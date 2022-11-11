Эксперты оценили перспективы саботажа антироссийских санкций странами Европы

Политолог Кортунов: Уход от антироссийских санкций в Европе может начаться с возобновления авиасообщения

Пока что противники антироссийских санкций остаются в меньшинстве, но усиления критических настроений можно ожидать к концу зимы 2022-23 годов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал публикацию издания Politico, чьи источники в Белом доме утверждают – рост недовольства может побудить некоторых европейских лидеров к выводу их стран из санкционной кампании.

«Степень автономии Европейского союза от Соединенных Штатов сейчас не стоит преувеличивать. Действительно, имеют место голоса отдельных политиков и экспертов, которые подвергают сомнению общую политику Запада. Пока эти голоса остаются в меньшинстве. Однако я думаю, что усиления подобных критических настроений ожидать можно, особенно к концу зимы», – считает гендиректор и член президиума Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«К тому времени в большей степени проявятся экономические последствия разрыва связей с Россией. Однако нужно учитывать, что некоторые решения, уже принятые как отдельными странами ЕС, так и всем объединением, крайне трудно «отмотать», – предполагает эксперт.

«Разве можно представить сейчас ситуацию, при которой могла бы начаться работа по восстановлению энергетического партнерства России и ЕС? Даже при полном завершении конфликта, Евросоюз будет уходить от взаимодействия с нами в данной сфере, опасаясь зависимости», – акцентирует собеседник.

«Важно помнить, что смягчение санкций – процесс поэтапный и довольно медленный. Прекращение активной фазы конфликта на Украине станет лишь поводом для постановки вопроса о смягчении наиболее «простых» санкций», – считает эксперт.

«Например – вопрос о возобновлении авиасообщения. Сложившаяся ситуация вредит обеим сторонам, но в большей степени, конечно, Европе, потому что облетать Россию – дело трудное и дорогое», – подчеркивает собеседник.

«Какие-то вещи останутся без изменений, по крайней мере, до завершения внешнеполитического цикла в Европе и Штатах. Если же заглядывать за горизонт 2024 года, то тут, конечно, многое может сдвинуться с места, но многое будет зависеть от того, как будет развиваться конфликт: насколько он затянется и в какие сроки удастся достичь стабилизации», – резюмирует эксперт.

Подобное мнение разделяет и Станислав Ткаченко – профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

«Процесс своего рода саботажа антироссийских санкций в Европе уже начинается. В течение последних нескольких месяцев мы не видим ужесточения санкций против России. А это, на самом деле, в корне подрывает их логику. Ведь только в случае постоянного усиления ограничительных мер, они будут иметь свой эффект. В обратном же случае цель этих самых санкций, в данном случае Россия, привыкает к ним, адаптируется и уже никак не реагирует», – сказал Ткаченко газете ВЗГЛЯД.

«Европейцы гораздо в большей степени, нежели американцы, страдают от антироссийских санкций. На это накладывается и растущая в Европе инфляция, и усиливающееся внутреннее недовольство, и предыдущие политические кризисы. В такой ситуации логично, что европейцы не только не будут увеличивать ограничительные меры, что уже и происходит, но и постепенно будут их отменять. Особенно будут отказываться от санкций в таких чувствительных секторах, как энергетика, торговля отдельными группами товаров. И даже, возможно, постепенно для России будет открыт финансовый рынок», – уверен эксперт.

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Заявление бельгийского экс-сенатора Алена Детекса о необходимости отказа от жесткой линии Зеленского и договоре с Россией о разделе Украины Станислав Ткаченко назвал «временно маргинальным на текущий момент». «Это результат от антироссийской информационной компании вкупе с реакцией на события первой половины года и с эффектом от введенных против нашей страны санкций. Заменить сформированный этими факторами политический консенсус западной элиты и СМИ сегодня пока сложно. Но в целом это заявление лишь временно непопулярное, с тенденцией к тому, чтобы завоевать свою востребованность среди избирателей. Для этого необходимо сформировать критическую массу подобных мнений», - резюмировал Ткаченко.

Американские чиновники, работающие с европейскими партнерами, предупреждают коллег в Вашингтоне о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все более раздражаются по поводу антироссийских санкций, и обвиняют США в росте расходов. Об этом говорится в материале, опубликованном в четверг американским изданием Politico с подзаголовком «Некоторые страны, население которых поддерживает Россию, обвиняют Вашингтон в росте цен на энергоносители».

Из внутренних отчетов Белого дома, оказавшихся в распоряжении Politico, следует: мнение населения может «заставить европейских лидеров отказаться от поддержки санкций». «По словам двух высокопоставленных американских чиновников, эти опасения вызвали шквал звонков среди высших должностных лиц США в администрации о том, как поддерживать соответствие европейских лидеров американской стратегии», – сообщили источники издания.

Добавим, что в четверг бельгийский политик, сенатор в 1995-2009 годах Ален Детекс в интервью французскому изданию Causeur заявил: в интересах Европы и европейцев отказаться от жесткой линии президента Украины Владимира Зеленского и договориться с Россией о разделе Украины. Детекс также сказал о необходимости снять антироссийские санкции.

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