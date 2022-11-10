Байден перепутал Херсон и Эль-Фаллуджу

Эксперт объяснил стратегическое значение обороны Снигиревки

Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам стратегически важно сохранить контроль над Снигиревкой

«Если противник установит контроль над населенным пунктом Снигиревка, он сможет двигаться к Бериславу, отодвинуть российские войска еще ближе к Херсону», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя боевую обстановку на Николаево-Криворожском направлении.

«Очевидно, что ВС России стратегически важно сохранить контроль над городом Снигиревка, при том, что на Херсонском направлении важное значение имеет вся линия обороны, – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. – Установление противником контроля над Снигиревкой – это возможность, прорвав оборону, двигаться к Бериславу, отодвинуть наши войска еще ближе к Херсону, с направления от Дудчан и южнее Давыдова Брода».

Районный центр Снигиревка, до освобождения Херсонщины относившийся к Николаевской области, а позже переданный в состав Херсонской области, находится к 63 км к северо-востоку от Николаева и примерно в 50 км по прямой от Херсона. Мэр города Юрий Барбашов сообщил в среду, что в городской черте Снигиревки произошло «очень плотное боестолкновение». «Жители видели на улицах технику в центре города», – приводит РИА «Новости» слова мэра. При этом связь с жителями, которые остались в городе, нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов, признал Барбашов.

Из района боевых действий приходят противоречивые и не всегда точные сведения, заметил Онуфриенко. «Первые сообщения, которые мы получали о ситуации в Снигиревке, не соответствуют действительности, там нет 201-го полка, который держит оборону. На самом деле в городе находится 205-я казачья бригада из Ставропольского края», – отметил собеседник.

«Видео с разбитой колонной, якобы двигавшейся из Снигиревки на Херсон, которое публиковалось в интернете, не имеет никакого отношения к этому участку. Оно снято гораздо раньше и в другом районе», – добавил военный аналитик. Имеются в виду сообщения в блогах о некоей колонны из шести-семи машин, якобы принадлежавших ВС РФ (по другим сведениям, ВСУ), накрытой артиллерийским огнем.

«К этому часу достоверно известно лишь то, что на этом направлении идут упорные бои. Есть также неподтвержденная информация, что противнику удалось выйти на окраины Снигиревки, к железнодорожным путям. Но поскольку сейчас пока нет связи, более подробной и достоверной информации не будет еще по крайней мере несколько часов», – заключил Онуфриенко.

«Контакта с теми, кто находится сейчас в Снигиревке и участвует в боевых действиях, сейчас нет, но, насколько мне известно, там идут напряженные бои», – также отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

«С украинской стороны на этот участок брошено большое количество техники и живой силы, – продолжает собеседница. – На самом деле линия фронта проходила очень близко, всего в нескольких километрах от Снигиревки. Жители города постоянно слышали выстрелы и подвергались регулярным обстрелам. Сейчас никого не удивляет что именно там ВСУ пошли в наступление, потому что Снигиревка фактически с двух сторон оказалась прижата к украинской линии фронта и является самой очевидной целью при наступлении на Херсон», – отмечает собеседница.

«Вместе с тем стоит заметить, что расстояние от Снигиревки до Херсона по трассе более 50 километров, то есть это не ближайший пригород, а находится достаточно далеко. Будем надеяться, что все завершится благополучно, и российская армия сохранит контроль над городом», – полагает Шеслер.

В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра. В среду на всей территории контролируемой ВСУ Николаевской области была объявлена воздушная тревога, сообщил глава украинской областной военной администрации Виталий Ким.

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