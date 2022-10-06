ЕС официально опубликовал новый пакет санкций против России

В Италии обвинили ЕС в ошибках по отношению к России

Для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России, заявил в колонке заместитель главного редактора Giornale Никола Порро.

По его словам, для Италии настал час расплаты, так как с такими заоблачными ценами рынок беспощаден: убивает тех, кто больше потребляет.

Он отметил, что энергокризис начался еще в октябре 2021 года и не был связан с событиями на Украине. Однако тогда Европа предпочитала не замечать проблем, передает РИА «Новости».

При этом даже после начала российской спецоперации Брюссель не предпринял адекватных действий, чтобы решить газовый вопрос, указал Порро.

По мнению журналиста, до настоящего времени Европа гналась за несбыточными мечтами. Она ничего не сделала, но, хуже всего, пообещала такие ограничения на цены, которые на самом деле не могла установить.

Он подчеркнул, что Брюссель уже никак не может повлиять на ситуацию из-за монопольного положения России на газовом рынке ЕС.

Журналист указал, что у Италии нет возможности заместить голубое топливо, ранее закупавшееся у Москвы, несмотря на заключенные контракты с другими поставщиками. Кроме того, из-за нехватки газа возникнут проблемы с электроэнергией, недостаток которой нельзя решить с помощью солнечных панелей.

Ранее во вторник Газпром не подтвердил поставки газа в Италию.

В российской компании сообщили, что поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации из-за регулятивных изменений, произошедших в стране в сентябре, Газпром с итальянскими покупателями работает над решением проблемы.

Сейчас функционируют два канала поставок российского газа в ЕС – украинский транзит и «Турецкий поток». В совокупности через них европейские потребители получают 80–90 млн кубометров в сутки. В годовом выражении это примерно 32 млрд кубометров. Половина объема (16 млрд) идет в ЕС через вторую нитку «Турецкого потока» (первая нитка трубы снабжает исключительно Турцию), еще 16 млрд кубов – через Украину.

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