Победившие в треке «Международный» конкурса «Лидеры России» получили российские паспорта

Победителям трека «Международный» конкурса «Лидеры России» вручили российские паспорта в Москве, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в торжественной обстановке в Екатерининском зале Московского Кремля вручил паспорта Российской Федерации 14 победителям.

В Москве вручили российские паспорта победителям трека «Международный» конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 26 сентября президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство 21 победителя трека. 16 ноября первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в торжественной обстановке в Екатерининском зале Московского Кремля вручил паспорта граждан Российской Федерации 14 победителям трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

Россиянами стали руководители из разных сфер, успешно прошедшие дистанционные и очные испытания конкурса. В их числе управленцы из Израиля, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первыми гражданство по новой процедуре получили 14 человек, в ближайшее время паспорта также получат еще семь лауреатов трека. Процесс подачи обращений от финалистов трека «Международный» продолжается.

К участникам церемонии обратился первый заместитель руководителя администрации президента, наставник трека «Международный» Сергей Кириенко.

«Дорогие друзья, рад приветствовать в Екатерининском зале Кремля победителей трека «Международный» конкурса «Лидеры России». Президентом России было принято решение о том, что все победители получают право на ускоренное оформление гражданства Российской Федерации. Хочу сказать спасибо руководству министерства внутренних дел, они крайне оперативно завершили эту работу, и выразить благодарность Министерству иностранных дел России», – сказал он.

Кириенко отметил, что сегодня в мире происходит фундаментальное цивилизационное противостояние, и каждому человеку необходимо определиться в своем отношении к этим глобальным изменениям.

«Сегодня наступил такой момент, когда, мне кажется, каждому человеку в мире необходимо определяться. Происходит фундаментальное, если хотите, цивилизационное противостояние. Потому что в реальности России противостоит не Украина, а весь военный блок НАТО. Против нашей страны развернута масштабная экономическая война. Такого количества санкций, сколько введено по отношению к России, никогда не вводилось в отношении какой-либо другой страны мира. А попытка уничтожить культуру, историю нашей страны – это уже точно не имеет никакого отношения к противостоянию с Украиной, это гораздо более фундаментальные вещи. Попытка лишить нас традиционных корней, оторвать от нашей великой культуры, переписать героические страницы истории. Это борьба за будущее, в первую очередь, за будущие поколения. В такой ситуации каждому человеку приходится определяться, что важнее: страна, история, ответственность перед поколениями людей, которые защищали нашу страну и передали ее в наши руки, или какие-то сегодняшние экономические и материальные блага. И каждый делает свой выбор, где бы он не находился», – отметил он.