Путин: Возвеличивание неонацизма на Украине вызывает отторжение

Президент России Владимир Путин осудил восхваление Западом неонацизма на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о заявлениях европейских коллег касательно неонацизма на Украине, российский лидер заявил, что идеи неонацизма есть везде, но ни одна страна не возвеличивает его, кроме Украины, которая возводит его на национальный уровень.

«Мы их [неонацистов] преследуем, мы с этим боремся. А в случае с Украиной наоборот – их возвеличивают, поднимают на пьедестал, им позволяют проводить многотысячные факельные шествия в центре крупнейших городов. Вот что поражает и вызывает внутреннее отторжение», – приводятся его слова в Telegram-канале Zvezdanews.

«Я частенько дискутирую со своими коллегами, в том числе европейскими, которые мне говорят, ну и что, ну есть там элементы неонацизма, ну а что, у нас нет что ли, и у вас есть в России какие-то неонацисты, и у нас в европейских странах. Каких уродов только нет, каких придурков только нет, каких идиотов и даже преступников только нет, ну и что теперь? Ведь разница заключается в том, что да, везде, наверное, это есть, это такое семя очень ядовитое – неонацизм и все эти неонацистские идеи, возвеличивание себя, унижение других народов, стремление к их уничтожению», – сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.