Михалков назвал требования к участникам «Оскара» невозможными для фильмов из России

Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков, получивший «Оскар» в 1994 году, считает невозможным для российских картин участвовать в конкурсе из-за противоречий российским ценностям.

Говоря о том, на какой срок может быть распространено решение об отказе выдвигать российские фильмы на премию «Оскар», Михалков заявил, что это будет зависеть от продления определенных требований к фильмам, передает ТАСС.

«К рассмотрению в номинации будут идти картины, которые будут совпадать с теми нравственными принципами, которые устраивают все те страны, которые войдут в академию», – сказал Михалков журналистам в Чите перед показом спектакля «12».

Он добавил, что к рассмотрению принимают лишь картины, в которых есть определенное количество актеров публично говорят о принадлежности к ЛГБТ-сообществу, а также должно быть расовое разнообразие актерского состава.

Также Михалков сообщил, что церемония вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» состоится в 2023 году. Ее пока никто не отменял.

На церемонии будут вручены 40 статуэток «Золотого орла». Нововведением станет добавление номинации «Лучшие актер/актриса онлайн-сериала».

Ранее сообщалось, что народный артист России режиссер Алексей Учитель заявил о выходе из состава Российского оскаровского комитета.