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В Милане прошел митинг против НАТО и США и в поддержку России
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Манифестация против НАТО, империализма США, в поддержку России и за освобождение Донбасса прошла в воскресенье вечером в Милане, сообщил организатор мероприятия, активист, основатель политического образования «Единая Италия» Амедео Авондет.
Как рассказал организатор мероприятия, на акции зажгли свечи «в память о погибших российских солдатах, которые сражаются не только за освобождение Донбасса, но и за свободу Европы от американского рабства». В ходе своего выступления он объявил минуту молчания, чтобы почтить их память, передает ТАСС.
По словам организатора мероприятия, в манифестации приняли участие около тысячи человек. Авондет поблагодарил представителей «Единой России» Ирину Елиферову и Евгения Нифантьева, с которыми сотрудничает.
Напомним, победителем парламентских выборов в Италии стала правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига Севера» и «Вперед, Италия!». В минувшую субботу лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони призвал не менять отношение Италии к России. Он выступил категорически против «принесения в жертву свободы и прав украинского народа» и поддержал абсолютное единство Запада.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
30 сентября президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Как подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов, Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися средствами. Вопреки этому генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не признают и никогда не признают эти территории частью России.
Трансляцию брифинга Столтенберга прервали кадры выступления Путина с Красной площади
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Трансляция брифинга генсека НАТО Йенса Столтенберга на Youtube-канале германского вещателя Deutsche Welle* (признан в России СМИ-иноагентом) была прервана кадрами выступления президента России Владимира Путина на концерте-митинге на Красной площади.
Столтенберг отвечал на один из вопросов журналистов, когда трансляция прервалась, а затем появились кадры речи российского лидера, который в те же минуты выступал на Красной площади, передает ТАСС.
Путин заявил: «Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории». После этого трансляцию резко прервали, ведущий в студии сообщил о «технических проблемах» и «очень странном стечении обстоятельств». Затем, через несколько секунд, трансляция выступления генсека НАТО продолжилась.
Напомним, Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО
Украинская сторона подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, заявили в офисе президента страны Владимира Зеленского.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. <...> Де-факто cегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. <...> В ускоренном порядке», – цитирует Зеленского ТАСС.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
В августе вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что страна может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации.
Шарий: НАТО вновь унижает Зеленского
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Заявления Владимира Зеленского после вхождения в состав России четырех регионов стали большим позором для украинского президента, заявил блогер Анатолий Шарий. Ранее Зеленский сообщил о подаче заявления на вступление Украины в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Однако в НАТО к этой инициативе отнеслись прохладно.
«Очевидно, что Зеленский следил за выступлением Владимира Путина. Именно поэтому он в попытках перебить слова российского президента выдал свое заявление. Он хотел продемонстрировать уровень своего «величия», – заявил на своем YouTube-канале украинский блогер Анатолий Шарий.
«Все ожидали, что Зеленский решит выйти из Будапештского меморандума, но нет. Во-первых, от этого его отговаривали западные партнеры. Во-вторых, это развязало бы руки Москве еще больше», – рассуждает эксперт.
«Вместо этого он заявляет об отказе вести переговоры с Россией до тех пор, пока там не сменится глава государства. Позиция достаточно резкая, если забыть о том, что раньше он просил то встречи, то телефонного разговора с Путиным. Простите, но никак иначе, кроме как тупыми, эти выступления я назвать не могу», – замечает блогер.
«Такие слова могут сработать только на внутреннюю публику, которой мозг уже забили пропагандой. На деле же Зеленский плюнул в лицо Эрдогану и другим крупным политикам, которые давали понять, что могут организовать встречу с российским президентом», – говорит Шарий.
«Еще одно заявление – вступление в НАТО в ускоренном порядке. В этом тоже нет ничего удивительного. С этим Зеленского подгонял еще Порошенко. Но подобная заявка подавалась еще в 2008 году. И ничего с того момента не произошло. У Украины уже даже есть конституция, где зафиксировано стремление вступить в НАТО. И все равно ничего не меняется», – иронизирует эксперт.
Шарий также утверждает: если бы генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил готовность принять Украину в НАТО, другие участники блока эту идею бы не поддержали. «Им потом придется как-то объяснять своим гражданам, зачем они отправляют их на убой», – пояснил он.
«Затем следует заявление Андерса Фог Расмуссена, который вроде как не против принятия в НАТО только подконтрольных Киеву территорий. Но и это не могло сработать, поскольку тогда Зеленскому пришлось бы подтвердить территориальные уступки», – замечает блогер.
Он также обратил внимание на голосование в ООН, где треть Совбеза отказалась поддержать проект резолюции против референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Среди них – Индия, Китай и Бразилия. «Это те самые быстрорастущие монстры второго мира, на которых долго не обращали внимание. Вероятно, сейчас назревает изменение однополярности мира, о котором так часто говорил Путин», – говорит он.
«В Москве также обратили внимание на выступление Зеленского. И если Слуцкий усмотрел в нем прямой призыв к войне с Россией, то сенатор Джабаров назвал это домашней заготовкой украинского президента», – акцентирует Шарий.
«В итоге мы увидели отхлестывание Зеленского вонючими тряпками со стороны НАТО. Зеленскому по факту унизительно сказали, что дверь открыта, и указали на эту самую дверь. Ему напомнили, что он лишь подчиняющаяся личность, а не генералиссимус, каким он себя возомнил», – замечает блогер.
«Конечно, сейчас жестом доброй воли со стороны альянса была бы передача Киеву каких-то истребителей, но они максимально от этого уклоняются, продолжая просто напитывать страну обычным оружием», – заключил Шарий.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Соединенных Штатов привержены политике «открытых дверей» НАТО, однако решение о расширении должны принимать все страны альянса.
В то же время помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что возможное вступление Украины в НАТО «следует обсудить в другое время».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявления Зеленского сказала, что украинские власти выбрали свой кровавый путь в «натовскую помойку». До этого глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о заявке на вступление в НАТО звучит как приглашение альянса к конфликту с Россией.
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Слова Зеленского о НАТО расценили как приглашение к конфликту ядерных держав
Высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о заявке на вступление в НАТО звучит как приглашение альянса к конфликту с Россией, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
«Заявление Зеленского о заявке Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение альянса вступить в прямой военный конфликт с Россией. То есть вступить в противостояние ведущим ядерным державам», – цитирует Слуцкого ТАСС.
По его словам, единственным путем для Киева сейчас остается сдача оружия и возвращение за стол переговоров, в таком случае «поток кровавых жертв» украинских властей будет прекращен.
Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Киев подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Генсек НАТО Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО
НАТО сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону, прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг заявление Владимира Зеленского о подготовке заявки на ускоренное вступление в альянс.
Столтенберг отметил, что двери в НАТО остаются открытыми. По его словам, НАТО демонстрировало это в последние годы, передает РИА «Новости».
«Решение о членстве принимается всеми 30 союзниками единогласно. Наша цель в настоящее время – это оказание срочной помощи Украине, чтобы помочь ей защититься от российского вторжения. Сейчас именно это главная задача альянса», – сказал он.
Столтенберг также напомним, что НАТО не является частью конфликта, но продолжит оказывать необходимую помощь Украине, чтобы она смогла реализовать свое право на самооборону.
Генсек заявил, НАТО остается оборонительным альянсом. «Мы остаемся едиными и готовыми защищать каждого члена альянса и всю его территорию», – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Hill: Единство НАТО в отношении Украины оказалось под угрозой
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По мере того как экономические проблемы охватывают страны Североатлантического альянса, порождая сопутствующую политическую нестабильность, трещины в единстве в отношении Украины продолжат увеличиваться, пишет Уильям Молони в статье для издания The Hill.
Ярким пример краха этого единства автор называет позицию Турции, которая блокирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Кроме того, считает он, заслуживает внимания ситуация с вывозом украинского зерна в Европу, передает РИА «Новости».
По словам Молони, Украина начала экспортировать большие объемы зерна в Европу по сниженным ценам, что, как сообщается, вызвало недовольство европейских фермеров и спровоцировало уличные протесты.
По словам журналиста, европейцы помнят и о том, как администрация Байдена не проконсультировалась с партнерами по НАТО перед внезапным и некомпетентным уходом из Афганистана. А это также способствует росту опасений по поводу предсказуемости и ненадежности США как союзника, полагает автор.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону.
По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО.
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в свою очередь сообщила, что просьба Зеленского будет рассматриваться всеми членами альянса и требует единогласного одобрения.
В свою очередь экс-глава Госдепа Генри Киссинджер заявил, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым.
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Захарова раскрыла важнейший закон Запада
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Запад, отказав президенту Украины Владимиру Зеленскому в ускоренном вступлении страны в НАТО, продемонстрировал готовность «использовать и выбросить» ее, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова отметила, что, согласно закону номер один Запада, если один раз купили, даже задорого, это не означает, что вас потом нельзя, использовав, выбросить.
«Доброе утро, Володимир ССаныч», – добавила она.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону.
По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.
В свою очередь экс-глава Госдепа Генри Киссинджер заявил, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым.
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Министр обороны Германии Ламбрехт объяснила порядок рассмотрения заявки Киева в НАТО
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Просьба украинских властей о вступлении в НАТО будет обсуждаться со всеми членами Североатлантического альянса, сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.
Ламбрехт заявила, что Украина «вольна выбирать альянс», в котором будет «чувствовать себя свободной». Она приветствовала просьбу президента Украины Владимира Зеленского. Однако, отметила министр, есть 30 стран, которые должны высказаться по этому поводу. Это не единичное решение Германии, подчеркнула она. В расчет необходимо брать и ситуацию на Украине, приводит ее слова РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону.
По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.
В свою очередь экс-глава Госдепа Генри Киссинджер заявил, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым.
Заявление главы минобороны Германии прозвучало в ходе совместного брифинга с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым в Кишиневе.
В ходе брифинга Ламбрехт также заявила о планах наращивания военной помощи Молдавии. Речь идет о повышении квалификации молдавских военных, а также предоставлении вооружений, «необходимых стране в текущей ситуации». Она уточнила, что на данный момент ведутся переговоры о закупке беспилотных летательных аппаратов для молдавской армии. Ламбрехт отказалась озвучить более детальную информацию касательно поставок оружия, отметив, что нужды молдавской армии еще предстоит уточнить, передает ТАСС.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости укрепления армии в связи с угрозой якобы со стороны России. Для этого ЕС одобрил финансовую помощь республике в размере около 47 млн евро, что позволит удвоить годовой бюджет Молдавии на оборону. Госсекретарь Минобороны Валерий Мижа сообщил, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники.
В МИД России выражали сомнение, что эти действия позволят укрепить безопасность Молдавии. Ведомство считает, что это не создаст также благоприятной атмосферы для прогресса в переговорах по приднестровскому урегулированию.
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Глава Пентагона назвал вопрос расширения НАТО решением 30 стран
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Власти Соединенных Штатов привержены политике «открытых дверей» НАТО, однако решение о расширении должны принимать все страны альянса, заявил глава Пентагон Ллойд Остин.
По словам главы Пентагона, Соединенные Штаты привержены поддержке политики «открытых дверей» НАТО, но вопрос приема новых членов в альянс решается 30 странами, которые проводят голосование, передает ТАСС.
«Эта работа должна быть проделана в будущем», – сказал Остин, комментируя заявку Киева на присоединение к альянсу в ускоренном порядке.
При этом он заявил, что сейчас Соединенные Штаты «сосредоточены на том, чтобы у Украины было все необходимое для успеха». «И мы видим некоторые действительно хорошие результаты <…> украинских сил», – добавил министр обороны США.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом практические шаги альянса по поддержке Украины. Днем ранее Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт также заявила, что прошение Киева будет обсуждаться всем альянсом.
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал стремление Украины вступить в НАТО несвоевременным. Экс-глава Госдепартамента США Генри Киссинджер заявил, что курс Вашингтона на включение Украины в НАТО не был мудрым. Газета ВЗГЛЯД выясняла, чем обернется попытка Зеленского «надавить» на НАТО.
Напомним также, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не признают и никогда не признают эти территории частью России.
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Медведев предложил Байдену открыть консульства США в новых субъектах России
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет ускорить начало третьей мировой войны своими заявлениями об ускоренном вступлении в НАТО, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня», – написал Медведев в своем Telegram-канале. Он предположил, что это может быть последствиями «тяжелых наркотиков».
Также Медведев обратил внимание на слова американского президента Джозефа Байдена, который заявил о непризнании факта включения в состав России новых территорий. «Даже странно, что вспомнил про нас. Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации», – сыронизировал Медведев.
Высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина перестанет существовать как государство, если прекратит воевать, зампред Совбеза счел циничным.
«Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», – заключил Медведев.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Президент Украины Зеленский заявил, что Киев подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о заявке на вступление в НАТО звучит как приглашение альянса к конфликту с Россией.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти выбрали свой путь в «натовскую помойку».
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Захарова резко отреагировала на заявление Зеленского о подаче заявки в НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение Украины подать заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.
Захарова заявила, что украинские власти выбрали свой кровавый путь в «НАТОвскую помойку».
«А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперед, вместе, во имя света и с Богом!» – написала официальный представитель МИД России в Telegram-канале.
До этого глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о заявке на вступление в НАТО звучит как приглашение альянса к конфликту с Россией.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Боррель счел несвоевременным стремление Украины вступить в НАТО
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Стремление Украины присоединиться к НАТО не является главным вопросом в настоящий момент, важнее сейчас поддерживать обороноспособность страны, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель испанскому телеканалу «24 орас».
По его мнению, желание Киева вступить в альянс можно понять, «но это не основной вопрос на данный момент». Глава дипломатии ЕС считает, что важнее сейчас поддерживать способность Украины к обороне, передает ТАСС.
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что просьба украинских властей о вступлении в НАТО будет обсуждаться со всеми членами Североатлантического альянса.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону.
По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО.
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.
В свою очередь экс-глава Госдепа Генри Киссинджер заявил, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, чем обернутся усилия Зеленского, который пытается напомнить о себе и устраивает очередной торг с НАТО.
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Генсек НАТО Столтенберг решил выступить в пятницу с незапланированным заявлением
Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в пятницу в 18.00 (19.00 мск) незапланированную пресс-конференцию, о теме выступления не сообщается, говорится в распространенном заявлении пресс-службы альянса.
В четверг пресс-служба НАТО опубликовала заявление в связи с инцидентами на трубопроводах «Северный поток». В нем говорится, по мнению альянса, утечки на газопроводах «Северный поток» стали результатом преднамеренных действий. НАТО поддерживает проведение расследования для установления причин повреждений и заявляет о готовности защитить критическую инфраструктуру союзников.
В пресс-службе НАТО заявили, что любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ.
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
До этого британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
В НАТО не признали воссоединение новых регионов с Россией
НАТО не признает присоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
«Союзники по НАТО не признают и никогда не признают эти территории частью России. Эти земли принадлежат украинцам», – передает ТАСС слова Столтенберга.
Также он подчеркнул, что вхождение в состав России новых субъектов не отразится на решимости НАТО оказывать поддержку Украине.
Раннее главы МИД стран Группы семи сообщили в совместном заявлении, что не признают итоги референдумов, проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также вхождение данных регионов в состав России.
Помощник президента США Салливан призвал не спешить с членством Украины в НАТО
Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан сказал, что сейчас, по мнению США, Украину нужно поддерживать «на земле». При этом он заверил, что Вашингтон не отказывается от политики открытых дверей в НАТО. Салливан заявил, что соответствующие решения должны приниматься 30 странами-членами и государствами, желающими присоединиться, передает РИА «Новости».
На следующей неделе США объявят о выделении нового пакета военной помощи для Украины, заявил Салливан. Он сказал, что США не исключают возможности поставок Украине танков, но пока не готовы объявить о такой помощи. Согласно последним данным, общий объем американской военной помощи Киеву с начала президентства Джо Байдена достиг почти 17 млрд долларов.
При этом США считают, что располагают достаточными силами в Европе, чтобы вместе с союзниками отреагировать на любое развитие событий и защищать «каждый дюйм территории НАТО».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону.