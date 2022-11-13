Российские войска за сутки уничтожили более 240 украинских военных на трех направлениях

ВС РФ за сутки уничтожили более 240 украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях

За последние сутки российские военные на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях ликвидировали более 240 украинских военных, только на Купянском направлении ВС РФ уничтожили около 110 военнослужащих Украины, сообщили в Минобороны России.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, на Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики, в результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции.

В Минобороны добавили, что в результате огневого поражения живой силы и военной техники ВСУ сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка ЛНР. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей, указали там.

Отмечается, что на Краснолиманском направлении активными действиями ВС РФ отражены две атаки ВСУ, силами до ротной тактической группы, в направлении населенного пункта Макеевка ЛНР. В ведомстве уточнили, что ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу, также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР украинские войска силами до ротной тактической группы, усиленной формированиями иностранных наемников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с трех направлений. Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны, потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля, сообщили в ведомстве.

Также на Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой народной республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян, уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа, говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.