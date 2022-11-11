Стало известно о выходе российских войск с правого берега Днепра

Военкоры сообщили о выходе ВС России с правого берега Днепра в Херсоне

Военкоры заявили о произведенном ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.

В Telegram-канале РИА «Новости» опубликована видеозапись, на которой журналист описывает события, происходившие ночью. Корреспондент отмечает, что военными ведется светомаскировка для защиты от беспилотников и других разведывательных средств Киева. Уточняется, что переброска войск проходила как по понтонам, так и по Антоновскому мосту, по которому следовала колесная техника.

Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего войсками в районе СВО, отметив, что Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.