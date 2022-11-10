Суд разрешил требовать компенсацию с соседей за громкий лай их собак

Первый кассационный суд общей юрисдикции разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак в случае нарушения нематериальных прав на отдых и благоприятную среду.

В кассации рассматривался спор двух соседок, жительниц Липецка. У одной из них на участке содержались алабай и дворняга, которые, по словам истицы, круглосуточно лаяли. Превышение «предельно допустимых санитарных уровней шума» собаками доказано показаниями свидетелей, видеозаписями, актом по результатам измерений звука, передает РИА «Новости».

Из-за собачьего лая старший сын женщины вынужден был переехать жить к бабушке, чтобы «нормально спать и учиться», а у младшего появились повышенная тревожность, плаксивость и раздражительность, утверждается в показаниях. Истица также пожаловалась на бессонницу и головные боли, и просила запретить держать собак соседке. Также женщина потребовала взыскать с нее компенсацию в 15 тыс. рублей за моральный вред.

Иск истицы в первой инстанции был отклонен, ссылаясь на то, что собак держать не запрещено. Кассация согласилась, но указала выплатить компенсацию, пояснив, что «нарушение нематериальных прав на отдых и благоприятную среду тоже может быть основанием для удовлетворения иска о взыскании морального вреда». В результате дело отправили на пересмотр, теперь суд должен определить сумму компенсации.

Ранее новую редакцию КоАП России предлагали включить административную ответственность за бездействие и безответственность за лай собак ночью и включенную сигнализацию.