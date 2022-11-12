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Михалков назвал требования к участникам «Оскара» невозможными для фильмов из России
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Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков, получивший «Оскар» в 1994 году, считает невозможным для российских картин участвовать в конкурсе из-за противоречий российским ценностям.
Говоря о том, на какой срок может быть распространено решение об отказе выдвигать российские фильмы на премию «Оскар», Михалков заявил, что это будет зависеть от продления определенных требований к фильмам, передает ТАСС.
«К рассмотрению в номинации будут идти картины, которые будут совпадать с теми нравственными принципами, которые устраивают все те страны, которые войдут в академию», – сказал Михалков журналистам в Чите перед показом спектакля «12».
Он добавил, что к рассмотрению принимают лишь картины, в которых есть определенное количество актеров публично говорят о принадлежности к ЛГБТ-сообществу, а также должно быть расовое разнообразие актерского состава.
Также Михалков сообщил, что церемония вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» состоится в 2023 году. Ее пока никто не отменял.
На церемонии будут вручены 40 статуэток «Золотого орла». Нововведением станет добавление номинации «Лучшие актер/актриса онлайн-сериала».
Ранее сообщалось, что народный артист России режиссер Алексей Учитель заявил о выходе из состава Российского оскаровского комитета.
Минобороны: ВС России ведут огонь по противнику на правом берегу Днепра
Минобороны: В результате успешной переправки российских войск через Днепр противнику наносится огневое поражение
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Операция по переброске войск с правого на левый берег Днепра проведена без потерь в личном составе, сообщили в Министерстве обороны России.
Операция завершилась к 5.00 мск в пятницу, на левый берег реки был выведен весь личный состав, вооружение и военная техника группировки, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Всего было выведено более 30 тыс. российских военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и военной техники и материальное имущество. Также на левый берег переместили всю военную технику, которой требовался ремонт.
«В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра», – подчеркнули в министерстве.
Выведенные на левый берег соединения и воинские части заняли укрепленные оборонительные рубежи и позиции. Попытки ВСУ срыва переброски войск были безуспешны, также отражены все попытки нанесения ракетных ударов. Перехвачены 33 снаряда РСЗО HIMARS.
Сейчас по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу наносится огневое поражение.
«За двое суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях составило не более 10 км. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30–40 км от района переправ через реку Днепр», – указали в ведомстве.
Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВСУ пытались предпринять наступление из-под населенных пунктов Кисловка, Ягодное и Владимировка Харьковской области, но все попытки были пресечены.
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Украинский пленный рассказал о планах Киева наступать на Белгород и Курск
Украинский военнопленный заявил о планах Киева по наступлению на Белгород и Курск
Украинские военные намерены провести наступление на Белгородскую и Курскую области, заявил плененный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин.
На российской территории действуют диверсионно-разведывательные группы, они занимаются подрывной деятельностью, оставляют взрывчатку, это им необходимо для полномасштабного наступления, заявил Лепихин, передает РИА «Новости».
«Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров – так 50, пройдут 100 километров – так 100 километров», – указал он.
Военнопленный пояснил, что слышал от инструкторов, что ВСУ задумали наступать на Курском и Белгородском направлениях.
До этого другой украинский военнопленный Павел Ткачук заявлял, что Киев намеревался забросить в три российские региона диверсантов с российскими опознавательными знаками.
В США охарактеризовали Зеленского тремя словами
Журналистка Fox News назвала Зеленского «королевой американских пособий»
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Как заявила журналистка Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на канале Fox News, президент Украины Владимир Зеленский стал «королевой американских пособий».
Она задалась вопросом, во сколько сейчас США обходится Украина, добавив, что для «королевы пособий», имея в виду Зеленского, этого недостаточно, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир.
Журналистка призвала Штаты следить за тем, куда уходят миллиарды, потому что «потрясающие сотрудники» налоговой службы, почему-то не следят за деньгами.
Кроме того, Оуэнс назвала подозрительным то, что США поспешно вывели войска из Афганистана 31 августа 2021 года, а прямо на следующий день, 1 сентября, объявили о присоединении к усилиям ЕС по поддержке Украины в деле вступления в НАТО.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
Песков рассказал, когда Россия сможет завершить СВО
Песков назвал сроки завершения спецоперации на Украине
Россия сможет завершить специальную военную операцию на Украине, когда ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом Песков пояснил, что завершить конфликт на Украине можно мирными переговорами, однако сейчас они невозможны из-за позиции Киева, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией и призвал Москву продемонстрировать готовность к серьезным переговорам.
Появилось видео новых курганских БМП-3 с активной защитой
Медведев показал новые курганские БМП-3 с активной защитой
В России начали производить БМП-3, на которых установлены модули противокумулятивной защиты на башне, их продемонстрировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) в пятницу прошла контрольная проверка выпуска боевой техники, сообщил зампред СБ России в своем Telegram-канале.
В прикрепленном к посту видео запечатлены новые БМП, на их передней части и по бокам башен размещены экраны с креплением для модулей динамической защиты, передает РИА «Новости».
Руководитель главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шестаков сообщал, что БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 вскоре начнут оснащать дополнительной защитой, поставка таких машин в армию обеспечена, в том числе в районы СВО.
В августе исполнительный директор КМЗ Петр Тюков сообщал, что предприятие прорабатывает вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты.
Зеленский отказался пускать СМИ в Херсон
Зеленский: В Херсон не будут пускать СМИ «из-за необходимости разминирования»
Украинские власти пока не намерены пускать журналистов в Херсон из-за якобы необходимости разминирования, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, сообщил, сейчас, когда разминирование еще даже не началось, Украина не может обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. По его словам, нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты, передает ТАСС.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
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Кремль: Москва не жалеет, что приняла Херсонскую область в состав России
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В Кремле не чувствуют сожаления в вопросе принятия Херсонской области в состав России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он не стал комментировать ситуацию о смене дислокации российских военных на Херсонском направлении. Песков подчеркнул, что по стратегическим задачам военного маневрирования стоит обращаться в соответствующее министерство (Минобороны – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
Ранее военкоры заявили о произведенном ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
Российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской РСЗО HIMARS
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Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и передали образец одному из военных конструкторских бюро для изучения, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Рожин сообщил в своем Telegram-канале Colonelcassad, что российскими спецслужбами по агентурным каналам был получен доступ к целой ракете РСЗО HIMARS, которая была вывезена на территорию РФ через территорию третьей страны.
По имеющимся у Рожина данным, одно из российских военных конструкторских бюро уже получило полный доступ к полностью снаряженной ракете РСЗО HIMARS и ведет инженерные работы по изучению изделия.
Напомним, США неоднократно передавали Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают российские города в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР из американской РСЗО HIMARS.
Британский наемник Эслин захотел вернуться на Украину
Освобожденный по обмену британский наемник Эслин захотел вернуться на Украину для ведения видеоблога
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Вернувшийся из Донбасса британский наемный военный Эйден Эслин объявил о решении вновь вернуться на Украину, сообщают британские СМИ.
Эслин намерен вернуться на Украину как «военный корреспондент», он хочет вести свой YouTube-канал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail
Наемник объявил, что Украина стала для него домом, но отметил, что не желает вновь попасть в плен.
«Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей девушке, что не вернусь в вооруженные силы. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того», – сказал он.
Эслин также добавил, что хочет проверить состояние своего дома, который расположен возле линии соприкосновения у Херсона.
Эслин был в числе освобожденных в сентябре при обмене военнопленными между Россией и Украиной. В августе YouTube удалил аккаунт Эслина.
В начале июля в ДНР вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Их обвиняли в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
В Албании заявили, что Россия, Китай и Турция спасли Балканы во время пандемии
Премьер Албании заявил, что Россия, Китай и Турция спасли Балканы во время пандемии COVID
Россия, Китай и Турция помогли Западным Балканам во время пандемии коронавируса, а Евросоюз вел себя «как федерация эгоистичных богатых стран», заявил премьер-министр Албании Эди Рама, выступая на Парижском форуме мира.
По его словам, во время пандемии коронавируса стало понятно, что без помощи между странами может случиться трагедия.
«Европейский союз вел себя как федерация эгоистичных богатых стран, которая, находясь лицом к лицу под страхом смерти, сбежала от ответственности делиться вакцинами с остальными странами Центральной Европы», – передает ТАСС его слова.
Также он добавил, что Китай, Россия и Турция помогли стране выжить в первую волну пандемии коронавируса. Вакцины поступали именно из этих стран.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту в субботу временно приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено с 4.00 до 16.00 субботы в связи с проведением технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.
В оперативном штабе Кубани сообщили, что в связи с проведением технологических работ в субботу движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в период с 4.00 до 16.00 временно ограничат. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало водителям на это время воздержаться от поездок, передает РИА «Новости».
Во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что на Крымском мосту завершена установка первого готового пролета автодорожной части, монтаж следующего запланирован на 11 ноября.
Сенатор: Британец Эслин возвращается на Украину как наемник информационной войны
В Совфеде отреагировали на возвращение британского наемника Эслина на Украину
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В будущих репортажах Эслина из зоны спецоперации не будет объективности, он едет на Украину отражать точку зрения киевского режима, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее бывший британский наемник Эйден Эслин объявил о возвращении на Украину в качестве военкора.
«Возвращение Эслина на Украину якобы в качестве «мирного» британца, теперь занимающегося журналистикой, – это лукавство. Вы можете представить, чтобы Киев пустил на свою подконтрольную территорию, например, российские или какие-то другие СМИ, которые бы объективно рассказывали о том, что происходит? Значит, очевидно, что Эслин едет на Украину, чтобы так же, как и раньше, помогать киевскому режиму, но теперь уже в информационной войне против России», – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма Сергей Цеков.
Сенатор отметил: никакой объективной оценки спецоперации в будущих материалах Эслина ждать не приходится. «Кстати, даже если бы ему предоставили возможность поработать на территории ДНР в качестве журналиста или блогера, чтобы он увидел объективную картину происходящего, думаю, он бы сам не согласился», – добавил собеседник.
«Ему подарили жизнь и свободу, а он опять лезет в пекло, рекламирует себя, да еще и, возможно, считает себя героем. Не вижу ничего хорошего в этом поступке», – указал Цеков.
Вернувшийся из Донбасса британский наемник Эйден Эслин объявил о решении вновь вернуться на Украину, сообщила лондонская Daily Mail. По словам Эслина, на сей раз он намерен заняться ведением видеоблога. «Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей девушке, что не вернусь в вооруженные силы. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того», – заявил бывший наемник.
Напомним, в начале июля в ДНР вынесли смертный приговор Эслину, а также другому британскому подданному Шону Пиннеру и марокканцу Саадуну Брагиму. Их обвиняли в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Эслин был в числе освобожденных в сентябре при обмене военнопленными между Россией и Украиной. В августе YouTube удалил аккаунт бывшего наемника.
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Минобороны объявило о завершении переброски войск на левый берег Днепра
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На Херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны России.
Переброска была завершена около 5.00 мск, говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве добавили, что ни одной единицы военной техники или вооружения на правом берегу реки не оставили. Российские военные также все перемещены на другой берег.
Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. При перегруппировке не было потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств.
При этом всем мирным гражданам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.
«Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS», – сообщили в Минобороны. 28 реактивных снарядов были сбиты.
За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более десяти километров. Кроме того, силами российских войск подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через Днепр.
В Минобороны добавили, что за сутки барражирующими боеприпасами «Ланцет» и огнем реактивных систем залпового огня было уничтожено три американских буксируемых гаубицы М777, две БМП и три пикапа противника.
На минных заграждениях подорвалось более двадцати военных ВСУ, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины.
Напомним, военкоры в ночь на пятницу заявили о произведенном маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
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Назван список игр с ЛГБТ-пропагандой
В Госдуме озвучили список игр с геями и лесбиянками
Составлен список игр с ЛГБТ-персонажами, его составила первый заместитель руководителя думского комитета по просвещению Яна Лантратова, ранее предложившая штрафовать разработчиков за ЛГБТ-пропаганду.
По ее данным, пропаганда ЛГБТ содержится во всех частях Assassin's Creed, в Borderlands, в Divinity: Original Sin 2, во всех частях Dragon Age, в Life Is Strange, в обеих частях The Last of Us, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и других, заявила Лантратова в беседе с «Газетой.Ru».
По ее утверждению, во всех вышеуказанных проектах есть «геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы».
Депутат добавила, что такая пропаганда есть в The Sims 3, популярной у девочек, там игроку для создания семьи доступен широкий спектр партнеров.
«У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей. Иногда к герою самому могут пристать с поцелуями люди одного с ним пола. То есть ребенку, который играет в это, такое поведение демонстрируют как норму, и дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений», – указала она.
Лантратова добавила, что запрет на игру за персонажа другого пола не нужен, необходимо запретить пропаганду нетрадиционных отношений в ситуациях, когда их подают как «норму, как нечто привлекательное».
Между тем зампред думского конституционного комитета Ирина Панькина заявила, что запрет на видеоигры с «пропагандой насилия и жестокости» – правильная инициатива, и отметила, что не знает, относится ли это к проекту закона о запрете пропаганды ЛГБТ в играх.
«Здесь все-таки речь идет о нетрадиционных семейных ценностях. Есть смысл подумать над отдельным законопроектом, чтобы ввести законодательный запрет», – сказала парламентарий в беседе с РИА «Новости».
Замглавы комитета по информполитике Андрей Свинцов заявил, что комитет изучит поправки о запрете пропаганды насилия и жестокости в играх. Депутат пояснил, что против жестких ограничений в отношении игр.
«На первом этапе, я считаю, необходимо обязательное введение маркировки, а на следующем – более глубокий анализ», – указал он.
Ранее в законопроект о пропаганде ЛГБТ поступили поправки, предусматривающие запрет на видеоигры с пропагандой насилия, жестокости и ненормативной лексикой.
Донецкий депутат рассказал о значимости штурма Угледара
Депутат ДНР Бердичевский: После взятия Угледара российские войска могут пойти на Славянск
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Угледар – серьезный укрепрайон, который будет очень непросто разбить. Но именно там начинается первая линия обороны противника в Донбассе. Как только она будет разрушена, ВС России смогут пойти на Славянск и Краматорск, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя взятие села Павловка близ Угледара.
«Павловка находится под контролем ВС России. Но проблема в том, что туда еще периодически прорываются украинские диверсионно-разведывательные группы. И мы продолжаем зачистку территории», – рассказал депутат Народного совета – законодательного собрания ДНР Владислав Бердичевский.
«Я неоднократно говорил и повторю это сейчас – если не взять Угледар, то мы вновь потеряем Павловку, как это уже однажды было. Этот небольшой населенный пункт находится в низине и полностью контролируется с господствующих высот. Стоящие рядом высотки позволят снайперам противника «снимать» наших военных в любой момент», – отмечает собеседник.
При этом брать Угледар нам надо одномоментно с перерезанием трассы в районе Новомихайловки и Константиновки – двух сел, расположенных между Угледаром и Марьинкой (фактически юго-западным пригородом Донецка), пояснил Бердичевский. «Тогда враг не сможет получать подкрепление, а мы сформируем полукольцо, которое позволит нам взять под контроль город Угледар», – акцентирует он.
Бердичевский также рассказал, что Угледар – часть серьезного укрепрайона. «Далее за ним идут Новомихайловка, Марьинка и Красногоровка, расположенные соответственно к юго-западу и западу от Донецка. Это первая линия обороны ВСУ в Донбассе. После того, как нам удастся ее разрушить, уже можно будет идти на Славянск, Краматорск и Дружковку, в сторону Харьковской области», – продолжил собеседник.
«Нам надо разрушать мосты, железнодорожные узлы и аэропорты в тылу противника, через которые ВСУ постоянно получают западную технику и вооружение. Потому что бесконечно перемалывать врага, который проходит обучение в Европе, которого постоянно экипируют и финансируют просто нельзя. И в первую очередь под ударом должен оказаться Бескидский тоннель в Прикарпатье», – заключил Бердичевский.
Ранее в пятницу военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД спрогнозировал тяжелые бои за Угледар после взятия расположенного рядом села Павловка. О полном освобождении Павловки в четверг сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Занятие села далось большой ценой, подчеркнул донецкий руководитель.
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