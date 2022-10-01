Франция устроила скандал на заседании СБ ООН по «Северным потокам»

Председательствующая в Совбезе ООН Франция не дала выступить с комментариями, ответить на обвинения в адрес России официальному представителю Газпрома Сергею Куприянову, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

В пятницу в СБ ООН по инициативе России прошло заседание по ситуации с терактами на нитках «Северного потока –1» и «Северного потока – 2». В качестве докладчика был приглашен Куприянов, который выступил с докладом.

«Конец заседания омрачился скандалом с участием председательствовавшего постпреда Франции Николя Де Ривьера. Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил приглашенному на мероприятие в качестве докладчика пресс-секретарю Газпрома Сергею Куприянову (ему отдельное спасибо за участие и очень полезное выступление) ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», – написал Полянский в своем Telegram-канале.

По его словам, своим поступком французское председательство полностью себя изобличило, ведь ранее на всех этапах призывы к диалогу и к учету чужого мнения были визитной карточкой французов в Совбезе.

«А как дошло до дела все свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику», – заявил Полянский.

По его словам, оппоненты РФ на заседании не ожидали, что Москва вместо обвинений кого-то вывалит на них очевидные и неоспоримые факты и попросит включить голову и порассуждать логически.

«Поэтому выглядели они блекло и растерянно. Заседание было полезным в плане продвижения наших подходов и объективной информации, но не оставило никаких сомнений, что западные члены Совета, давно уже живущие в мире, не признающем правды, где важно не то, что происходит, а то, как это показывают и интерпретируют западные СМИ, сделают все для того, чтобы замотать справедливое и беспристрастное расследование инцидентов с СП-1 и СП-2 и продвинуть абсурдную логику о том, что за диверсиями стоит Россия. Никаких иллюзий по поводу этого у нас быть не должно», – заключил дипломат.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.

Газета ВЗГЛЯД писала, каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2».

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