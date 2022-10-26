В Госдуме призвали мир укрепить режим Конвенции о запрете биооружия

Вице-спикер Госдумы Яровая внесла в палату проект обращения к странам об укреплении режима Конвенции о запрете биооружия

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в палату проект обращения Федерального собрания РФ к парламентам мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО) и об их уничтожении.

Как отмечается в документе, который был опубликован в электронной базе Госдумы, обе палаты Федерального собрания РФ выражают крайнюю озабоченность в связи с обострением рисков для биологической безопасности населения всех без исключения стран мира. Авторы проекта обращения обращают внимание на то, что Конвенция о запрете биооружия нуждается в последовательном укреплении, а количество «серых зон» при ее реализации растет. В тексте обращения указано, что особая острота этой проблемы стала очевидна в связи с выявленными фактами нарушающей КБТО военно-биологической деятельности США на Украине, передает ТАСС.

В документе парламентарии также призывают своих зарубежных коллег объединить усилия с Россией и подключиться к расследованию незаконной военно-биологической деятельности США на Украине, чтобы предпринять шаги на всех соответствующих направлениях и уровнях в целях предотвращения связанных с такой активностью угроз и рисков подрыва режима КБТО.

Депутаты и сенаторы в своем обращении также призывают парламентариев стран мира привлечь пристальное внимание национальных законодательных органов, международных парламентских органов и организаций к необходимости совместных усилий мирового сообщества для безотлагательного принятия мер по укреплению режима КБТО.

Как подчеркивается в обращении, парламентариям стран мира требуется сообща формировать соответствующую атмосферу для работы правительств их государств в целях упрочения режима КБТО. В документе отмечается, что палаты Федерального собрания России полностью готовы к конструктивным обсуждениям и содержательному взаимодействию по этой повестке дня и к реализации прилагаемых предложений по укреплению режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

Разработчики проекта обращения считают, что необходимо возобновить переговоры по разработке и принятию юридически обязывающего протокола к Конвенции, который будет предусматривать эффективный механизм проверки ее выполнения.

Авторы документа обращают внимание на то, что такая работа блокируется Вашингтоном с 2001 года, и считают важным совершенствовать ежегодную отчетность в рамках мер укрепления доверия по КБТО путем включения в указанную отчетность информации о военно-биологической деятельности стран, осуществляемой за пределами национальных границ.

Накануне Россия подала в Совет Безопасности ООН официальную жалобу в связи с несоблюдением Вашингтоном и Киевом своих обязательств в контексте их военно-биологической деятельности на Украине.