Минобороны объявило о завершении переброски войск на левый берег Днепра

На Херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны России.

Переброска была завершена около 5.00 мск, говорится в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве добавили, что ни одной единицы военной техники или вооружения на правом берегу реки не оставили. Российские военные также все перемещены на другой берег.

Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. При перегруппировке не было потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств.

При этом всем мирным гражданам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

«Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS», – сообщили в Минобороны. 28 реактивных снарядов были сбиты.

За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более десяти километров. Кроме того, силами российских войск подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через Днепр.

В Минобороны добавили, что за сутки барражирующими боеприпасами «Ланцет» и огнем реактивных систем залпового огня было уничтожено три американских буксируемых гаубицы М777, две БМП и три пикапа противника.

На минных заграждениях подорвалось более двадцати военных ВСУ, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины.

Напомним, военкоры в ночь на пятницу заявили о произведенном маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.