянии бюджета Москвы «Отечественное производство» - совместный проект АНО Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и газеты ВЗГЛЯД. Проект направлен на освещение деятельности российского производственного комплекса, информационную поддержку инициатив, связанных с реализацией государственной политики в такой социально значимой сфере как импортозамещение, а также успешных проектов и инициатив по развитию отечественных производств. Собянин рассказал о выравнивании работы российских брендов после ухода иностранных Власти Москвы разъяснили ситуацию с российским рынком, откуда ушел зарубежный производитель 18 ноября 2022, 08:39 Текст: Александра Юдина

После ухода иностранного производителя с российского рынка большую часть ниш занял отечественный производитель, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, среди предпринимательских ниш, которые своевременно были замещены российским производителем, есть пищевая промышленность, фармацевтика и производство высокотехнологичных товаров, передает РИА «Новости». При этом Собянин добавил, что в данный момент в Москве страдает автомобилестроение. Как отметил мэр, большинство предприятий приспособились к современной ситуации. По словам Собянина, в данный момент прибыль предприятий начинает расти. Ранее стало известно, что российские предприятия уже приступили к производству первого полностью отечественного спутника связи. Собянин рассказал о выравнивании работы российских брендов после ухода иностранных Власти Москвы разъяснили ситуацию с российским рынком, откуда ушел зарубежный производитель 18 ноября 2022, 08:39 Текст: Александра Юдина

После ухода иностранного производителя с российского рынка большую часть ниш занял отечественный производитель, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, среди предпринимательских ниш, которые своевременно были замещены российским производителем, есть пищевая промышленность, фармацевтика и производство высокотехнологичных товаров, передает РИА «Новости». При этом Собянин добавил, что в данный момент в Москве страдает автомобилестроение. Как отметил мэр, большинство предприятий приспособились к современной ситуации. По словам Собянина, в данный момент прибыль предприятий начинает расти. Ранее стало известно, что российские предприятия уже приступили к производству первого полностью отечественного спутника связи. Siemens распродал весь бизнес в России Компания Siemens распродала весь бизнес в России 17 ноября 2022, 12:27 Текст: Александра Юдина

Холдинг Siemens в Германии объявил о продаже всего финансового и лизингового бизнеса в России, свидетельствуют данные квартального отчета концерна. Так, продажа всего бизнеса компании Siemens завершилась в конце четвертого квартала прошедшего финансового года (окончание пришлось на сентябрь), передают «Ведомости». Одной из последних, кто приобрел активы Siemens в России, стала компания «Интер РАО». Новости СМИ2 В России вырос интерес малого бизнеса к цифровизации и удаленке Малый бизнес в значительной степени подходит к большей цифровизации работы, нежели в предыдущие годы 11 ноября 2022, 13:14 Текст: Александра Юдина

Осенью 2022 года в России заметно увеличился индекс цифровизации малого бизнеса, набрав 52 п. п. и продолжает расти, считают специалисты банка «Открытие», проведя исследования уровня цифровизации малого и среднего бизнеса. На базе Аналитического центра НАФИ эксперты пришли к выводу, что этот показатель будет и дальше расти, так как все больше фирм и компаний в этом году уделяют повышенное внимание к обучению сотрудников информационной безопасности и киберграмотности, а также использования смешанного, а для кого-то более удобного формата работы, передает «Вечерняя Москва». Отмечается, что среди субъектов малого и среднего бизнеса в России 16% компаний имеют высокий уровень цифровизации, 72% – средний и 12% – низкий. Также эксперты добавили, что ввиду невозможности доступа к иностранным сервисам, в России активно продвигается переход российского бизнеса в режим онлайн с использованием импортзамещенных отечественных IT-решений. Исследование показало, что по сравнению с 2021 годом снизилось использование рекламы в интернете на 17 п. п. и в соцсетях на 10 п. п. Кроме того, уменьшилось использование предпринимателями социальных сетей. Вместе с тем в этом году выросла потребность использовать в работе антивирусные программы для юридических лиц. Доля компаний, не использующих инструменты защиты данных, снизилась на 12 п. п. Касательно удаленного формата работы отмечается, что 64% малого бизнеса полностью или частично перешли на такой режим. Ранее эксперты оценили оснащенность России средствами ИТ-безопасности. Челябинская фабрика игрушек потеснила китайских конкурентов Челябинская фабрика игрушек «Форма» потеснила китайских конкурентов 9 ноября 2022, 11:59 Текст: Александра Юдина

Фабрика игрушек ПК «Форма» из Челябинска составила конкуренцию китайским производителям на рынке, рассказал собственник компании Валерий Волков. По его словам, на такой рывок сподвигли логистические сложности розничных продавцов, поэтому импорт китайских игрушек замедлился, передает Ura.ru. Волков отметил, что с января по октябрь продано на 15% больше продукции, чем за тот же период 2021 года. В связи с удвоением цены полимеров в начале года рентабельность снизилась. Это произошло несмотря на 20-процентное удорожание выпускаемых изделий. В данный момент фабрика не планирует расширяться, также выжидательную позицию заняли также на челябинском предприятии «Марфа», производящем развивающие игры. Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за десять месяцев 2022 года вырос на 33%. Новости СМИ2 В России создали критически необходимую термоплитку для газовых турбин Критически необходимую термобарьерную плитку для газовых турбин импортозаместили в России 8 ноября 2022, 12:37 Текст: Александра Юдина

Ученые из Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым функциональным материалам на базе Новосибирского госуниверситета создали отечественную термобарьерную плитку, которая критически необходима для работы камер сгорания газовых турбин. По словам руководителя Центра компетенций НТИ по новым функциональным материалам на базе НГУ Антона Рязанцева, идет масштабная работа по локализации разработки и производства в России – без запасных частей и расходных материалов эксплуатация газовых турбин невозможна. Термобарберная плитка камеры сгорания ГТУ является одним из основных расходных элементов горячей части турбины, передает «Газета.Ru». Рязанцев подчеркнул, что нарушенные поставки от производителей ставят энергосистему России в критическое положение. В данный момент разработана технология нанесения покрытия и уже выпущены первые опытные образцы. «Мы перевели на отечественный сплав. В России происходит рост доли газовых турбин в энергетике. Поэтому востребованность и необходимость разработок в данном направлении очевидна», – отметил он. По словам специалиста, плитка выдерживает температурные нагрузки до 1300 градусов. Над ее созданием работало несколько структур консорциума ЦК НТИ, в том числе ИТПМ СО РАН, ИХТТМ СО РАН, ООО «ИК ЦТО». Данная разработка будет актуальна для крупных генерирующих компаний, таких как ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Интер РАО». Московский инновационный кластер объединил 3D-печать и промышленный дизайн МИК организовал межотраслевое объединение 3D-печати и промышленного дизайна 8 ноября 2022, 10:22 Текст: Александра Юдина

Московский инновационный кластер (МИК) открыл межотраслевое объединение компаний, которые будут создавать и продвигать, а также тиражировать общие проекты в сфере 3D-печати и промышленного дизайна, сообщается на сайте мэра столицы. Уточняется, что межотраслевое объединение компаний будет создавать и продвигать, а также тиражировать общие проекты в сфере 3D-печати и промышленного дизайна. В проекте будут задействованы также Московский политехнический университет и Корпорация развития Зеленограда, передает mos.ru. «Спрос на 3D-печать растет во многих отраслях: от промышленных производств до медицины. Новый кластер займется развитием и внедрением комплексных решений в этой сфере. В него уже вошли 35 столичных компаний. Первый проект будет связан с разработкой гранульного принтера для создания крупногабаритных изделий», – приводятся слова заммэра Натальи Сергуниной. Инфраструктуру и необходимые ресурсы участникам предоставит Корпорация развития Зеленограда. Также партнерами проекта стали компании, разрабатывающие 3D-принтеры и сканеры. Ранее сообщалось, что столичные производства активно увеличивают выпуск востребованной на рынке продукции, занимают ниши ушедших брендов. Новости СМИ2 Миасский завод поддержал сборку комбайнов в России Предприятие в Челябинской области оказало помощь в поставке запчастей для российских комбайнов 28 октября 2022, 13:14 Текст: Александра Юдина

Завод «Трек» из Миасса в Челябинской области за счет своевременных поставок своих запчастей помог сохранить в России стабильную сборку российских комбайнов, рассказала гендиректор предприятия Елена Падучина. По ее словам, из-за срыва поставок зарубежных поставщиков определенных запчастей, одна из самых востребованных моделей комбайна могла стать лимитной. При этом Миасский завод перестроил производственный процесс, чтобы в короткие сроки изготовить большую партию товара. В итоге за прошедшие полгода «Трек» осуществил поставку уже четвертой партии, передает Ura.ru. Как отмечает издание, сельхозмашины имеют некоторые особенности. При том, что скорости невысокие, нагрузка на комбайны остается достаточно высокой. Ранее сообщалось, что российские предприятия уже приступили к производству первого полностью отечественного спутника связи. В России изобрели систему беспилотного управления ледоколом Ученые из Нижнего Новгорода создали систему управления судна в Арктике 28 октября 2022, 12:53 Текст: Александра Юдина

Команда ученых из Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева изобрела систему управления силовой энергетической установкой судна в Арктике, рассказали в программе Минобрнауки «Приоритет 2030». Предполагается, что принцип работы такой системы может стать применимым для беспилотного ледокола, так как механизм автоматизирует работу водителей судна и уменьшит эксплуатационные затраты работы ледоколов, передает «Газета.Ru». Как пояснили создатели системы, блок управления включает в себя бортовой компьютер, в системный блок которого помещен аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и присоединены датчики кинематических параметров движения. С помощью геоданных датчики определяют траекторию судна, его скорость, время и место, в котором определяется положение ледокола и происходит его движение. Как отметил научный сотрудник НИЛ «Моделирование природных и техногенных катастроф», преподаватель кафедры «Кораблестроение и авиационная техника» НГТУ им. Р.Е. Алексеева Андрей Себин, новая технология увеличивает скорость движения ледоколов, а также позволяет экономить топливо до 19% и в перспективе включит в себя беспилотное судовождение. Новости СМИ2 В Мордовии произвели полноценный аналог зарубежной полиэтиленовой пленки В Мордовии на предприятии «ЭМ-Пласт» запустили в производство полиэтиленовую пленку вместо зарубежной 26 октября 2022, 10:59 Текст: Александра Юдина

Мордовское предприятие «ЭМ-Пласт» выпускает полиэтиленовую пленку вместо зарубежной в рамках работы по импортозамещению, обновив диверсификацию и инновации с 2007 года. Как рассказал руководитель производства Дмитрий Тимонин, предприятие выпускает как хорошо освоенные и востребованные рынком виды продукции, так и работает над новинками. Так, полиолефиновая пленка, которую производит компании, является полноценным аналогом зарубежной продукции, передает Газета.Ru. Также в компании регулярно ведется работа по улучшению качества и разработке новой продукции – рецептуру продукции корректируют, оттачивают, подбирают новые составляющие. Так, в прошлом году была отработана технология по двум новым продуктам. «Это пленка из сшитого полиэтилена, которая имеет существенно более высокие характеристики по сравнению с нашим традиционным продуктом. А также технология биоразлагаемой пленки, которая частично позволяет решить проблему утилизации полимерной упаковки», – рассказал Тимонин. Ранее в Мосгордуме оценили эффективность офсетных контрактов в импортозамещении. Производство компрессоров и фильтров для жидкостей решили построить в Подмосковье 5 октября 2022, 12:55 Текст: Алексей Дегтярев

В Московской области планируется запустить новое производство компрессоров и фильтров для жидкостей, этим займется компания «Полинет», сообщила зампред областного руководства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Производство запустят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна», там планируется производить оборудование для фильтрации жидкостей и компрессоры, сказала Зиновьева, передает телеканал 360. «Объем инвестиций в проект составит 53 млн рублей. Продукция нового производства, где создадут около 30 рабочих мест, сможет импортозаместить на рынке зарубежные аналоги», – добавила она. Инвестор намерен сам заниматься циклом по изготовлению оборудования, это будет инновационная продукция на основе собственных разработок. В планах выпускать ежегодно 240 компрессоров и порядка 100 тыс. фильтров. «Полинет» занимается импортозамещением, продукция предприятия не должна уступать по функциональным и эксплуатационным характеристикам иностранным образцам. Новости СМИ2