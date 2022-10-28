Washington Post написал об украинцах, которых киевская власть не пускает домой в Херсон

Украинские граждане, уехавшие на подконтрольную киевским властям территорию после начала СВО, не могут вернуться к своим семьям на освобожденных территориях из-за запретов Украины, пишут американские СМИ.

Сбежавшая из Херсона в Киев молодая пара Антон и Анастасия начали устраиваться на новом месте. Антон устроился таксистом, его жена забеременела. В сентябре Анастасии удалось уехать обратно в город, а молодой человек, решивший уехать вслед за супругой, не смог этого сделать, пишет Washington Post.

Антон рассказал, что покинуть контролируемую Киевом территорию он не может именно из-за запретов украинских властей, сейчас он находится в лагере для перемещаемых лиц у города Запорожье.

Другой собеседник издания, 38-летний Константин Бугляй, уже месяц живет в Запорожье. Он отправил свою супругу и двух детей через религиозную организацию в Юту, но сам не может покинуть страну, поскольку он человек призывного возраста.

Еще один собеседник, Игорь Самойличенко, уехал из Херсона, оставив семью, он провел месяц в Запорожье, ожидая возможности вернуться к своим близким. Местные чиновники не позволили вернуться ему домой, сославшись на военное положение.

Ранее в Германии насчитали 162 тыс. украинских мужчин призывного возраста, бежавших с Родины.