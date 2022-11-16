Лучшие иностранные управленцы получили российские паспорта

Получившие паспорта РФ финалисты конкурса «Лидеры России» рассказали о важности своих проектов

В среду в Кремле российские паспорта получили иностранные граждане – финалисты трека «Международный» управленческого конкурса «Лидеры России». Новые россияне рассказали газете ВЗГЛЯД о своих проектах, подготовленных в том числе для новых территорий страны, и о том, какие возможности открывает им гражданство РФ.

Финалист трека «Международный» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», который проводится на платформе «Россия – страна возможностей», гражданка Белоруссии Людмила Тарайкевич стала одной из 14 иностранцев – победителей трека, которые получили в среду российские паспорта. Документы в торжественной обстановке в Екатерининском зале Московского Кремля вручил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Мой проект для конкурса «Лидеры России», который в итоге вышел в финал, – настольная игра «В поисках потерянных свитков». Она основана на истории Московского Кремля и становления Российского государства. Игра рассчитана на ребят с 9 до 12 лет, но в нее играют уже с пяти. Проект предполагает, что дети будут учить историю с привязкой к датам и именам – то есть к той информации, которая легче учится именно в игровом формате, но плохо запоминается на уроках», – рассказала Любовь Тарайкевич, участник экспертного совета по позитивному контенту при Уполномоченном по правам ребенка при президенте России.

В итоге же из этой игры «выросла» вторая часть проекта-финалиста: создание мультипликационного сериала «МультиЛетопись России IX–XXI». «Это народный образовательно-развлекательный проект, созданный при участии детей из разных стран: ребята участвуют в создании персонажей и даже придумывают сюжетные линии, а сохранить достоверность и хронологию событий помогают педагоги и историки», – поясняет Тарайкевич.

«Мы с другими участниками нашего трека 4 июня на Красной площади в рамках Книжного фестиваля проводили игровой турнир с детьми. И на его основе вносили дополнения в путеводитель к игре, как раз исходя из нынешней политики Запада по попытке отмены русской культуры и истории. Мы добавили тогда информацию о Чайковском и Достоевском, Гагарине и Ломоносове», – рассказала Тарайкевич.

Что касается получения российского паспорта, то, по словам финалистки, это дает как психологический позитивный заряд для работы над проектами в России, так и возможность работы с банками для получения кредитного финансирования проектов.

Еще одним победителем трека «Международный» и суперфиналистом «Лидеров России», получившим паспорт России, стал участник из Казахстана Олег Толкайлов, сотрудник Института развития профессионального образования. Он занимается интеграцией системы среднего профессионального образования Запорожской области в российское образовательное пространство.

«Предстоит оснастить колледжи в новых регионах, в том числе и в Запорожской области, современным учебным оборудованием и литературой. Нужно будет привести материальную базу к российскому стандарту, обучить преподавателей и самое важное – мастеров производственного обучения», – рассказал финалист. По его словам, сейчас необходимо ускоренно провести интеграцию, чтобы студенты запорожских колледжей после выпуска имели те же возможности для трудоустройства, что и выпускники, например, из Казани или Вологды.

Необходимо учитывать особенности и преимущества экономики региона, подготовку кадров вести под запрос предприятий. «Например, в колледже обучают профессии «сварщик». Вроде бы специальность звучит одинаково, но применимость и технологии обучения могут отличаться. Сварка нужна везде – начиная от сферы ЖКХ до строительства атомных ледоколов и АЭС. Поэтому сейчас колледжам Запорожской области важно найти взаимопонимание с региональной властью и крупными предприятиями – какие специалисты будут востребованы у работодателей», – отметил Толкайлов.

«Победа в треке дала мне возможность получить гражданство России в упрощенном порядке и образовательный грант в один миллион рублей. Это, безусловно, открывает большие перспективы для моего профессионального и личностного развития, за что платформе «Россия – страна возможностей» огромная благодарность», – сказал собеседник.

Трек «Международный» для иностранных граждан был запущен в 2021 году в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» по решению президента страны. Участвовать в нем могут конкурсанты до 55 лет, у которых есть управленческий опыт не менее двух лет и нет российского гражданства.

Цель трека – привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость и преимущества нашей страны для большого количества людей в других странах, а также заинтересованность России в поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей. Председатель наблюдательного совета трека «Международный» – глава МИД России Сергей Лавров.

Всего на участие в треке «Международный» было подано более 10 тысяч заявок из 150 стран мира. Они прошли серию отборочных дистанционных испытаний и тестов. 136 конкурсантов трека стали участниками онлайн-финала в августе 2021 года, 102 из них получили путевку в очный финал.

В очном финале, который состоялся в марте в Москве 18–20, принимали участие 70 конкурсантов – граждан 19 стран мира: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдавии, Норвегии, Польши, Чехии, Эстонии, Узбекистана и Украины. Так, конкурс на попадание в финал составил почти сто человек на место.

Все участники очного финала получили сертификаты на право получить российское гражданство по упрощенной процедуре. В сентябре Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство 21 финалиста трека «Международный», в их числе – управленцы из Израиля, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Грузии. А в ближайшее время паспорта получат еще семь лауреатов трека.