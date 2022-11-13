СМИ: В Британии решили депортировать теннисиста Беккера в Германию

The Sun: Осужденного теннисиста Беккера депортируют в Германию до Рождества

Отбывающий в Великобритании тюремный срок шестикратный победитель турниров Большого шлема теннисист Борис Беккер будет до конца года депортирован в Германию, сообщили СМИ.

Как сообщает The Sun, в отношении отбывающего в тюрьме Уандсворт в Лондоне 2,5 года заключения теннисиста Бориса Беккера может быть применена система по досрочному освобождению, поскольку является гражданином другой страны, передает РИА «Новости».

Беккер был признан виновным по четырем пунктам обвинения, связанным с его личным банкротством. Немец сидит в камере площадью 6,5 квадратных метра.

Ранее западная пресса сообщала, что Беккер, объявленный банкротом в 2017 году, уходит от судебного преследования с помощью дипломатической неприкосновенности, которую ему предоставляет статус представителя ЦАР.

Напомним, как заявил глава МИД республики Шарль-Армель Дубан, Беккер не имеет дипломатического статуса Центральноафриканской республики (ЦАР) и не может ссылаться на него в случае судебного преследования.