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Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва
Президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва
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Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России Владимир Путин подписал указ «О внесении изменения в указ президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. №664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отсрочка коснется студентов, которые обучаются в имеющих госаккредитацию вузах, колледжах, научных организациях, а также на площадках инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях. Речь идет о тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, а также аспирантов и ординаторов.
До этого власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.
Напомним, Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
Путин: Ситуация на новых территориях будет стабилизирована
Президент России Путин пообещал стабилизировать ситуацию на новых территориях России
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Россия исходит из того, что ситуация в Донбассе и на других освобожденных территориях будет стабилизирована, страна сможет спокойно их развивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
«Конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и в сердце стремились воссоединиться с Россией, огромное спасибо и низкий поклон», – сказал он, обращаясь к учителю из города Макеевки Донецкой народной республики Юлии Бахунской, приводит его слова ТАСС.
По словам Путина, «что касается защиты жителей Донбасса, да и других территорий, когда возникает угроза жизни. Мы много раз уже и по-разному говорили на этот счет: то, что сейчас возможно, это стало возможным, конечно, благодаря российской армии и тем нашим ребятам, которые свои жизни не жалеют для того, чтобы защитить вашу жизнь и ваших детей. Это чрезвычайно важная вещь».
Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Путин поручил передать Запорожскую АЭС в федеральную собственность
Президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором распорядился принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС (ЗАЭС).
«Правительству России обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», – говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работали шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, сейчас на станции остаются два наблюдателя.
Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы.
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В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла
Главы двух комитетов Госдумы призвали разобраться с проблемой снабжения тыла российской армии
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Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла, сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев.
По словам Гурулева, одновременно два председателя комитетов Госдумы написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки делось финансирование тыла, потому как оно производилось в прошлом в полном объеме.
«Внимание, вопрос: где (все это)?» – передает РИА «Новости» слова Гурулева в эфире «России 1».
Ранее ФАС решила изучить обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Путин: Результаты референдумов на новых территориях порадовали и удивили
Президент Владимир Путин назвал не подлежащими никакому сомнению результаты референдумов на новых территориях
Итоги референдумов на новых территориях России абсолютно прозрачны и объективны, они не подлежат никакому сомнению, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
По словам президента России, результат (референдумов) более чем убедительный, он абсолютно прозрачный и не подлежащий никакому сомнению, передает ТАСС. «Это объективные данные настроения людей», – подчеркнул Путин.
Путин рассказал также, что результаты референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях его порадовали и удивили.
«Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить. И такой результат, уверяю вас, и я думаю, что в этом и наблюдатели убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил: будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем», – отметил российский лидер.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
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Отсрочку от мобилизации предоставили студентам частных вузов, вечерникам и аспирантам
Президент России Путин подписал документ об отсрочке от мобилизации для вечерников и аспирантов
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Президент России Владимир Путин сообщил что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, а также аспирантов и ординаторов.
«Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли», – сказал он на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», приводит его слова РИА «Новости».
Путин уточнил, что отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Это право распространяется на студентов частных учебных заведений с госаккредитацией. В их числе — программы ординатуры и ассистентуры, а также стажировки.
Также отсрочку могут получить обучающиеся в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также духовных образовательных организациях.
Ранее власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.
Напомним, Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
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Путин объяснил необходимость внесения корректив в документы по частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин рассказал, что МО вовремя не внесло изменения в правовую базу, необходимы коррективы
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Министерство обороны России не внесло вовремя в нормативно-правовую базу заявленную информацию о категориях граждан, не попадающих под частичную мобилизацию, поэтому сейчас приходится вносить коррективы, заявил президент России Владимир Путин.
«Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, и их перечислили, но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли, и поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Песков опроверг сообщения о якобы запланированном выступлении Путина
Пресс-секретарь президента Песков опроверг сообщения о якобы планирующемся выступлении Путина
Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается выступать с обращением к нации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, это не так», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикации о том, что глава государства якобы намеревается сделать некое обращение к нации на тему «переформатирования» СВО, передает ТАСС.
В ответ на уточняющий вопрос, возможно ли такое выступление в среду, он добавил: «Нет, не будет, это фейки».
Путин заявил об уважительном отношении России к украинскому народу
Президент Путин заявил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, культуре и языку
Президент Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, языку, и никогда не допускала того, что позволяет себе Киев в отношении русского языка.
«Мы всегда, и несмотря на трагедию сегодняшних дней, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинскому языку, литературе и так далее. Мы никогда не допускали ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка», – передает РИА «Новости» его слова.
Путин добавил, что Россия будет идти другим путем – уважать украинский язык.
Ранее Путин дал поручения заняться организацией отдыха детей из новых регионов России, где сохраняется опасная обстановка.
Учитель из Донбасса: Самым интересным предметом дети считают русский язык
В Москве вручили премии учителям из Донбасса, Харьковской и Белгородской областей
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«Я представляю здесь город Первомайск, он находится на линии огня. И за моей спиной сегодня незримо стоят учителя, которые взяли в руки автоматы, которые защищают нашу Родину на передовой», – сказала учительница русского языка из ЛНР Татьяна Гридина, одна из педагогов, получивших в четверг премию ОНФ «Команда Путина». Церемонию награждения в Кремле провел народный артист России Дмитрий Харатьян.
«Наш долг – остаться на местах, и в этих тяжелых, порой невыносимых условиях сеять разумное, доброе, вечное», – заявила учитель русского языка и литературы Татьяна Гридина, которую цитирует пресс-служба ОНФ. «Самое трогательное, что именно русский язык дети признают самым интересным и познавательным», – добавила педагог.
В День учителя в Большом Кремлевском дворце учителям из ДНР, ЛНР, Харьковской и Белгородской области была вручена премия «Команда Путина», которая была учреждена по инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ). Серия вручений премии стартовала в Кремле и пройдет более чем в двадцати городах России. Награды удостоились учителя и руководители школ, которые вели занятия под обстрелами, спасали детей, восстанавливали пострадавшие здания, становились волонтерами, сообщили в Народном фронте.
«У нашего детского сада были пробиты стены. Танк стоял в ста метрах от детского сада, жители просили: не расстреливайте, там нет военных! Они расстреляли», – поделилась воспоминаниями о действиях военных Украины в Донбассе заведующая садиком из Миусинска (ЛНР) Светлана Нарольская. «Ко мне приехала заведующая хозяйством и сказала: Светлана Ивановна, наш детский сад разбит! И заплакала, – продолжает педагог. – Я говорю, не плачьте, девочки, мы его восстановим! И восстановили за четыре месяца, чтобы дети смогли участвовать в новогоднем утреннике».
«Считаю, что все, кто остался на своем рабочем месте в условиях постоянных прилетов, – это герои. Дети это ценят, родители это ценят», – подчеркнула Галина Губа, учитель математики школы №6 в прифронтовом городе Ясиноватая (ДНР). Учительница подчеркнула, что благодарна всем тем коллегам, кто своим примером показывает, что надо жить. «Нас принимают в «Команду Путина», но мы считаем, что это поддержка в нашем лице всего региона, – добавила Галина Губа. – Мы постараемся соответствовать этому высокому званию».
«Из школы, где я работаю, не уехал ни один учитель, потому что кто будет тогда учить наших детей?» – говорит Лариса Симакова, учительница русского языка из Стаханова, города на Луганщине, который неоднократно становился объектом обстрелов со стороны ВСУ, в том числе и в последние месяцы. «В наше здание этим летом прилетели снаряды, пострадало остекление, были большие разрушения», – заметила Симакова. Педагог организовала дистанционное обучение детей, и более того, подготовила учеников к республиканской олимпиаде по предмету.
«Я рад, что в наше сообщество ежегодно вливаются новые люди, а теперь – учителя с новых территорий», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД учитель информатики в частной столичной школе «Ника», лауреат премии «Учитель года» Дмитрий Новиков.
Добавим, что помимо педагогов из Донбасса, недавно вошедшего в состав России, премию вручили и преподавателями из приграничных районов Белгородской области. Им из-за обстрелов с украинской стороны приходилось быть и спасателями, и волонтерами, отмечают в ОНФ. «Мы первыми встретили наших военных 24 февраля, мы, все жители, и ученики выражали им поддержку, оказывали посильную помощь, – сказала Ольга Самойлова, директор школы из приграничного села Журавлевка на Белгородчине. – Сейчас село эвакуировано, мы живем в гостинице Белгорода, но создаем условия, чтобы дети получили полноценное образование».
«Самая наша важная задача сейчас – поддерживать моральный дух детей. Ты смотришь им в глаза, говоришь, что все будет хорошо, и они тебе верят», – поддержала коллегу Лариса Симакова из Луганской республики.
Награждение премией ОНФ «Команда Путина» состоялось непосредственно перед прошедшим там же, в Кремле, праздничным концертом в честь Международного дня учителя. Во время концерта чествовали победителей всероссийского конкурса «Учитель года».
Ранее в тот же день с лауреатами и финалистами конкурса встретился Владимир Путин. В числе педагогов, участвовавших в разговоре с президентом, была учитель истории и обществознания из школы №83 Макеевки (ДНР) Юлия Бахмутская. «Мне, наверное, сегодня волнительнее всех присутствующих здесь коллег, – цитирует РИА Новости слова Бахмутской. – Я все эти годы жила и работала в родном городе, и мне очень трудно описать то состояние, в котором мы все жили до этого года. И я как историк с особой болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса, как к нам относилась украинская сторона. И я бы хотела сказать вам огромное спасибо... Только Россия все это время помогала нам и не побоялась заступиться, когда зашла речь об угрозах нашей жизни».
Песков рассказал о планах Путина на юбилей
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как президент России Путин проведет свой день рождения
Президент России Владимир Путин в свой 70-летний юбилей, 7 октября, будет работать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, у президента запланированы рабочие мероприятия. Песков пообещал проинформировать о них дополнительно, передает ТАСС.
Напомним, в 2021 году Путин провел свой день рождения за обсуждением важных вопросов международных отношений, а также региональных проблем. В 2020-ом президент России рассказал, что на день рождения в качестве подарка от внуков получает поделки и рисунки.
Путин: Возвеличивание неонацизма на Украине вызывает отторжение
Президент России Владимир Путин осудил восхваление Западом неонацизма на Украине
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Президент России Владимир Путин рассказал о заявлениях европейских коллег касательно неонацизма на Украине, российский лидер заявил, что идеи неонацизма есть везде, но ни одна страна не возвеличивает его, кроме Украины, которая возводит его на национальный уровень.
«Мы их [неонацистов] преследуем, мы с этим боремся. А в случае с Украиной наоборот – их возвеличивают, поднимают на пьедестал, им позволяют проводить многотысячные факельные шествия в центре крупнейших городов. Вот что поражает и вызывает внутреннее отторжение», – приводятся его слова в Telegram-канале Zvezdanews.
«Я частенько дискутирую со своими коллегами, в том числе европейскими, которые мне говорят, ну и что, ну есть там элементы неонацизма, ну а что, у нас нет что ли, и у вас есть в России какие-то неонацисты, и у нас в европейских странах. Каких уродов только нет, каких придурков только нет, каких идиотов и даже преступников только нет, ну и что теперь? Ведь разница заключается в том, что да, везде, наверное, это есть, это такое семя очень ядовитое – неонацизм и все эти неонацистские идеи, возвеличивание себя, унижение других народов, стремление к их уничтожению», – сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Глава МИД Британии заявил о внимательном отношении к заявлениям Путина
Глава МИД Британии Клеверли сообщил, что Лондон внимательно прислушивается к заявлениям Путина
Глава британского МИД заявил, что Лондон всегда внимательно прислушивается к заявлениям президента России Владимира Путина, сообщил Джеймс Клеверли в интервью радиостанции Би-Би-Си.
«Мы всегда внимательно прислушиваемся к тому, что говорит Владимир Путин. При этом мы, конечно, также учитываем его привычку бряцать оружием», – передает РИА «Новости» слова Клеверли.
Он добавил, что Британия продолжит всеми силами поддерживать Украину.
Ранее сообщалось, что Клеверли выступит во вторник на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме, он заявит, что Лондон намерен помогать Киеву «до тех пор, пока война не выиграна».
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Путин призвал стандартизировать учебники по истории
Президент России Путин призвал сделать единый стандарт для учебников по истории
Специалисты по истории могут по-разному рассматривать события, но учебники истории должны соответствовать единому стандарту, заявил президент Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года».
«Конечно, должен быть единый стандарт. Мы не можем в одних учебниках писать про Сталинградскую битву в одном ключе, а в других – по-другому. Мнения на этот счет могут быть разные, но стандарт должен быть один», – цитирует президента ТАСС.
Ранее стало известно, что учебники истории планируется дополнить главами о специальной военной операции на Украине.
Путин поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах
Президент Владимир Путин поручил опубликовать новый текст Конституции с поправками о новых регионах
Президент России Владимир Путин поручил опубликовать обновленный текст Конституции страны с поправками о новых регионах, соответствующий указ опубликован в среду.
Указ необходим для вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.
Ранее Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
Путин поручил организовать отдых детей из новых регионов России на каникулах
Путин дал поручение организовать отдых детей из новых регионов России на осенних каникулах
Президент России Владимир Путин дал поручения заняться организацией отдыха детей из новых регионов России, где сохраняется опасная обстановка.
«Скоро осенние каникулы, и нужно подумать о том, как организовать отдых детей. Особенно в таких территориях, где до сих пор еще, к сожалению, неспокойно или даже опасно», – передает ТАСС слова президента, которые он сказал в среду на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
Путин поздравил всех участников встречи, всех работников школ из 89 регионов России с Днем учителя.
По словам главы страны, всем будут оказывать всю необходимую поддержку, помогая совершенствовать учебный процесс, восстанавливать, ремонтировать и строить новые школы.