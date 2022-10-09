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New York Times: Запад насмешил Путина «экологической показухой»
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США и страны Европы «своей экологической показухой» вызвали смех у президента России Владимира Путина и у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, пишет The New York Times.
По данным издания, в Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую «перепрыгнуть» к возобновляемой энергетике, и все «при этом будет в шоколаде». «Боже мой. Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу», – отметил обозреватель, передает РИА «Новости».
При этом, как указали в The New York Times, США, в отличие от Европы, в теории могут обеспечить свои нефтегазовые потребности, однако даже у них недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения добычи нефти со стороны России и ОПЕК+.
Обозреватель призвал западные страны перестать строить воздушные замки.
По его словам, единственный действительно эффективный способ перехода – послать убедительный ценовой сигнал: «либо налоги на грязную энергию, либо стимулы для чистой». «Пока мы не обеспечим стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все наши слова можно смело назвать показухой. Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами», – подчеркнул обозреватель.
Ранее глава американского государства Джо Байден заявил, что решения России и Саудовской Аравии ведут к тому, что в США цены на бензин постепенно повышаются.
Байден пригрозил России армагеддоном
Президент США Байден не исключил армагеддона в случае применения Россией тактического ядерного оружия
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Как заявил президент США в ходе выступления на мероприятии Демократической партии, впервые со времен Карибского кризиса возникла прямая угроза применения ядерного оружия. Он уточнил, что говорит о том развитии событий, при котором «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается», передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что якобы «достаточно хорошо» знает президента России Владимира Путина. На этом основании президент США заявил, что российский лидер «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия». При этом, по словам Байдена, он не может представить себе такую ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, но Москва и Вашингтон еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал во времена Карибского кризиса.
Он также заявил, что российские дипломаты пытаются донести американским коллегам, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий сопоставил нынешний конфликт России и Запада с Карибским кризисом.
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Американцы испугались «настоящей катастрофы» из-за Украины
Читатели американского издания National Review обвинили президента США Джо Байдена в возможной катастрофе из-за Украины
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Читатели американского издания National Review в ответ на статью журналиста Майкла Брендана Дохерти, утверждающего, что планы Вашингтона по эскалации ситуации на Украине обернутся для США «настоящей катастрофой», раскритиковали политику США Джо Байдена.
Автор статьи, в частности, утверждает, что при соблюдении ряда условий силы НАТО могут внезапно вступить в конфликт в качестве полноправной стороны, приступить к уничтожению российской армии и/или нанести ракетный удар по центру Москвы, передает РИА «Новости».
Читатели американского издания выразили свое отношение к мнению автора в комментариях к соответствующему материалу.
«Извините, но это безумие, и опасное безумие», – отметил Дохерти.
«Кризис является громким и ясным свидетельством того, что американцам следует серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим президентом», – написал в комментариях OldSchoolHoosier.
«Вы сомневаетесь во внешнеполитических талантах нашего (американского) президента? Главный стратег Афганистана? Переговорщик с Ираном со стальными глазами? Защитник наших южных границ? Экономический гений и наш конституционалист и лидер правопорядка? Ага. Я тоже сомневаюсь во всем этом!», – отметил Deadhorse.
«США переживают очень явственный экономический и политический спад», – поддержал предыдущего комментатора jay_campbell.
«Фактом является то, что у Запада сейчас самое худшее руководство со времен Первой мировой войны. У нас в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию», – резюмировал Central_Coaster.
Напомним, Владимир Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису.
В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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Зеленский пригрозил ЕC прекращением поставок электроэнергии с Украины
Президент Украины Зеленский заявил о возможном прекращении поставки электроэнергии в Европу
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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что страна в ближайшее время может прекратить поставки электроэнергии в Европу.
«Мы говорим постоянно про риск таких отключений. Это могут быть дни, недели», – передает ТАСС сообщение украинского лидера.
По словам Зеленского, Украина поставляет Европе дешевую электроэнергию, однако «в какой-то момент» прекратит это, чтобы пройти зимний период из-за недостаточного объема энергии для отопления домов в стране.
Зеленский 16 марта сообщил о завершении объединения украинской и европейской энергосистем, а 29 апреля заявил, что хочет получать из Европы недостающие объемы газа, предоставляя взамен электроэнергию.
Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что в следующем отопительном сезоне планируется полный отказ от газа в пользу биомассы и мусора, которые будут использовать для централизованного отопления.
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В Британии описали четыре сценария ядерных ударов США по России
The Sun: США могут нанести ядерный удар по Москве или Черноморскому флоту
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Британский таблоид The Sun проанализировал, как будут действовать Соединенные Штаты и Североатлантический альянс в случае «применения Россией ядерного оружия».
Автор публикации полагает, что существует четыре возможных сценария реакции Вашингтона и Североатлантического альянса.
Первый вариант, как отмечается в статье, это ядерный удар по России, в том числе по Москве. Однако эксперты называют его маловероятным, так как такое развитие событий приведет к эскалации конфликта и его превращению «в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией», передает РИА «Новости».
В качестве второй вероятной меры автор статьи называет удар по российским вооруженным силам, принимающим участие в спецоперации на Украине.
В качестве третьего и четвертого сценария фигурируют ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.
Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не вступят в конфликт на Украине, если они сами или их союзники не подвергнутся атаке.
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Немецкий эксперт оценил вероятность выхода Европы из-под влияния США
Немецкий политолог Рар: Концепция «Европа от Ванкувера до Донецка» еще не победила на Западе
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На Западе существует две концепции Европы, которые соперничают друг с другом со времен распада СССР: это «Европа от Лиссабона до Владивостока» и «Европа от Ванкувера до Донецка». Но ни одна из них пока не может победить окончательно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только при участии России.
«В немецких СМИ все чаще попадаются статьи, призывающие к переговорному процессу с Россией и недопущению ядерной войны. И это факт, который обсуждается в обществе. Кроме того, экс-канцлер Меркель заявила, что систему европейской безопасности нельзя выстроить без России. И в этом есть логика – Россия самая большая страна Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.
Однако на Западе существуют две совершенно разные концепции Европы, напоминает собеседник. «Так, в «старой» Европе будущее континента видят в границах от Лиссабона до Владивостока», – пояснил он
«Но в Вашингтоне, Лондоне и Варшаве популярная другая концепция: трансатлантическая Европа от Ванкувера до Донецка. То есть Россия в этом варианте Европы просто исключена. И эти две концепции соперничают друг с другом фактически со дня развала СССР», – подчеркнул эксперт.
При этом политолог не ожидает «выхода Европы из-под влияния США». «Идет совершенно другой процесс. Континент не становится более самостоятельным. Напротив, он стремится под трансатлантическое крыло Соединенных Штатов», – добавил Рар.
«Правда, ситуация может измениться в случае, если к власти в Штатах снова придет Дональд Трамп или некто похожий на него. Такой лидер США, вероятно, опять поставит вопрос о смысле существования НАТО и начнет экономическую конкуренцию с Евросоюзом», – допускает собеседник.
Рар также обратил внимание на прошедший в Праге саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) под эгидой Франции и при участии 44 стран, но без России. «Это объединение пока никаких решений принимать не будет, но оно уже попытается сформировать организацию, которая в первую очередь будет работать против России», – заключил Рар.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочного мира в Европе можно будет добиться только при участии России. А до тех пор холодная война фактически не заканчивается, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Меркель отметила, что события на Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно. Отметим, что он и ранее выступала с аналогичными призывами.
Помимо этого, немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online также написал, что настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы.
Автор статьи также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию нельзя игнорировать, подчеркнул журналист.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
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Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20
Президент США Байден допустил возможность встречи с Путиным на G20
Президент США Джо Байден не стал исключать встречи с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины.
«Посмотрим», – передает РИА «Новости» ответ Байдена на вопрос о возможной встрече президентов, который он дал пресс-службе Белого дома.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно поучаствует в саммите G20 в ноябре, но пояснил, что о своем личном участии на мероприятии он еще не определился.
Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Владимира Путина на саммит G20.
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В ЕС решили ввести «коридор цен» на газ
Страны ЕС подготовили предложение к ЕК о создании «динамического коридора цен» на газ
Ряд стран Европы подготовили предложение к Еврокомиссии о создании «динамического коридора цен» на газ, чтобы бороться с инфляцией, следует из сообщения СМИ.
Коридор планируют применять во всех оптовых транзакциях «без привязки к конкретным юрисдикциям и определенным способам использования природного газа», сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, передает РБК.
Подчеркивается необходимость сделать его гибким, а верхнюю границу – высокой, чтобы не вызвать дефицит поставок. Также авторы проекта просят разрешить закупать газ по цене выше установленной, если это необходимо для привлечения поставок.
Предложение обсудят на встрече в Праге в пятницу, 7 октября.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.
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Премьер Венгрии: Европа медленно «истекает кровью» из-за санкций
Премьер Венгрии Орбан призвал страны ЕС пересмотреть санкционную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал входящие в Евросоюз страны пересмотреть ошибочную санкционную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью».
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что санкции не оправдали возложенных на них надежд. Он пояснил, что Европа «медленно истекает кровью», а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Орбан призвал менять ошибочную санкционную политику Брюсселя, передает РИА «Новости».
В видеообращении, сделанном в ходе состоявшегося в четверг в Праге неформального саммита ЕС с участием глав входящих в Евросоюз государств и не входящих в союз европейских стран, Орбан отметил, что на встрече обсуждаются тяжелые вопросы: будет ли в ближайшие месяцы у европейских стран газ и электричество.
Он также сообщил, что Венгрия ранее отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго и санкций, Будапешту также удалось добиться, чтобы новые санкции не распространялись ни на ядерную энергию Венгрии, ни на поставки газа в Венгрию, однако рестрикции «до небес» подняли цены на энергоносители, которые теперь почти невозможно оплатить.
Накануне Евросоюз официально ввел восьмой пакет санкций против России, который включает потолок цен на нефть и запрет на техобслуживание и страховку судов третьих стран, перевозящих российскую нефть с ценой, выше установленной. Кроме того, стало известно, что страны Европы предложили ЕК создать «динамический коридор цен» на газ.
Вице-премьер России Александр Новак предупредил, что введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению ее добычи в России. Он также подчеркнул, что Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти.
В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада стремительно разрушили архитектуру мировой торговли, при этом «порвать в клочья» экономику России у Запада в очередной раз не получилось, экономика РФ демонстрирует весьма приличную жизнеспособность, у России есть все возможности для развития.
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В Польше предложили начать раздел замороженных активов России
Польский премьер Моравецкий предложил разделить замороженные активы России между Украиной и ЕС
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Замороженные на Западе российские активы следует разделить между украинской стороной и Европейским союзом, такое предложение высказал премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил, что в ЕС обсуждался вопрос о создании нового фонда, и у всех есть свое мнение по этому поводу, но одним из источников его наполнения могут послужить «замороженные активы российских олигархов», передает РИА «Новости».
«Это активы, которые огромны, составляют около 350 млрд евро. И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должна быть восстановлена за эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши. Это то, что также здесь предложили», – добавил политик.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как страны Запада пытаются распределить частную собственность российского бизнеса, находящуюся за рубежом. Глава российского Минфина Антон Силуанов отмечал, что Запад заблокировал около 300 млрд долларов золотовалютных резервов страны.
МИД рассказал об участии США в «опосредованной войне» против России
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук указал на американские ориентировки по ведению боевых действий для Украины
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Даже на Западе многие специалисты указывают, что США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией, помогая Киеву, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что США накачивают Украину тяжелым вооружением, передают Киеву разведывательные данные с военных и коммерческих спутников, оказывают помощь в вербовке иностранных наемников и дают ориентировки по ведению боевых действий. Как заявил Полищук, такая поддержка Украины делает Вашингтон участником конфликта, передает ТАСС.
Кроме того, США подталкивают своих партнеров к участию в военной помощи Украине. Так, Франция и Германия планируют увеличить военно-техническую помощь Киеву, Великобритания поставила на поток обучение украинских военных, к этой деятельности привлекаются также инструкторы из Польши, Канады, Новой Зеландии и других стран, сказал Полищук. Он отметил, что и Евросоюз намерен создать миссию по оказанию военной помощи Украине, что будет означать усиление прямой вовлеченности ЕС в конфликт.
Напомним, новый пакет американской военный помощи Киеву включает, в частности, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийские системы, боеприпасы и 200 единиц легкой бронетехники.
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Власти Румынии призвали НАТО обсудить с Россией потерю Киевом территорий
Министр обороны Румынии Дынку призвал НАТО и США к переговорам с Россией о потере Украиной территорий
Мир на Украине можно установить только переговорами с Россией о гарантиях безопасности для Киева, переговоры должны вести НАТО, США и другие страны, заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.
Дынку считает, что самостоятельно Киев вести переговоры с Москвой не сможет, так как сейчас «политический класс Украины не может позволить себе взять ответственность» за «потерю территорий», поскольку это стало бы чересчур серьезным политическим поражением, передает ТАСС со ссылкой на Prima TV.
Как заявил министр, у России есть средства для продолжения спецоперации на Украине. По его мнению, «идеально было бы прийти к переговорам», даже если конфликт останется замороженным. Он полагает, что такая ситуация была бы «все равно лучше, чем то, что происходит сейчас» – гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Кроме того, министр оценивает как очень низкую вероятность ядерной войны.
Напомним, как сообщают СМИ, Турция хочет созвать переговоры России, США, Франции, Германии и Великобритании по ситуации вокруг Украины. Предложение о переговорах уже направлено турецкой стороной Вашингтону. Утверждается, что влиятельные фигуры в Вашингтоне очень позитивно отнеслись к предложению Турции.
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Сенатор Климов посоветовал Байдену не прикрываться Карибским кризисом
Сенатор Климов: Байден передергивает слова Путина и напрасно грозит России армагеддоном
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США применяли ядерное оружие в политических целях в Японии, а радиоактивные компоненты использовались при бомбардировках Югославии. Поэтому Джо Байден напрасно рассуждает о Карибском кризисе, грозя России армагеддоном и накачивая ВС Украины оружием, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.
«Байден в очередной раз передергивает слова нашего президента. Во всех своих выступлениях на протяжении последних нескольких лет Владимир Путин неоднократно заявлял, что Российская Федерация ни в коем случае не планирует действовать в ущерб глобальной безопасности. Все наши действия и предложения направлены на то, чтобы исключить возможность третьей мировой войны», – рассказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«На основе такого подхода и сформулирован наш тезис о необходимости мирного сосуществования стран с различными политическими системами, тезис о необходимости отказа от вмешательства в суверенные дела государств, а также тезис о том, что безопасность одной страны или региона не может достигаться за счет других», – подчеркнул сенатор.
«В свою очередь Вашингтон все делает ровно наоборот: встревает в дела суверенных государств и разжигает по три конфликта в год. Кроме того, не стоит забывать, что именно США – единственная в мире страна, которая применяла ядерное оружие в своих политических интересах, ударив по японским городам Хиросиме и Нагасаки. Также радиоактивные компоненты были применены во время натовских бомбардировок Белграда и других сербских городов. Очевидно, что все вопросы относительно угроз глобальной безопасности нужно направлять именно в Вашингтон. И им не стоит прикрываться темой Карибского кризиса», – отметил он.
«На сегодняшний день именно США в наибольших масштабах снабжают самыми разными видами вооружений украинский режим, который они же сами привели к власти. Это влечет гибель большого количества гражданского населения. Поэтому то, что делает Байден и его администрация, можно с уверенностью называть попытками разжигания большой войны», – заявил собеседник.
«Кроме того, последнее заявление Байдена – это очередной припадок американского колониализма, ровно, как и его слова о термоядерной войне в Европе. Его марионетка Зеленский накануне просил нанести превентивный ядерный удар по России. До этого такие заявления делал бывший польский президент. Я не исключаю, что это все может быть частью информационной подготовки к какой-то очень серьезной провокации с использованием радиоактивных элементов, готовящейся Соединенными Штатами и подвластными им режимами в других странах», – допускает Климов.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Как заявил президент США в ходе выступления на мероприятии Демократической партии, впервые со времен Карибского кризиса возникла прямая угроза применения ядерного оружия. Он уточнил, что говорит о том развитии событий, при котором «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается».
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, но Москва и Вашингтон еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал во времена Карибского кризиса.
Он также заявил, что российские дипломаты пытаются донести американским коллегам, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.
Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий также сопоставил нынешний конфликт России и Запада с Карибским кризисом.
При этом также накануне Владимир Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на произошедшее как на призыв к мировой войне.
Премьер Эстонии пожаловалась на «усталость от войны»
Европейским странам все сложнее сохранять единую позицию в вопросе санкций против России, заявила глава правительства Эстонии Кая Каллас.
Каллас связывает это с «усталостью от войны», а также ростом внутриполитических проблем. Кроме того, по ее словам, новые санкции становится сложнее вводить, поскольку осталось немного сфер, где их еще можно применить. «Это создает проблему», – приводит слова премьера ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Напомним, ЕС принял новый пакет санкций против России, который начал действовать с пятницы. В частности, восьмой пакет санкций предусматривает лимит цен на российскую нефть.
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ЕС официально опубликовал новый пакет санкций против России
В персональные санкции ЕС попали музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов
Европейский союз официально опубликовал новый пакет санкций против России, они вступают в силу 7 октября, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
«Настоящий регламент вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Всего в нем 30 физических и семь юридических лиц. Среди них – философ Александр Дугин, глава ЦИК Элла Памфилова, артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов, «Гознак», корпорация «Иркут», Московский машиностроительный завод «Авангард», завод им. Дегтярёва, МКБ «Факел».
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть. В заявление указывается, что ЕС принял новый пакет санкций против России из-за «незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины».
Лавров ответил на призыв Зеленского к НАТО о «превентивном ядерном ударе» по России
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает исходящие от Киева угрозы и необходимость спецоперации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие». Лавров предостерег США от безоглядной поддержки Киева.
Зеленский призвал западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России, тем самым предъявив всему миру доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата спецоперация, передает ТАСС слова Лаврова.
Москва предостерегает Вашингтон от безоглядной поддержки Киева, подчеркнул глава МИД России.
Напомним, Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле на произошедшее призвали все страны мира обратить внимание как на призыв к мировой войне.
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