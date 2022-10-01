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1 октября, суббота | Последнее обновление — 22:20 | vz.ru
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На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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Франция устроила скандал на заседании СБ ООН по «Северным потокам»
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Председательствующая в Совбезе ООН Франция не дала выступить с комментариями, ответить на обвинения в адрес России официальному представителю Газпрома Сергею Куприянову, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
В пятницу в СБ ООН по инициативе России прошло заседание по ситуации с терактами на нитках «Северного потока –1» и «Северного потока – 2». В качестве докладчика был приглашен Куприянов, который выступил с докладом.
«Конец заседания омрачился скандалом с участием председательствовавшего постпреда Франции Николя Де Ривьера. Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил приглашенному на мероприятие в качестве докладчика пресс-секретарю Газпрома Сергею Куприянову (ему отдельное спасибо за участие и очень полезное выступление) ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», – написал Полянский в своем Telegram-канале.
По его словам, своим поступком французское председательство полностью себя изобличило, ведь ранее на всех этапах призывы к диалогу и к учету чужого мнения были визитной карточкой французов в Совбезе.
«А как дошло до дела все свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику», – заявил Полянский.
По его словам, оппоненты РФ на заседании не ожидали, что Москва вместо обвинений кого-то вывалит на них очевидные и неоспоримые факты и попросит включить голову и порассуждать логически.
«Поэтому выглядели они блекло и растерянно. Заседание было полезным в плане продвижения наших подходов и объективной информации, но не оставило никаких сомнений, что западные члены Совета, давно уже живущие в мире, не признающем правды, где важно не то, что происходит, а то, как это показывают и интерпретируют западные СМИ, сделают все для того, чтобы замотать справедливое и беспристрастное расследование инцидентов с СП-1 и СП-2 и продвинуть абсурдную логику о том, что за диверсиями стоит Россия. Никаких иллюзий по поводу этого у нас быть не должно», – заключил дипломат.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2».
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У «Турецкого потока» досрочно отозвали экспортную лицензию
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Досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ транспортируется через Черное море.
Из-за санкций ЕС 18 сентября была досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ идет для потребителей в Турции и европейских странах, сообщает сама компания, передает ТАСС.
При этом поставки по трубе не пострадают, заверяет компания и сообщает, что уже подала заявку на возобновление лицензии, поскольку важна для энергетической безопасности Европы.
Ранее Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу.
Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков».
Посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Британский телеканал Sky News выдвинул версию о подрыве «Северных потоков»
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Целенаправленная атака на «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад, сообщил британский телеканал Sky News.
Как сообщает телеканал, власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций, что повышает вероятность обнаружения замыслов потенциального злоумышленника. Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад, передает ТАСС.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». По их данным, причиной повреждения газопроводов стали взрывы, а не землетрясения или оползни. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия против газопроводов и почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США.
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Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков»
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Шведская береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщила газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя ведомства.
По его данным, из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две – в датской экономической зоне, передает ТАСС.
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
Ранее британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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Названа дата окончания выхода газа из «Северных потоков»
Утечки на газопроводе «Северный поток» остановятся 3 октября, сейчас же доступ к участку ограничен, заявил представитель оператора Nord Stream AG.
На данный момент еще не произведена оценка ущерба, а потому прогнозы по этому вопросу дать невозможно, сказал представитель оператора в беседе с Reuters, передает ТАСС.
Оценку можно будет произвести тогда, когда удастся приблизиться к району аварии, но сейчас пока еще доступ туда ограничен. Кроме того, есть вероятность полного выхода газа из трубопровода именно к понедельнику.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускал, что инцидент на «Северных потоках» мог быть терактом.
Страны НАТО в своем заявлении указали на диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Британский телеканал Sky News сообщил, что власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
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Эксперт Юшков оценил версию Sky News о минировании «Северных потоков»
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«Возможно, нас пытаются увести в сторону и заставить копаться в «глубинах истории». Но уверен, что решение о подрыве «Потоков» приняли буквально несколько дней назад», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее британский телеканал Sky News предположил, что «Северные потоки» могли заминировать «несколько месяцев или даже лет назад».
«Северный поток – 2» был достроен в 2021 году, поэтому странно говорить о минировании несколько лет назад. Также сложно представить, что какое-то время назад был заминирован «Северный поток – 1», а после окончания строительства приготовились взрывать и второй. Тогда получается, что каждый новый газопровод по умолчанию сразу минируют», – иронизирует Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если допустить версию о нескольких месяцах, то сразу вспоминается февральская угроза Джо Байдена о том, что в скором времени «Северного потока – 2» просто не станет. Чисто теоретически США могли бы заминировать газопроводы сразу после начала спецоперации России на Украине», – рассуждает собеседник.
Эксперт также усомнился в правдоподобности версии о том, что Россия могла сама заминировать трубы. «Возникает простой вопрос: зачем? Мы вложили в это строительство миллиарды долларов. Более того, на базе темы поставок российского газа Москва может торговаться с другими странами и получать различные послабления санкционного режима. Но если нет труб, нет и инструмента для торга», – отмечает он.
Собеседник предположил, что публикация Sky News может быть попыткой «замести следы». «Не так давно в этом районе НАТО проводило учения с подводными автономными дронами. Сейчас все начинают откручивать трекеры назад, смотреть историю перемещения кораблей, самолетов, лодок, их остановки. Так что, возможно, нас просто пытаются увести в сторону», – заключил Юшков.
Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций.
Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад.
В свою очередь постпред РФ в Вене Михаил Ульянов высмеял эту версию. «Один из западных нарративов состоит в том, что русские – патологические мазохисты. Их любимые занятия – обстреливать себя на ЗАЭС, взрывать собственные трубопроводы в Балтийском море и так далее, – отметил постпред. – Смешно? Да. Глупо? Да. Но часть западной публики покупает это с энтузиазмом», – приводит слова дипломата ТАСС.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». По их данным, причиной повреждения газопроводов стали взрывы, а не землетрясения или оползни. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия против газопроводов и почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США.
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Китайский дипломат Ван Кэцзянь мемом высмеял позицию Запада по «Северным потокам»
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Посол Китая в Ливане Ван Кэцзянь высмеял позицию Запада относительно инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) дипломат опубликовал мем, задав вопросы о том, кому выгодно ЧП на газопроводах.
Во вторник компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября «на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на «Северном потоке – 2» вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на «Северном потоке». Датское энергетическое агентство информировало, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль.
Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе. По словам Путина, англосаксы фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2».
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Эксперт Юшков: Остановка «Турецкого потока» создаст огромные проблемы для Европы
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Если США добьются остановки «Турецкого потока», Европа столкнется с жесточайшим дефицитом топлива и космическими ценами на газ, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. При этом серьезный удар будет нанесен и по России. Ранее из-за санкций ЕС была досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток».
«Европа продолжает повышать ставки в противостоянии с Россией. При этом мы видим, что западноевропейским странам уже не так принципиальна работа «Турецкого потока», поскольку по нему они все равно газ не получают», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Но если газопровод остановится, на себе это ощутит весь мир в экономическом плане. При таком раскладе цены на газ стремительно рванут вверх. Особенно учитывая, что Украина в скором времени, вероятно, перестанет быть транзитером российского газа», – отмечает собеседник.
Он также напомнил о корпоративном споре «Нафтогаза» и Газпрома. «Украина считает, что Москва недоплачивает по имеющемуся контракту. Так что, скорее всего, условно через неделю Киев откажется качать газ», – предполагает Юшков.
При этом больше всего в остановке «Турецкого потока» заинтересованы Соединенные Штаты, продолжает эксперт. Но Турция, которая является основным получателем российского топлива, не станет добровольно отказываться от поставок, уверяет он.
«Тогда остается чуть ли не единственный вариант – США или Британия могут взорвать трубу, несмотря на то, что она пролегает значительно глубже, нежели «Северные потоки». Сейчас внимание всего мира уже приковано к Черному морю», – подчеркнул Юшков.
«Отмечу, что такая диверсия мгновенно испортит отношения Анкары и Вашингтона. У них и так дела обстоят не очень гладко. Более того, Турция в последнее время стала очень мощным региональным игроком. И она в силах создать Штатам много проблем и на Ближнем Востоке, и на Украине. Захотят ли США рисковать – вопрос», – рассуждает эксперт.
Собеседник также предположил, что Белый дом может надавить на Болгарию, чтобы та под надуманным предлогом остановила прокачку газа по своей территории. «Но в данном случае мы уже ничего не сможем сделать», – утверждает он.
В целом остановка «Турецкого потока» создаст серьезные трудности практически для всего мира. «Для России это будет фактически остановкой поставок газа в Европу. Тогда Москва начнет сокращать добычу на западносибирских месторождениях. А наш экспорт будет направлен только в Турцию, плюс небольшие поставки СПГ на Балтику. Но это совсем мелко», – рассказал Юшков.
«Для юго-восточной Европы остановка будет огромной проблемой. Это приведет к невероятному дефициту газа, цены серьезно вырастут, остро встанет и вопрос логистики. Дело в том, что те же Венгрия и Сербия не имеют выхода к морю, поэтому нормально закупать СПГ не смогут», – продолжил он.
«Им придется экстренно договариваться с прибрежными государствами, чтобы они разрешили использовать часть своих мощностей. Но их там и так не очень много», – заключил Юшков.
Ранее у оператора морского газопровода «Турецкий поток» из-за санкций ЕС досрочно отозвали лицензию, сообщает сама компания. При этом поставки по трубе не пострадают, сообщает ТАСС.
Ранее Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу. Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Немецкий политолог Рар рассказал о глобальном противостоянии США и ЕС против Китая и России
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«Пока Европа и Россия губят друг друга санкциями, США и Китай набирают силу. И глобальный конфликт в такой ситуации становится все более реальным», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее экс-президент США Дональд Трамп допустил, что диверсии на «Северных потоках» могут привести к крупной войне.
«Ситуация на Украине давно переросла в новый глобальный конфликт, ведущий к переделу существующего мира. И сегодня одни видят будущее в многополярном мире, а другие – в разделе его на американскую и китайскую сферу влияния. То есть мир может стать биполярным, как во времена холодной войны», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Реальность такова, что в новом геополитическом и экономическом противостоянии Европа и Россия катастрофически ослабляют друг друга санкциями. А США и Китай в это время серьезно укрепляются», – заметил собеседник.
Эксперт также не исключил окончания «эры ООН и исторической роли, которую там играл Совет безопасности». «В случае глобального противостояния США и ЕС против Китая и России нынешней ООН грозит судьба Лиги наций. Мировые державы не смогут и не захотят больше договариваться по мировым вопросам. Каждая сторона будет лишь стремиться одержать силой победу над противником», – заключил он.
Ранее Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social указал, что «все говорят о большом урагане», который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий.
«Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе – это сообщение о том, что в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне», – передает ТАСС слова Трампа.
Отметим, что в последнее время все чаще звучит риторика на счет возможного разрастания глобального конфликта. Так, российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье для журнала The National Interest высказал мнение, что действия Вашингтона «подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав».
«Очевидным фактом является прямая вовлеченность США в военные действия киевского режима. Открыто наращиваются поставки летального оружия. Киев снабжают разведданными. Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», – пишет дипломат.
«Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады», – цитирует его ТАСС.
Кроме того, в среду на заседании Совета Безопасности ООН Владимир Зеленский заявил, что Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому якобы не имеет права обладать ядерным оружием.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Глава Госдепа отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия».
Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными.
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Директор СВР Нарышкин заявил о наличии данных о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках»
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Взрывы на «Северных потоках» – это международный теракт, у России есть данные о том, что за этим преступлением стоит Запад, хотя тот и пытается скрыть истинных организаторов и исполнителей, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По словам Нарышкина Запад делает все, чтобы скрыть истинных организаторов и исполнителей этого международного террористического акта, передает РИА «Новости»
Он отметил, что есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта.
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
До этого британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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Опубликованы фото со спутника утечки газа из «Северных потоков»
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Роскосмос опубликовал фотоснимки спутникового мониторинга утечки газа «Северных потоков».
Съемку вел космический аппарат «Канопус-В». Как следует из комментария Роскосмоса в Telegram-канале, спутники продолжают мониторинг утечки газа в газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков».
Посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Власти Дании оценили мощность взрывов на «Северных потоках»
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Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате двух взрывов, мощность каждого из которых оценивается в 500 кг тротилового эквивалента, сообщает The Wall Street Journal.
По информации издания, на встрече НАТО вечером в среду датские официальные лица заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте, передает «Коммерсант».
По данным Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе аварий в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией. Комментируя эту информацию, Пентагон заявил, что ведомство не станет спекулировать относительно причин аварий.
В среду вечером ФСБ, опираясь на материалы Генпрокуратуры, начала предварительное расследование взрывов на газопроводах. В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК (акт международного терроризма), возбуждено уголовное дело.
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Захарова: Европа не допускает мысли, что за ЧП на «Северных потоках» стоят ее союзники
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Страны Европы не допускают и мысли, что за диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стоять их союзники, заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
«Складывается ощущение, что для Европы недопустима на экзистенциальном уровне сама мысль о том, что за этой провокацией, диверсией могут стоять те, кого они называют союзниками», – передает ТАСС ее слова.
Захарова добавила, что Россия рассчитывает на объективное международное расследование причин аварии на нескольких нитках газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», пишет РИА «Новости».
«Россия начала свое национальное расследование, о чем вчера заявили наши правоохранительные органы и органы безопасности. Очень хотелось бы верить, что международное расследование случившегося на газопроводах в Балтийском море будет носить объективный характер», – подчеркнула она.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь допустил, что инцидент на «Северных потоках» мог быть терактом.
Ранее страны НАТО в своем заявлении указали на диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Британский телеканал Sky News сообщил, что власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций.
Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад.
В свою очередь постпред РФ в Вене Михаил Ульянов высмеял эту версию. «Один из западных нарративов состоит в том, что русские – патологические мазохисты. Их любимые занятия – обстреливать себя на ЗАЭС, взрывать собственные трубопроводы в Балтийском море и так далее, – отметил постпред. – Смешно? Да. Глупо? Да. Но часть западной публики покупает это с энтузиазмом», – приводит слова дипломата ТАСС.
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Сикорский удалил благодарность США за повреждение «Северного потока»
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Бывший глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский удалил из соцсети свое заявление с благодарностью в адрес США за повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Об этом передает Sputnik Беларусь.
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков».
Посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Захарова высмеяла предложение Британии помочь Дании в расследовании диверсии на «Северных потоках»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила помощь Британии в расследовании диверсий на «Северных потоках» с борьбой лис за права кур.
Великобритания предложила оказать Дании помощь в расследовании диверсии на газопроводах Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Согласно заявлению, распространенному канцелярией британского премьера Лиз Трасс по итогам ее встречи с главой датского правительства Метте Фредериксен, лидеры согласились с тем, что безопасность Балтийского моря соответствует общим интересам, и приветствовали усиление сотрудничества по линии Объединенных экспедиционных сил, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление британский властей.
«Борьба лис за права кур», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Во вторник компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября «на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на «Северном потоке – 2» вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на «Северном потоке». Датское энергетическое агентство информировало, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль.
Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе. По словам Путина, англосаксы фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2».
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НАТО заявило о «безрассудных и безответственных актах диверсии» на «Северных потоках»
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Страны НАТО обеспокоены инцидентом на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», вся информация о котором указывает на диверсию, говорится в заявлении Североатлантического совета.
«Повреждение трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии», – передает ТАСС содержание заявления.
Также в документе подчеркивается, что НАТО отреагирует на любую преднамеренную атаку на ее критическую инфраструктуру.
Кроме того, в заявлении НАТО указано, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран альянса последует решительный ответ.
«Мы как союзники обязались готовиться, сдерживать и защищаться от силового использования энергетики, других гибридных тактик государственными и негосударственными действующими лицами. Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ», – уточняется в документе.
Между тем бывший замглавы МЧС России и лауреат премии правительства России в области науки и техники Михаил Фалеев заявил, что северные страны НАТО, в том числе Швеция, Норвегия и США, обладают подводными роботами, с помощью которых можно было взорвать «Северные потоки».
«Такую диверсию могли провести робототехнические средства, которые не требуют больших носителей, которые могут быть настроены как по координатам, так и по радиолокационным источникам обнаружения. Ими обладают все северные страны НАТО – это и Швеция, это и Норвегия и, конечно же, США, которые при этом там имеют свой флот», – передает РИА «Новости» его слова.
Так, по мнению Фалеева, технически осуществить подрыв газопроводов «было бы несложно».
«Главное – оказаться в нужном месте, настроить робот на проведение определенных действий в определенной точке, а потом забрать робота и уплыть. То есть сама по себе эта процедура несложная», – добавил он.
Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций.
Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад.
В свою очередь постпред РФ в Вене Михаил Ульянов высмеял эту версию. «Один из западных нарративов состоит в том, что русские – патологические мазохисты. Их любимые занятия – обстреливать себя на ЗАЭС, взрывать собственные трубопроводы в Балтийском море и так далее, – отметил постпред. – Смешно? Да. Глупо? Да. Но часть западной публики покупает это с энтузиазмом», – приводит слова дипломата ТАСС.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
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