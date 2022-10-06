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Украинские войска выпустили по Донецку ракету HARM
СЦКК: Украинские войска выпустили по Донецку американскую высокоскоростную ракету HARM
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Украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как сообщили в СЦКК, зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в 12.28 (совпадает с мск) по направлению – населенный пункт Комар – город Донецк (Пролетарский район) была выпущена ракета AGM-88 HARM, передает РИА «Новости».
Напомним, 24 сентября при обстреле Донецка американской ракетой AGM-88 HARM со стороны Украины пострадал гражданин России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Кадыров заявил о наступлении ВС России в ДНР и в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях на территории Донецкой народной республики и Херсонской области
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Военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций в Донецкой народной республике и Херсонской области, наступление не прекращается ни на минуту, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, наступательные действия на территории Донецкой народной республики и Херсонской области не прекращаются ни на минуту.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
По словам главы Чечни, военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» в буквальном смысле выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций.
Ранее в среду заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время вся территория российского региона будет освобождена, вплоть до Николаевской, Одесской областей. Он также сообщил, что российская армия проводит в Херсонской области перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, при этом жители ряда населенных пунктов, куда вошли украинские силовики, эвакуированы.
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Минобороны: ВСУ отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях
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В ходе продолжающейся специальной операции на Украине ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Так, на Купянском направлении противник тремя батальонами тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, все атаки были отбиты, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
В районе населенного пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. В направлении Красного Лимана попыток атаки ВСУ не предпринимали.
На Артемовском направлении благодаря наступлению союзных сил удалось освободить населенный пункт Зайцево ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
«На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское. На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск», – следует из сообщения ведомства.
Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.
Также уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное ДНР, а также города Запорожья.
Ранее сообщалось, что украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны.
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Российские войска дали отпор ВСУ в Херсонской области
Замглавы Херсонской области Стремоусов: Наступление ВСУ на севере региона остановлено
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Украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны, сообщил в четверг заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил РИА «Новости», что в Херсонской области никто никуда не отступает, наступление ВСУ в северной части региона остановлено. Стремоусов отметил, что благодаря слаженной работе Министерства обороны России и Росгвардии на Херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет.
Украинская армия заняла ряд прифронтовых сел Херсонской области, которые входили в серую зону, со стороны Криворожского направления, а со стороны Николаевского направления, благодаря выстроенным рубежам обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах, рассказал Стремоусов.
Кирилл Стремоусов рассказал ТАСС, что ВСУ используют на херсонском направлении очень большое количество техники из стран НАТО. Он уточнил, что у украинских военных очень большое количество натовской техники, в том числе «турецкие какие-то машины, какие-то танки у них». Стремоусов подчеркнул, что «ВСУ превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть».
Ранее Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» на территории Донецкой народной республики и Херсонской области.
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В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла
Главы двух комитетов Госдумы призвали разобраться с проблемой снабжения тыла российской армии
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Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла, сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев.
По словам Гурулева, одновременно два председателя комитетов Госдумы написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки делось финансирование тыла, потому как оно производилось в прошлом в полном объеме.
«Внимание, вопрос: где (все это)?» – передает РИА «Новости» слова Гурулева в эфире «России 1».
Ранее ФАС решила изучить обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Запорожские власти рассказали о подготовке ВСУ к захвату ЗАЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о подготовке спецназа ВСУ к захвату ЗАЭС
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Спецназ вооруженных сил Украины (ВСУ) при участии британских специалистов готовится к захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), тренировки проходят группы численностью от 100 до 110 человек, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, постоянно проходят учения и боевое слаживание элиты боевиков – Сил специальных операций ВСУ – в целях форсирования Днепра, высадки десанта, занятия плацдарма и захвата крупного объекта энергетической инфраструктуры, передает ТАСС. По словам Рогова, речь идет про Запорожскую АЭС.
Он отметил, что группы украинского спецназа хорошо слажены – они тренировались в Великобритании от нескольких месяцев до полугода. Нынешние учения проходят рядом с населенным пунктом Вольноандреевка, что к югу от ДнепроГЭС.
Ранее Рогов заявил, что киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС. Рогов добавил, что американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды.
По его мнению, данные тревожные – по подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час.
Военкор показал использование легкой бронетехники силами ВСУ
Военкор Александр Коц показал использование легкой бронетехники силами ВСУ
Военкор Александр Коц показал использование легкой бронетехники силами ВСУ.
В своем Telegram-канале корреспондент сопроводил видеоряд подписью «Гоу! Гоу! Гоу! Интенсификейшн!», а также выразил надежду на то, что «лучшие умы Генштаба уже разрабатывают систему противодействия этой тактики и скоро внедрят в войска».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о плюсах легкой бронетехники: она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами.
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В Саратове разрешили конфликт с мобилизованными из Оренбуржья
Губернатор Оренбургской области Паслер: Конфликт с мобилизованными из Оренбуржья улажен
Конфликт между мобилизованными из Оренбуржья и начальством полка в Саратове уже улажен, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Паслер в своем Telegram-канале написал, что на место выезжали сотрудники аппарата губернатора и областного военкомата, которые доложили обстановку.
«Оренбургские офицеры, доставленные в учебный центр Саратова, имеют высокую и востребованную квалификацию. Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях», – сообщил Паслер, отметив, что конфликт исчерпан.
Губернатор также направил представителей региона в подразделение в Вольске, откуда было записано видеообращение.
Также проверили сигналы от родственников оренбуржцев, которые находятся сейчас в Ульяновске. «Родные беспокоились об условиях пребывания в подразделении. Сообщаю: условия хорошие, все необходимое есть. Ребята просили не волноваться», – заявил губернатор.
Ранее СМИ сообщили, что группа мобилизованных подала жалобу президенту, где говорилось о плохих условиях содержания в учебном центре в Саратове и оскорблениях в адрес военнослужащих со стороны полковника, который также сказал, что их не будут использовать по военно-учетной специальности.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Илон Маск заявил, что восточные регионы Украины предпочитают Россию
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что жители восточных регионов Украины предпочитают Россию
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в своем Twitter (запрещен в России) заявил, что большинство жителей восточной части Украины предпочитают Россию.
Американский миллиардер призвал поддержать волю живущего в регионе конфликта народа. По его словам, большая часть Украины безоговорочно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы с преимущественно русским населением предпочитают Россию, передает РИА «Новости».
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Маск заверил Зеленского в поддержке Украины. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск достоин присвоения внеочередного офицерского звания.
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Эксперты объяснили разницу между между СВО и контртеррористической операцией
Депутат Госдумы Олег Морозов объяснил различия между специальной военной и контртеррористической операцией
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Понятие «контртеррористическая операция (КТО)» четко регламентируется законом «О противодействии терроризму». Предполагается не только изменение действий Вооруженных сил, но и работы госорганов, пояснил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что спецоперация может перейти в разряд КТО после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях.
«Понятие «специальная военная операция» нигде в российском законе не фигурирует. Это точечное решение исполнительной и законодательной властей России. А контртеррористическая операция (КТО) предусматривается и четко регламентируется законом «О противодействии терроризму», и она предполагает не только изменение действий Вооруженных сил, но и работы государственных, и даже муниципальных органов власти и граждан. Там есть также отсылки, дающие право на принятие дополнительных решений региональным властям в рамках режима КТО», – пояснил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
По его словам, сейчас складывается следующая ситуация: специальная военная операция не может проводиться на территории РФ – она предполагает ведение боевых действий вне российских границ, тогда как нахождение украинских войск в Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР точно подпадает под условия введения режима КТО. «С юридической точки зрения, войска ВСУ, которые контролируют сегодня 42% территории Донбасса, находятся в пределах границ РФ», – заявил депутат.
Необходимость замены СВО на КТО назрела, поскольку украинские войска находятся на территории России, соглашается председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов. «Режим КТО значительно расширяет полномочия силовиков, в частности, по выявлению не только явных боевиков, но и их пособников, в том числе среди мирного населения. Так что это будет намного эффективнее для проведения оперативно-разыскных мероприятий», – сказал Карабанов газете ВЗГЛЯД.
Эксперт напомнил, что КТО – это особый правовой режим, который вводится и отменяется решением главы ФСБ России. В частности, в 1999 году такой режим ввели на территории Чечни после вторжения боевиков из Чечни в Дагестан, напомнил собеседник, добавив, что в этом случае КТО отменили только через 10 лет. При этом режим контртеррористической операции может быть и локальным, вводиться в отдельно взятом месте. Например, в сентябре прошлого года режим КТО был объявлен на отдельных участках Буйнакского района Дагестана в связи с поступившей информацией о возможном передвижении и местонахождении боевиков. На этих территориях проводился паспортный контроль, досмотр автотранспорта и другие ограничения.
«Режим КТО предполагает проверку документов и досмотр на въезде и выезде из зоны действия режима; беспрепятственное проникновение сотрудников КТО в любые помещения; контроль обмена информацией и отключение связи и другие ограничения», – рассказал Карабанов.
Что касается отсутствия в законе РФ термина «специальная военная операция», юрист отметил: российское право предусматривает, что социальные, экономические, общественные и политические процессы, происходящие в РФ, могут быть «первичными», а нормы закона корректировались и дополнялись в соответствии с изменениями в реальной жизни. «Мы прошли это во время пандемии, когда законодатель восполнял пробелы в законе в экстренном порядке, чтобы регламентировать происходящие события», – напомнил эксперт.
Ранее в среду глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что специальная военная операция (СВО) перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Чуть позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разъяснил, что решений об изменении статуса спецоперации на контртеррористическую операцию не принималось. Песков указал, что это целиком и полностью прерогатива Верховного главнокомандующего – президента страны.
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Посол Антонов предупредил США о готовности России защищать Крым и новые регионы
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Российские дипломаты в контакте с американскими коллегами пытаются донести, что Москва будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Как подчеркнул Антонов, он твердо убежден, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть Российской Федерации, передает ТАСС.
«В этом наши действия будут непреклонны. Эту мысль во всех наших беседах с американскими – я хотел сказать «друзьями», не могу так сказать – партнерами, наверное, собеседниками лучше будет сказать, мы пытаемся все время донести до них, чтобы они прекрасно это поняли», – сказал дипломат в эфире Первого канала.
Антонов отметил, что диппредставительство РФ в Вашингтоне обратило внимание на увеличившееся количество публикаций в американских СМИ, причем со ссылками на источники в Пентагоне, о том, что Вашингтон разрешает ВСУ «наносить удары даже по Крыму, а также по новым территориям Российской Федерации».
Он подтвердил, что кризис между США и Россией «приобретает другое содержание». «Потому что начинают бить по нашей территории, что абсолютно неприемлемо. И бьют американским оружием», – подчеркнул посол. «И мы вновь с вами приходим к проблеме прямого вовлечения Соединенных Штатов Америки в этот конфликт», – подытожил Антонов.
Напомним, как сообщило британское издание The Daily Telegraph, администрация президента США Джо Байдена полагает, что вооруженные силы Украины якобы в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области.
В среду заместитель помощника министра обороны Соединенных Штатов по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что уже имеющиеся у Киева системы GMLRS на HIMARS «могут достичь большинства целей на поле боя», в том числе в Крыму. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявление Пентагона о возможности использования поставляемых на Украину РСЗО HIMARS по целям в Крыму подтверждает непосредственную вовлеченность США в конфликт, что создает чрезвычайно опасную ситуацию. В свою очередь посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал Соединенные Штаты участником конфликта на Украине в связи с решением администрации президента США Джо Байдена продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением.
Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Боррель назвал условия для дипломатического решения ситуации на Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о готовности к дипломатическому решению по Украине, если позволят обстоятельства
Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных, но при этом заверил о готовности ЕС добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, если «позволят обстоятельства».
«В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Борреля.
Он добавил, что 17 октября появится возможность формально запустить тренировочную миссию для ВС Украины.
Ранее Боррель заявил, что конфликт на Украине переходит в опасную фазу из-за якобы растущей угрозы применения ядерного оружия на фоне «перехода в наступление украинских вооруженных формирований».
Стремоусов назвал сроки освобождения всех сел в Херсонской области
Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил, что все села региона будут освобождены
Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все села региона будут освобождены в ближайшее время.
«Все территории Херсонской области будут освобождены, вплоть до Николаевской, Одесской областей, это все вопрос времени, и поверьте, это все, как мы говорим, будет в ближайшее время», – передает ТАСС его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее Стремоусов сообщил, что российская армия в Херсонской области проводит перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, а также о том, что эвакуированы жители населенных пунктов региона, куда вошли ВСУ.
Названа цель визита главы МАГАТЭ в Киев и Москву
Глава МАГАТЭ Гросси во время визитов в Киев и Москву обсудит переход ЗАЭС в собственность России
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время предстоящих поездок в Киев и Москву проведет консультации в связи с указом президента России Владимира Путина о переходе Запорожской АЭС в федеральную собственность, следует из сообщения организации.
«Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что проведет консультации с соответствующими органами власти после появившихся сегодня сообщений о том, что Россия планирует контролировать работу Запорожской атомной электростанции на Украине», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, в котором распорядился принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Учитель из Донбасса: Самым интересным предметом дети считают русский язык
В Москве вручили премии учителям из Донбасса, Харьковской и Белгородской областей
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«Я представляю здесь город Первомайск, он находится на линии огня. И за моей спиной сегодня незримо стоят учителя, которые взяли в руки автоматы, которые защищают нашу Родину на передовой», – сказала учительница русского языка из ЛНР Татьяна Гридина, одна из педагогов, получивших в четверг премию ОНФ «Команда Путина». Церемонию награждения в Кремле провел народный артист России Дмитрий Харатьян.
«Наш долг – остаться на местах, и в этих тяжелых, порой невыносимых условиях сеять разумное, доброе, вечное», – заявила учитель русского языка и литературы Татьяна Гридина, которую цитирует пресс-служба ОНФ. «Самое трогательное, что именно русский язык дети признают самым интересным и познавательным», – добавила педагог.
В День учителя в Большом Кремлевском дворце учителям из ДНР, ЛНР, Харьковской и Белгородской области была вручена премия «Команда Путина», которая была учреждена по инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ). Серия вручений премии стартовала в Кремле и пройдет более чем в двадцати городах России. Награды удостоились учителя и руководители школ, которые вели занятия под обстрелами, спасали детей, восстанавливали пострадавшие здания, становились волонтерами, сообщили в Народном фронте.
«У нашего детского сада были пробиты стены. Танк стоял в ста метрах от детского сада, жители просили: не расстреливайте, там нет военных! Они расстреляли», – поделилась воспоминаниями о действиях военных Украины в Донбассе заведующая садиком из Миусинска (ЛНР) Светлана Нарольская. «Ко мне приехала заведующая хозяйством и сказала: Светлана Ивановна, наш детский сад разбит! И заплакала, – продолжает педагог. – Я говорю, не плачьте, девочки, мы его восстановим! И восстановили за четыре месяца, чтобы дети смогли участвовать в новогоднем утреннике».
«Считаю, что все, кто остался на своем рабочем месте в условиях постоянных прилетов, – это герои. Дети это ценят, родители это ценят», – подчеркнула Галина Губа, учитель математики школы №6 в прифронтовом городе Ясиноватая (ДНР). Учительница подчеркнула, что благодарна всем тем коллегам, кто своим примером показывает, что надо жить. «Нас принимают в «Команду Путина», но мы считаем, что это поддержка в нашем лице всего региона, – добавила Галина Губа. – Мы постараемся соответствовать этому высокому званию».
«Из школы, где я работаю, не уехал ни один учитель, потому что кто будет тогда учить наших детей?» – говорит Лариса Симакова, учительница русского языка из Стаханова, города на Луганщине, который неоднократно становился объектом обстрелов со стороны ВСУ, в том числе и в последние месяцы. «В наше здание этим летом прилетели снаряды, пострадало остекление, были большие разрушения», – заметила Симакова. Педагог организовала дистанционное обучение детей, и более того, подготовила учеников к республиканской олимпиаде по предмету.
«Я рад, что в наше сообщество ежегодно вливаются новые люди, а теперь – учителя с новых территорий», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД учитель информатики в частной столичной школе «Ника», лауреат премии «Учитель года» Дмитрий Новиков.
Добавим, что помимо педагогов из Донбасса, недавно вошедшего в состав России, премию вручили и преподавателями из приграничных районов Белгородской области. Им из-за обстрелов с украинской стороны приходилось быть и спасателями, и волонтерами, отмечают в ОНФ. «Мы первыми встретили наших военных 24 февраля, мы, все жители, и ученики выражали им поддержку, оказывали посильную помощь, – сказала Ольга Самойлова, директор школы из приграничного села Журавлевка на Белгородчине. – Сейчас село эвакуировано, мы живем в гостинице Белгорода, но создаем условия, чтобы дети получили полноценное образование».
«Самая наша важная задача сейчас – поддерживать моральный дух детей. Ты смотришь им в глаза, говоришь, что все будет хорошо, и они тебе верят», – поддержала коллегу Лариса Симакова из Луганской республики.
Награждение премией ОНФ «Команда Путина» состоялось непосредственно перед прошедшим там же, в Кремле, праздничным концертом в честь Международного дня учителя. Во время концерта чествовали победителей всероссийского конкурса «Учитель года».
Ранее в тот же день с лауреатами и финалистами конкурса встретился Владимир Путин. В числе педагогов, участвовавших в разговоре с президентом, была учитель истории и обществознания из школы №83 Макеевки (ДНР) Юлия Бахмутская. «Мне, наверное, сегодня волнительнее всех присутствующих здесь коллег, – цитирует РИА Новости слова Бахмутской. – Я все эти годы жила и работала в родном городе, и мне очень трудно описать то состояние, в котором мы все жили до этого года. И я как историк с особой болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса, как к нам относилась украинская сторона. И я бы хотела сказать вам огромное спасибо... Только Россия все это время помогала нам и не побоялась заступиться, когда зашла речь об угрозах нашей жизни».
Захарова сравнила подготовку Западом ВСУ с подготовкой боевиков для «майдана»
Официальный представитель МИД Захарова сравнила подготовку Западом ВСУ с подготовкой боевиков для «майдана»
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Подготовка украинских военных ведется теми же, кто несколько лет назад готовил боевиков для государственного переворота на «майдане», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Британцы, по словам Захаровой, подготовили несколько тысяч украинских военных, в подготовке также участвовали военные инструкторы из Канады, Польши, Новой Зеландии и других стран, передает RT.
«Ровно так они готовили боевиков, которые потом осуществили путем силовых акций антиконституционный переворот на «майдане», который начал вызревать в 2013 году и был совершен в 2014 году. Потом они выдавали подготовленных экстремистов... за гражданское общество», – заключила Захарова.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных. По его словам, 17 октября появится возможность формально запустить тренировочную миссию для ВСУ.
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