Зоопарк Дортмунда намерен закрыть дом с тропическими животными из-за энергокризиса

Зоопарк Дортмунда в Германии сообщил о закрытии дома с тропическими животными из-за энергокризиса

Зоопарк немецкого Дортмунда сообщил о закрытии дома с тропическими животными к концу года из-за энергетического кризиса, животных начали передавать в другие зоосады.

«Дом Амазонки в нашем зоопарке будет закрыт навсегда к концу года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение зоопарка.

Эта часть зоопарка проработала 30 лет, она была открыта в 1992 году. Дом будет закрыт к 31 декабря 2022 года. Объект закрыли из-за большого энергопотребления.

«Энергетический кризис и необходимость экономии привели к решению больше не проводить, как планировалось изначально, временную модернизацию дома, а полностью закрыть его как можно скорее», – пояснили представители зоопарка.

В здании были неисправны системы отопления и вентиляции, устаревшие окна и плохая изоляция конструкции здания, оно потребляло более трети всех потребностей зоопарка в электроэнергии и газе.

В зоопарке добавили, что некоторые из 150 животных уже переехали.