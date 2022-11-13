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Российские войска за сутки уничтожили более 240 украинских военных на трех направлениях
ВС РФ за сутки уничтожили более 240 украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях
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За последние сутки российские военные на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях ликвидировали более 240 украинских военных, только на Купянском направлении ВС РФ уничтожили около 110 военнослужащих Украины, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, на Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики, в результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции.
В Минобороны добавили, что в результате огневого поражения живой силы и военной техники ВСУ сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка ЛНР. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей, указали там.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении активными действиями ВС РФ отражены две атаки ВСУ, силами до ротной тактической группы, в направлении населенного пункта Макеевка ЛНР. В ведомстве уточнили, что ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу, также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР.
Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР украинские войска силами до ротной тактической группы, усиленной формированиями иностранных наемников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с трех направлений. Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны, потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля, сообщили в ведомстве.
Также на Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой народной республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян, уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа, говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.
Собчак впечатлила реакция жены Зеленского на откровения о семье
Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на «бесценную» реакцию жены Владимира Зеленского, когда он признался, что они живут отдельно и ему некому готовить завтрак.
Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала отрывок интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу CNN, где он «пошутил», что жена готовит завтраки детям, а ему нет. Зеленский пояснил, что у них нет возможности завтракать вместе в этот «сложный период», поскольку они живут отдельно.
Собчак обратила внимание на реакцию Елены Зеленской, которая явно была удивлена и недовольна откровениями супруга. «Реакция жены бесценна», – написала она.
Ранее Елена Зеленская заявила The Guardian, что ее супруг очень капризный, не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру.
Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе
Президент Украины Зеленский рассказал об аде в Донбассе из-за российских атак
Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки на Донбассе и рассказал о невероятных жестоких боях.
Зеленский в своем видеобращении заявил, что в Донбассе творится ад из-за российских атак, по его словам, «там ежедневно идут невероятно жестокие бои», передает РИА «Новости».
Ранее ВСУ бежали после продолжительной осады из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона в ДНР.
Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России в ДНР полностью освободили населенный пункт Павловка.
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В Британии оценили мощь военной авиации России на Украине
The Spectator: Западу нельзя недооценивать мощь российской авиации на Украине
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Западные страны, поддерживающие Украину, сделают опасную ошибку, если не будут помнить о мощи российской военной авиации, которая наносит серьезный ущерб ВСУ, заявил специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк в статье для The Spectator.
Бронк заявил, что российские самолеты имеют несколько значительных преимуществ, благодаря которым наносят серьезные потери украинским воздушным силам. Эксперт указал это в статье для The Spectator, основываясь на последних исследованиях RUSI. Он считает, что недооценка российской авиации стала бы опасной ошибкой, передает РИА «Новости».
Он также указал, что российские самолеты оснащены более эффективными радарами, у которых гораздо больше дальность действия. Также эксперт просил не забывать, что российские ракеты класса воздух – воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью, чем украинские.
Бронк отметил, что истребители с ракетами большой дальности поражают украинские самолеты на расстоянии и практически неуязвимы для противника.
Отдельно он выделил и стратегию российских летчиков, которым удается грамотно использовать численное и техническое преимущество на поле боя.
Ранее летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе.
Украинцы стали шутить по поводу поездок в лифте
Украинцы стали грустно шутить по поводу поездок в лифте
На Украине снимают шуточные видео по поводу застревания в лифте из-за аварийных отключений света.
На Украине в соцсетях выставляют ролики с грустными шутками на тему выключения света. Так, на одном из опубликованных видео женщина перед тем, как зайти в лифт, крестится. Ролик сопровождается подписью: «Когда через 8 минут могут выключить свет, а ты живешь на 12-м этаже», передает «Царьград».
Отмечается, что в Киеве из-за аварийных отключений жители стали застревать в лифтах, диспетчера на помощь вызвать сложно тоже из-за отсутствия света.
Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Киеве может вырасти продолжительность отключения света из-за понижения температуры.
Генерал США спрогнозировал дату атаки ВСУ на Крым
Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес допустил наступление Украины на Крым зимой
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут подойти к Крыму зимой 2023 года, считает бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
Генерал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) выразил мнение, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS могут быть размещены в Херсоне, откуда были переброшены российские войска, а значит, полуостров попадет в зону обстрелов. И именно это, по его мнению, «ослабит русскую армию», передает «Московский комсомолец».
На основании ведомых ему данных он сделал прогноз, что ВСУ в январе «войдут в Мариуполь и Мелитополь». А там, по словам Ходжеса, и до Крыма недалеко.
Отставной генерал давно комментирует украинским СМИ ход специальной военной операции. В сентябре он даже написал статью в The Daily Telegraph с прогнозами относительно исхода этого противостояния. При этом он признает, что у США не хватает некоторого вооружения для помощи Украине. И призвал Европу активнее искать замену американскому оружию.
Ранее американские СМИ предупредили, что возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает десантных средств.
Блинкен дал совет украинским властям по переговорам с Россией
Блинкен заявил Кулебе, что Киев сам должен определить необходимость переговоров с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Камбодже указал, что Киев должен сам решать, когда вступать в переговоры с Россией.
В сообщении Госдепартамента указано, что на встрече с Кулебой Блинкен заявил о приверженности США помощи Украине в решении вопросов последствий ударов России, а также подготовке к предстоящей зиме, передает ТАСС.
Также он в очередной раз подчеркнул, что выбор времени и содержания любых переговорных процессов должен оставаться за Украиной.
Ранее Кулеба допустил возможность личной встречи с Лавровым в Камбодже.
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Минобороны сообщило об уничтожении украинского самолета российским Су-35С
Украинский самолет был уничтожен ракетным ударом российского истребителя Су-35С
Минобороны России рассказало о боевой работе многоцелевых истребителей Су-35С ВКС России в ходе спецоперации на Украине и уничтожении одним из них украинского самолета.
Ведомство сообщило в Telegram, что полеты истребителей проводятся с подвешенными ракетами различного класса. Су-35С обнаружил воздушную цель и опознал ее как самолет противника. Цель была уничтожена ракетным вооружением. Сообщается, что истребители выполняют патрулирование и прикрывают штурмовую авиацию, а также вертолеты при нанесении авиаударов по военным объектам и технике вооруженных сил Украины.
Напомним, российское военное ведомство также сообщило об уничтожении украинской бронетехники штурмовиками Су-25 ВКС России.
Минфин Британии обвинил в неизбежной рецессии Россию
Глава минфина Британии Хант счел Москву ответственной за неизбежную рецессию в стране
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Рецессия в Великобритании неизбежна, заявил глава минфина страны Джереми Хант, добавив, что рецессия «сделана в России».
Хант признал, что речь идет уже не о том, сможет ли Великобритания избежать рецессии или нет, а о том, можно ли рецессию сделать «короче и меньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
По словам министра, если его ведомство вместе с Банком Англии удержит под контролем инфляцию, то получится сдерживать эффект от глобального повышения процентных ставок и рост ставок по ипотеке. Тогда, сказал он, появится «шанс вернуть все на круги своя», передает ТАСС.
Хант утверждает, что «стабильность» была потеряна в основном из-за действий России на Украине. По его словам, «это рецессия с маркировкой «сделано в России», Лондону требуется «восстановить стабильность в качестве первого шага к росту».
Times указывает, что с июля по сентябрь экономика сократилась на 0,2%, ожидаемое сокращение этого показателя в четвертом квартале позволит официально говорить о том, что страна столкнулась с рецессией. Банк Англии заявил, что экономика вошла в рецессию, которая, вероятно, сохранится до второй половины 2024 года, то есть окажется самой продолжительной за 100 лет ведения статистики. Годовой показатель инфляции перевалил за 10% и продолжает расти.
Напомним, правительство Лиз Трасс решило заморозить цены на электроэнергию и снизить при этом часть налогов. Это привело к обрушению фунта стерлингов, а Банку Англии пришлось срочно печатать новые деньги. Новый премьер Великобритании Риши Сунак собирается закрыть дыру в бюджете, повысив налоги. Британский королевский советник Альпер Али Риза заявил, что выход из Европейского союза, пандемия, военные действия на Украине, а также проблемы с бюджетом страны «поставили Британию на колени».
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.
Сообщения о воздушных тревогах начали поступать с 15.08 (14.08 по московскому времени), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что тревога была объявлена в четырех областях страны. В Полтавской, Сумской и Харьковской областях. А утром тревога объявлялась в Полтавской и Харьковской областях.
Пушилин и Соловьев посетили батальон «Спарта» в Донецком аэропорту
Пушилин и Соловьев встретились с командиром батальона «Спарта» Жогой в Донецком аэропорту
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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что побывал вместе с журналистом Владимиром Соловьевым на территории Донецкого аэропорта, где они поговорили с командиром батальона «Спарта» Артемом Жогой.
Видеозапись опубликована в Telegram Пушилина. Жога рассказал о полной зачистке района аэропорта от украинских военных. Он отметил, что район, который прежде был передним краем боев, стал для ДНР глубоким тылом. Жога указал, что интенсивность украинских обстрелов Донецка стала слабее после того, как украинских военных отбросили дальше от города, передает ТАСС.
Кроме того, Пушилин и Соловьев побывали в госпитале и поговорили с врачами, а также с проходящими лечение ранеными бойцами ДНР. «Даже на больничных койках наши бойцы не унывают. Проведали их с Владимиром Соловьевым», – говорится в сообщении.
Напомним, «Спарта» установила контроль над так называемыми большим и малым «муравейниками», где были серьезные укрепления противника. Как пояснял Пушилин, речь идет о «внешней территории аэропорта» и «части взлетно-посадочной полосы». По его словам, освобождение этой территории дает российским силам возможность начать продвижение в нескольких направлениях.
Шарий добился отмены выставки украинского нациста в университете Каталонии
Шарий добился отмены выставки украинского нациста из «Азова» в университете Каталонии
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Киевский политик и блогер Анатолий Шарий сообщил об отмене Каталонским политехническим университетом выставки украинского фотографа Дмитрия Козацкого, известного своими нацистскими акциями и службой в полку «Азов» с позывным «Орест».
В своем Telegram-канале Шарий обратил внимание университета на нацистские символы, которые сопровождают творчество «Ореста», и посетовал на то, что слишком поздно узнал о проведении выставки, которую мог бы попросту не допустить. В политехе Каталонии обратили внимание на слова Шария и прислали ответ, в котором говорится, что они просто не знали о нацистских наклонностях Козацкого, а выставку в библиотеке Феррате немедленно закроют.
«Спасибо, братья! Мы это сделали», – написал Шарий.
Ранее председатель ОНК Москвы Георгий Волков, выступая в Верховном суде России на заседании о признании «Азова» террористической организацией, заявил, что участники нацбатальона «Азов» практиковали людоедство, один из пленных сознался в этом.
Минобороны объявило об освобождении Майорска в ДНР
ВС России освободили поселок Майорск на Донецком направлении
В результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск, сообщили в Минобороны России.
В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск.
Также отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
Ранее Минобороны России рассказало о боевой работе многоцелевых истребителей Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине и уничтожении одним из них украинского самолета.
Украинские «пехотинцы» освоили бизнес по сопровождению нелегалов в Европу
Lidovky рассказала о деятельности украинских «пехотинцев» по сопровождению сирийских беженцев в Европу
В Чехии крупные мафиозные группировки незаконно доставляют нелегальных мигрантов в Европу, проводниками обычно выступают украинцы, сообщают СМИ.
Как сообщает журналистка Магдалена Комуркова, в 2022 году в Чехии задержаны свыше 220 проводников, которые пытались провести сирийских беженцев в страну. Обычно эту работу выполняют украинцы, которых прозвали «пехотинцами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Lidovky.
Крупные мафиозные группировки зарабатывают на этом огромные деньги – сирийский беженец, который хочет попасть в Германию может заплатить свыше 4 тыс. евро. Пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан заявил, что задержали «49 украинцев, 33 сирийца, 26 чехов». По его словам, «таков основной национальный состав».
Lidovky пишет, что прежде задерживали всего несколько десятков проводников в год. Источник издания сказал, что «они могли жить тут и до конфликта» на Украине, но после начала конфликта в Чехию прибыли тысячи украинцев, у некоторых возникли проблемы с деньгами. Чехия собирается ужесточить наказание для проводников, увеличив максимальный тюремный срок с пяти лет тюрьмы до восьми.
Напомним, Европа переживает из-за Украины крупнейший миграционный кризис. Депутат Европарламента из Франции Жан-Поль Гарро предсказал увеличение потока мигрантов в ЕС.
Взрывы произошли в украинском Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье
Взрывы слышны в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».
О взрывах в украинском Запорожье сообщила в Telegram-канале «Страна.ua». До этого здесь объявили воздушную тревогу, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.
Стало известно об испытаниях Западом созданных для НАТО наркотиков на Луганщине
Источник заявил об испытании западными компаниями в лабораториях на Луганщине разработанных для военных НАТО наркотиков
В лабораториях, которые были обнаружены на территории ЛНР, украинские власти и западные компании проводили испытания наркосодержащих назальных анальгетиков, созданных для военных НАТО, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» заявил, что в Рубежном выявлена схема проведения слепых испытаний новейшего наркосодержащего назального обезболивающего средства. Сообщается, что испытания на Украине проводили западные фармацевтическими компании для НАТО и Киева. Позднее анальгетики использовались для военных нужд Украины.
Преподаватель кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи Луганского медицинского университета, главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко, который до 2014 года участвовал в испытаниях различных медпрепаратов, указал, что наркосодержащих назальных анальгетиков «нет в мире», то есть речь идет об «очень современных разработках».
Он подчеркнул, что для этого требуются мощные фармацевтические базы, которых до 2014 года на Украине не было. Проведение испытаний на Украине, по его словам, позволяло сделать испытания дешевле – добровольцам и специалистам можно было платить меньше, чем в странах разработчиков. «Нахождение в Донбассе, недалеко от передовой, минимизировало риски «выхода» ненужной информации в случае неудач», – сказал Докашенко. Он отметил, что при провале исследований на Украине результаты «не были бы приданы столь быстрой огласке, как случилось бы в любой европейской стране».
Напомним, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил в августе, что на жителях города Рубежного до его освобождения Россией проводили испытания незарегистрированных фармпрепаратов с высокой токсичностью.