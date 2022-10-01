Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова сбежала из-под ареста

Попавшая под следствие экс- редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала вместе с несовершеннолетней дочерью из-под домашнего ареста ночью 1 октября, заявил ее бывший супруг Игорь Овсянников.

По словам Овсянникова, бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении.

Он признался, что не знает, куда именно могла поехать его бывшая жена. С весны этого года Овсянникова в своих соцсетях заявляла, что хотела бы выехать с дочерью за рубеж. Игорь Овсянников наложил запрет на вывоз ребенка, кроме того, у девочки нет загранпаспорта, передает RT.

Также Овсянников отметил, что еще 29 августа бывшая жена организовала похищение дочери, девочка не ходила в школу, и он не знает, где она находится.

«После пропажи дочери я обратился с заявлениями в органы, но до сих пор не получил от них официальных ответов о ходе расследования. Когда я звонил дочери, она сбивчиво отвечала на мои вопросы. Из сообщений, которые она иногда присылала мне, было ясно, что пишет либо не она, либо под диктовку», – добавил Овсянников.

Бывшие супруги судятся, чтобы определить место проживания двух их общих детей. Их 17-летний сын уже заявил, что хочет жить с отцом.

11 августа Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест в качестве меры пресечения по делу о распространении фейков про российскую армию.

Напомним, 14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. Тогда СК начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой.