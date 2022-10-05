|
|
Путин: Возвеличивание неонацизма на Украине вызывает отторжение
Президент России Владимир Путин осудил восхваление Западом неонацизма на Украине
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин рассказал о заявлениях европейских коллег касательно неонацизма на Украине, российский лидер заявил, что идеи неонацизма есть везде, но ни одна страна не возвеличивает его, кроме Украины, которая возводит его на национальный уровень.
«Мы их [неонацистов] преследуем, мы с этим боремся. А в случае с Украиной наоборот – их возвеличивают, поднимают на пьедестал, им позволяют проводить многотысячные факельные шествия в центре крупнейших городов. Вот что поражает и вызывает внутреннее отторжение», – приводятся его слова в Telegram-канале Zvezdanews.
«Я частенько дискутирую со своими коллегами, в том числе европейскими, которые мне говорят, ну и что, ну есть там элементы неонацизма, ну а что, у нас нет что ли, и у вас есть в России какие-то неонацисты, и у нас в европейских странах. Каких уродов только нет, каких придурков только нет, каких идиотов и даже преступников только нет, ну и что теперь? Ведь разница заключается в том, что да, везде, наверное, это есть, это такое семя очень ядовитое – неонацизм и все эти неонацистские идеи, возвеличивание себя, унижение других народов, стремление к их уничтожению», – сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», – цитирует украинское издание «Страна» текст указа президента Украины №679 от 30 сентября. Документ опубликован на официальном сайте главы украинского государства.
Напомним, выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий в пятницу, президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Президент напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров сравнил поведение США с действиями Гитлера перед нападением на СССР
|
|
США сегодня подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией, как в свое время Адольф Гитлер «поставил под ружье» страны Европы для нападения на СССР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Выступая в Госдуме на ратификации договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, он отметил, что, как и тогда, нынешним планам не суждено сбыться, о чем предельно ясно сказал президент Владимир Путин в Кремле, передает РИА «Новости».
По мнению Лаврова, реальные угрозы со стороны киевского режима жизням и безопасности людей на почве национальной, языковой и религиозной идентичности растут, пишет ТАСС.
Глава МИД подчеркнул, что все это сделало невозможным существование в рамках украинского государства регионов, для населения которых русский язык, русская культура, история являются родными.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
National Interest назвал цель обращения Путина к Западу
|
|
Выступление президента Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий указывает на стремление Москвы покончить с миропорядком во главе с Западом, пишет обозреватель National Interest Марк Эпископос.
По его мнению, обращение российского лидера знаменует собой логическую кульминацию зарождающихся антизападных тенденций, изложенных в речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
«Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», – передает РИА «Новости» слова Эпископоса.
Автор статьи предположил, что Путин хотел продемонстрировать решимость в стремлении коренным образом пересмотреть международный порядок, существующий после распада СССР.
«Речь в значительной степени следует рассматривать как резкое осуждение западного мира, в которой упоминалась работорговля и разграбление Африки, геноцид индейских племен в Америке, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также ковровые бомбардировки Вьетнама», – подчеркивается в публикации.
Напомним, в пятницу президент Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров рассказал, как Чечня отметит 70-летие Путина
|
|
Ко дню рождения президента России Владимира Путина в Чеченской Республике пройдут массовые праздничные мероприятия, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
На своей странице в Telegram Кадыров сообщил, что обсудил с членами оргкомитета ход подготовки празднования пятого октября Дня города, Дня учителя, Дня молодежи ЧР, а также «самого главного события, которое состоится 7 октября, – юбилея президента России Владимира Путина».
Глава Чечни подчеркнул, что в предстоящие даты «мы не имеем никакого морального права не отметить наших воинов, выполняющих свой профессиональный долг по защите интересов Родины». Поэтому культурно-праздничная программа должна быть посвящена их подвигу, указал Кадыров.
В репертуар необходимо включить исключительно те композиции, которые воспевают наших героев, их доблесть, мужество, благородство, дух и отвагу, отметил он. По его словам, важно, чтобы артисты и коллективы чередовались с выступлениями подрастающего поколения. «У нас десятки тысяч детей посвятили своим бесстрашным отцам стихотворения. Будет очень хорошо, если хотя бы некоторые из них прозвучат на концертном вечере. Этот вопрос уже взят на контроль министром культуры ЧР Айшат Кадыровой», – сообщил Кадыров.
При этом самые массовые мероприятия, сообщил глава Чечни, будут приурочены ко дню рождения главы государства. «В этот день мы откроем Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункциональный комплекс «Минутка». Также состоятся скачки, посвященные 70-летнему юбилею президента России, мото- и велопробег, чемпионат и кубок России по кольцевым гонкам, презентация проекта строительства Правительственного комплекса и другие мероприятия», – анонсировал он.
По словам Кадырова, всем народам России очень повезло с президентом. Он заявил, что Владимир Владимирович «является в нашей стране патриотом номер один». «И нет в этих словах преувеличения. Так, как переживает за нашу Родину Владимир Путин, не переживает никто», – подчеркнул он. На последнем выступлении во время подписания договоров о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей вся речь президента была буквально пронизана любовью, переживаниями и гордостью за Отечество, говорится в сообщении Кадырова. «И говорил он при этом о самом главном – про необходимость соблюдения и сохранения семейных ценностей, защиту религии, Родины, народа», – добавил глава республики.
По его словам, «отмечая 70-летие нашего президента, мы показываем всему миру, как мы его ценим, как он нам дорог, что мы готовы идти за ним до победного конца». «И мы это показываем и докажем всем врагам!» – заключил он.
Сам президент России не имеет традиции устраивать публичные мероприятия из своего дня рождения, он, как правило, проводит его на работе или в кругу родных и близких. Как отмечал Путин в одном из интервью, его день рождения – это не национальный праздник, и преувеличивать значение этого события нескромно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Ситуация на новых территориях будет стабилизирована
Президент России Путин пообещал стабилизировать ситуацию на новых территориях России
|
|
Россия исходит из того, что ситуация в Донбассе и на других освобожденных территориях будет стабилизирована, страна сможет спокойно их развивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
«Конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и в сердце стремились воссоединиться с Россией, огромное спасибо и низкий поклон», – сказал он, обращаясь к учителю из города Макеевки Донецкой народной республики Юлии Бахунской, приводит его слова ТАСС.
По словам Путина, «что касается защиты жителей Донбасса, да и других территорий, когда возникает угроза жизни. Мы много раз уже и по-разному говорили на этот счет: то, что сейчас возможно, это стало возможным, конечно, благодаря российской армии и тем нашим ребятам, которые свои жизни не жалеют для того, чтобы защитить вашу жизнь и ваших детей. Это чрезвычайно важная вещь».
Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
Путин утвердил принятие четырех новых регионов в состав России
Президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии четырех регионов в состав России
|
|
Российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Отмечается, что интегрироваться новые регионы будут в рамках переходного периода, который продлится до 2026 года. До 2023 года в них можно будет расплачиваться гривнами, после чего денежной единицей на этих территориях станет только российский рубль. Вооруженные силы новых регионов (они есть в Донецкой и Луганской народных республиках) предполагается включить в состав российских, а противоречащие Конституции РФ законодательные нормы (в том числе о смертной казни) – не применять, передает ТАСС.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
Зеленский распорядился не признавать вхождение новых регионов в состав России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании вхождения новых регионов в состав России
Президент Украины Владимир Зеленский издал документ о непризнании указов президента России Владимира Путина по Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
«Признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Речь идет об указах от 17 марта 2014 года о признании Крыма суверенным независимым государством, от 21 февраля 2022 года о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, от 29 сентября – о признании самостоятельности Запорожской и Херсонской областей.
Также из документа следует, что не имеющим юридические последствия признаются «любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашения о воссоединении этих регионов с Россией.
Путин поручил расширить функционал портала госуслуг
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству представить предложения по расширению функционала портала госуслуг. Распоряжение должно быть отработано до 15 ноября.
Согласно информации на сайте Кремля, российское правительство обязано представить предложения по внесению в законодательство изменений, направленных на расширение функционала единого портала государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих возможность реализации пилотного проекта по идентификации личности граждан в определенных жизненных ситуациях посредством использования мобильного приложения.
Также необходимо представить предложения, которые обеспечат возможность размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг перечня согласий на обработку персональных данных, которые были даны гражданами органам и организациям, в том числе при получении государственных, муниципальных и коммерческих услуг.
Кроме того, Путин поручил проработать возможность давать согласие на обработку персональных данных и отзывать такое согласие с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Поручение должно быть выполнено до 15 ноября 2022 года. Ответственным за исполнение назначен председатель правительства России Михаил Мишустин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков сказал, когда Путин подпишет законы о вхождении новых территорий в состав России
Президент Владимир Путин уже во вторник, 4 октября, может подписать Конституционные законы о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых регионов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сообщил, что «такой шанс есть». Скорее всего, они будут подписаны уже во вторник, приводит его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что каких-либо выступлений в свете подписания законов о четырех новых регионах России у президента не планируется. Он напомнил, что выступление российского лидера «было днем ранее, мы все его смотрели, слушали, очень важное, эпохальное выступление».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков опроверг сообщения о якобы запланированном выступлении Путина
Пресс-секретарь президента Песков опроверг сообщения о якобы планирующемся выступлении Путина
Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается выступать с обращением к нации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, это не так», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикации о том, что глава государства якобы намеревается сделать некое обращение к нации на тему «переформатирования» СВО, передает ТАСС.
В ответ на уточняющий вопрос, возможно ли такое выступление в среду, он добавил: «Нет, не будет, это фейки».
Путин назначил представителей при рассмотрении законов о новых регионах
Президент России Владимир Путин назначил главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса и главу комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова своими представителями при рассмотрении парламентом законов о принятии новых регионов в состав России.
В распоряжении на официальном портале правовой информации говорится: назначить председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Клишаса Андрея Александровича и председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Крашенинникова Павла Владимировича официальными представителями Президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных конституционных законов «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики», «Луганской Народной Республики», «Запорожской области», «Херсонской области».
Ранее сообщалось, что Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Позже КС установил переходный период для интеграции новых регионов с Россией.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин провел встречу с главой Минкультуры Любимовой
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой.
Глава государства попросил рассказать о программе по развитию сети краеведческих музеев. В свою очередь Любимова доложила о работе по модернизации библиотек, о новой премии для лучших преподавателей в области музыкального искусства, детском культурном форуме, сообщает ТАСС.
Также она рассказала о работе министерства с Донбассом, рассказала о выставке «Наши традиции» в Луганске и гастролях артистов и творческих коллективов.
Любимова рассказала, что лучшие 25 преподавателей вузов и 25 преподавателей училищ в области музыкального искусства в вузах и училищах получат премию в размере 1 млн рублей, лучшие преподаватели детских школ искусств получат по полмиллиона рублей.
С этого года в России будут вручаться премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства. Они учреждены по указу президента России. Претендовать на такие премии смогут учителя, чей стаж педагогической работы в области музыкального искусства составляет не менее трех лет. Выплаты победителям будут осуществлены до 1 декабря.
Ранее Путин поздравил с профессиональным праздником преподавателей, студентов и выпускников учреждений среднего профессионального образования, отметив, рост престижа такого образования за последнее время.
Путин поддержал создание в Ивановской области центра изучения проблематики малых городов
Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским одобрил идею создания в регионе центра исследований проблематики малых городов.
Губернатор доложил, что такой проект создается в городе Шуе. Глава государства уточнил, нужна ли какая-то поддержка. Воскресенский пояснил, что финансовая помощь не требуется, «просто устное одобрение этой идеи». Путин подчеркнул, что тема малых городов требует внимания, сообщает РИА «Новости».
Он также согласился с губернатором в том, что «не все хотят жить в мегаполисе».
В декабре прошлого года сообщалось, что федеральный бюджет за год выделил на поддержку российским регионам в общей сложности 1 трлн рублей.
В том же месяце правительство выделило дополнительно более 100 млрд рублей регионам на расселение аварийного жилья. Как уточнил премьер-министр России Михаил Мишустин, эти меры позволили расселить порядка 2 млн кв. м аварийного жилья.
Путин: Результаты референдумов на новых территориях порадовали и удивили
Президент Владимир Путин назвал не подлежащими никакому сомнению результаты референдумов на новых территориях
Итоги референдумов на новых территориях России абсолютно прозрачны и объективны, они не подлежат никакому сомнению, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
По словам президента России, результат (референдумов) более чем убедительный, он абсолютно прозрачный и не подлежащий никакому сомнению, передает ТАСС. «Это объективные данные настроения людей», – подчеркнул Путин.
Путин рассказал также, что результаты референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях его порадовали и удивили.
«Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить. И такой результат, уверяю вас, и я думаю, что в этом и наблюдатели убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил: будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем», – отметил российский лидер.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
Песков рассказал о планах Путина на юбилей
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как президент России Путин проведет свой день рождения
Президент России Владимир Путин в свой 70-летний юбилей, 7 октября, будет работать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, у президента запланированы рабочие мероприятия. Песков пообещал проинформировать о них дополнительно, передает ТАСС.
Напомним, в 2021 году Путин провел свой день рождения за обсуждением важных вопросов международных отношений, а также региональных проблем. В 2020-ом президент России рассказал, что на день рождения в качестве подарка от внуков получает поделки и рисунки.