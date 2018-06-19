В ЦАР уточнили статус теннисиста Бориса Беккера

Теннисист Борис Беккер не имеет дипломатического статуса Центральноафриканской республики (ЦАР) и не может ссылаться на него в случае судебного преследования, заявил глава МИД республики Шарль-Армель Дубан.

«Беккер не является официальным дипломатом ЦАР», – заявил Дубан, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на газету Die Welt.

Таким образом глава МИД ЦАР опроверг заявления собственного посла в Брюсселе, который в воскресенье сообщил, что Беккер обладает дипломатическим паспортом.

До этого западная пресса сообщала, что Беккер, объявленный банкротом в 2017 году, уходит от судебного преследования с помощью дипломатической неприкосновенности, которую ему предоставляет статус представителя ЦАР.

Как пишет The Times, в прошлый четверг на судебном заседании адвокаты немецкого теннисиста заявили, что поскольку 27 апреля Беккер был назначен атташе ЦАР в ЕС по спорту, культуре и гуманитарным вопросам, он не может быть ответчиком в судах.

В связи с этим, как отмечали юристы Бекера, он на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года обладает дипломатическим иммунитетом.