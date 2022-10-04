Посол России счел позорным отказ постпреда Франции дать Газпрому ответить в СБ ООН

Посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия-24» назвал позорным отказ постоянного представителя Франции при ООН Николя де Ривьера предоставить возможность выступить с ответным словом официальному представителю Газпрома Сергею Куприянову на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по «Северным потокам».

Мешков назвал ситуацию позорной вещью, которая не укладывается ни в какие дипломатические нормы – не дать право на ответ. Посол выразил убежденность в том, что членам СБ ООН было бы значительно более интересно услышать Куприянова, чем «зачитанные агитки своих коллег по Совбезу», передает ТАСС.

По мнению Мешкова, французский председатель отыграл свою роль, притом буквально в последний день представительства Франции в Совете Безопасности. «Нам не надо, на мой взгляд, переоценивать эту тему, потому что каждая страна-член Совбеза только в течение месяца возглавляет его, а не является председателем Совбеза на год или более длительный срок», – подчеркнул дипломат.

Во вторник председательствующая в Совбезе ООН Франция устроила скандал, не дав выступить с комментариями, ответить на обвинения в адрес России официальному представителю Газпрома Сергею Куприянову.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.

Газета ВЗГЛЯД писала, каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2».

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