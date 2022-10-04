Маск отреагировал на критику со стороны Украины

Американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск после критики со стороны украинцев его предложений по урегулированию конфликта заявил, что его компания потратила на Украину уже около 80 млн долларов.

Он написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что на данный момент собственные затраты SpaceX на запуск и поддержку спутниковой сети Starlink на Украине составляют около 80 млн долларов, в то время как поддержка России его компанией составила «0 долларов».

Илон Маск отметил, что попытка Украины «вернуть себе Крым приведет к массовой гибели людей, возможно, потерпит неудачу и может привести к ядерной войне». По его словам, это было бы ужасно для Украины и Земли, передает РИА «Новости».

Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».

В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал «марсианина» Маска «прекраснодушным аборигеном».

Между тем произошел еще один скандал с участием Арестовича, которого вывели из себя слова американского предпринимателя. В эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) нецензурно выругался в адрес выпускников Киево-Могилянской академии, назвал их «долбаной молодежью» за позицию в отношении Маска.

«У нас, видимо, богатые люди, которые имеют роскошь отказываться от интернета во время войны. Пусть помрут бойцы ВСУ, но восторжествует культура отмены, главное – чтобы ни одного старлинка этой заразы, которая что-то не то сказала, не было здесь», – приводит его слова РИА «Новости».

Позже на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) он признал, что «был конкретно неправ», когда стал «грести под одну гребенку тысячи разных людей по одному формальному признаку». Арестович пояснил, что «ляпнул» в риторическом запале в конце рабочего дня из-за «очередного Маска», предлагающего «подарить» России «немножко Родины».

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.

30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

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