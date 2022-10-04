СК потребовал арестовать экс-редактора Первого канала Овсянникову

Военный аналитик Онуфриенко назвал способ отбросить ВСУ в Херсонской области

ВС России сдерживают продвижение ВСУ на правом берегу Днепра в районах Дудчан и Сухого Ставка, используя авиацию, однако риски для нашей группировки в этих районах остаются. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию в регионе.

«Наши как занимали оборону под Дудчанами, так ее и держат. Около суток назад туда подошло подкрепление, но я бы не стал ожидать резкого изменения ситуации. Сложность представляет и район Сухого Ставка, который стал уже кладбищем для ВСУ. Но тем не менее эта территория пока также под контролем противника», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

По словам собеседника, боевики наладили в этом районе переправу и подтягивают по ней бронетехнику. «Это создает серьезную опасность флангового удара по Давыдову Броду, который и так находится под постоянными атаками противника»», – отметил он.

«Очевидно, что ВСУ хотели бы также нанести удар со стороны Сухого Ставка, что дало бы им возможность окружить нашу группировку и вынудить ее оставить этот участок фронта на правом берегу Днепра. Инициатива пока находится в руках противника», – говорит эксперт.

«Вместе с тем есть два очевидных пути, которые нам стоило бы реализовать. Во-первых, это привлечение дополнительных сил авиации. Необходимо воспользоваться хорошей погодой и наносить массовые бомбо-штурмовые удары по расположениям противника», – предлагает собеседник.

«Ну и большое значение имеет живая сила. Нам просто жизненно необходимо стремительно увеличивать группировку, чтобы не только обороняться, но и отбросить ВСУ за реку Ингулец. Это, с точки зрения ведения боя, более выгодное для нас положение», – заключил Онуфриенко.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области. Как позже подчеркнул замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов, силами ВС России были пресечены попытки прорыва противника со стороны Николаева.

В среду Стремоусов сообщил, что украинские войска прорывались вдоль Днепра в направлении населенного пункта Дудчаны, но продвижение ВСУ было остановлено силами российской авиации. Хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО.

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