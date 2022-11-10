Юрист объяснил, как получить компенсацию за лай соседской собаки

Юрист Юкша порекомендовал фиксировать громкий лай соседской собаки на диктофон

Цифры моральной компенсации, скорее всего, будут до 20 тыс. рублей, однако это станет уроком для хозяев животных, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша, комментируя разрешение Первого кассационного суда требовать компенсацию за громкий лай соседских собак.

В пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции рассказали, что теперь россиянам разрешено требовать компенсацию за громкий лай соседских собак. Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка, одна из женщин держит на участке двух больших собак, лай которых сильно доставал соседку. В результате дама не выдержала и подала иск, потребовав с хозяйки животных компенсацию за моральный вред в 15 тысяч рублей, а также попросила запретить соседке держать собак. С последним пунктом суд не согласился, однако против компенсации за соседский лай кассация не возражала. Сейчас дело направили на пересмотр для определения ее размера.

«К глубокому сожалению, кроме закона о тишине, который довольно специфичный и размытый, у нас ничего нет. Более того, этот закон в каждом субъекте свой, единого нет. Также отличаются нормы шума в дневное и ночное время, что также усложняет дело. При таком раскладе, в первую очередь, шум можно зафиксировать звонком в службу 112 и вызовом полиции, объяснив, что соседи шумят. Сотрудники правоохранительных органов могут поспособствовать решению ситуации, составить протокол и даже подвергнуть хозяина лающей собаки административному взысканию», – говорит Юкша.

При этом собеседник не уверен, отреагирует ли полиция на вызов, если гражданин пожалуется на громкий лай соседской собаки. По его словам, полезным будет изучение опыта США. Там существует такая практика: если ночью громко лает соседская собака, человек вызывает полицию, которая выписывает хозяину пса довольно большой денежный штраф, что становится неплохим уроком на будущее.

Также юрист рекомендует зафиксировать шум самостоятельно на какое-то устройство, например, на смартфон. Однако представить данную запись суду сразу не удастся – перед этим ее придется отдать на экспертизу специалистам, которые установят, что шум, который зафиксирован на диктофоне, издает собака, и он действительно высокий.

«Оснований запретить человеку держать собак из-за того, что они лают, у суда нет. Но денежная компенсация по такому делу вполне возможна. Ее размер будет зависеть от причиненного человеку вреда. Например, бессоница из-за лая вызвала головную боль или повышение давления, этот факт зафиксирован прибывшей по вызову скорой», – объясняет Юкша.

По словам специалиста, цифры компенсации, скорее всего, будут до 20 тыс. рублей. При этом он подчеркивает, что в этом случае скорее важна не сама выплата, а ее последствия: это может стать уроком для конкретного лица и показательным процессом для других хозяев животных.

Ранее в КоАП было решено ввести ответственность за лающих ночью собак. Однако председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации выступит против предложений Минюста. Позже в ведомстве пояснили, что в новую редакцию КоАП России предполагается включить административную ответственность за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию.