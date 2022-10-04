Военный эксперт: В спецоперации РФ еще не использовала все вооружение, которым располагает

Военный эксперт Хатылев сравнил спецоперации на Украине и в Сирии

Россия может организовать по Украине мощнейший ракетный удар с земли, воздуха и воды и смести с лица земли многие объекты ВСУ. Но есть задача беречь гражданскую инфраструктуру и не допускать потерь среди мирного населения, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Сергей Хатылев, комментируя ракетные атаки ВС РФ в ходе спецоперации.

«Решить все проблемы ракетами в ходе спецоперации просто невозможно. Кроме того, поставлена цель – работать избирательно: гражданскую инфраструктуру не разбивать, а также минимизировать потери среди мирного населения. Это серьезное ограничение для ракетчиков», – говорит полковник запаса Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ. Он поясняет, что даже высокоточное оружие имеет круговое отклонение: «И мы не можем рисковать».



Необходимость той или иной ракетной атаки на ВСУ определяется конкретными критериями, напоминает эксперт. «Сейчас каждый военачальник сам принимает решение о целесообразности и типе применяемых боеприпасов. Скажем, по рассредоточенным объектам, по наземной инфраструктуре обороны бить мощными ракетами неэффективно», – заверил полковник.



При этом Хатылев отмечает, что Россия еще не использовала в полной мере все то вооружение, которым на сегодня располагает. По его словам, на сегодня рассмотрен вопрос зенитных управляемых ракет, которые раньше применялись в комплексе С-300ПС – ракеты типа 5В55. «Они теперь могут запускаться по наземным целям, то есть – по бронетанковой технике, по мотострелковым войскам. Но опять же есть соотношение эффективности таких ракет по наземным целям и это соотношение говорит о том, что их применять надо при острейшей необходимости», – пояснил Хатылев.

«Украинская спецоперация резко отличается от наших боевых действий в Сирии, – добавил эксперт. – Там, в основном, действовали ВКС и баллистические ракеты. А здесь приоритет отдан наземным войскам. Но сейчас сухопутные войска решают одну из крупнейших задач – занятие территорий. Если брать в пример ДНР, то там за последние восемь с лишним лет настроено огромное количество укрепрайонов. И недостаточно просто разбомбить их ракетами. Необходимо пройти пехотой, выбить всю «нечисть» и только тогда территория будет считаться освобожденной», – сказал Хатылевв.

Как сообщил во вторник представитель экстренных служб Херсонской области, украинские военные провели обстрел Антоновского моста в Херсоне из американской РСЗО HIMARS. Последний раз об обстреле моста сообщалось 25 сентября. Одновременно украинские военные пытаются прорвать линию обороны ЛНР под городом Кременная, неся колоссальные потери, но ситуация контролируемая, сообщил офицер оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

Ранее полпред ЛНР Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Украина сконцентрировала довольно мощные силы в приграничных с ЛНР районах, поэтому нашим военным приходится возводить оборонительные рубежи. ВСУ уже пытались прорваться в сторону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в Лисичанске, это произошло спустя два дня после того, как они вошли в соседний город Красный Лиман.