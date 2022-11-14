Макрон выразил желание продолжать диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что роль Парижа заключается в том, чтобы продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

В интервью радиостанции France Inter Макрон утвердительно ответил на вопрос о том, стоит ли продолжать вести диалог с президентами Ирана и России.

Макрон призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров, передает РИА «Новости».

Кроме того, Макрон считает, что переговоры России и Украины должны состояться в то время и на тех условиях, которые будут приемлемы для президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа.

Ранее в Кремле сообщили, что российский лидер сократил контакты с главами Франции и Германии из-за их нежелания прислушаться к позиции России.

Президент Франции также пообещал продолжать оказывать Украине военную поддержку, в частности, поставляя Киеву противоракетные и другие оборонительные системы. При этом он подчеркнул, что его страна не является стороной конфликта.

Как отметил французский лидер, международное сообщество должно удвоить усилия для того, чтобы Украина смогла пережить эту зиму.

Ранее Макрон прокомментировал отказ Зеленского от переговоров с президентом России и предостерег от выдвижения «поспешных радикальных условий» для проведения переговоров между Москвой и Киевом.