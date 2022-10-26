Генерал МВД дал рекомендации по защите квартир от воров

Чтобы не стать жертвой грабителей, следует применять комплексные меры: установить хорошую входную дверь, оборудовать квартиру сигнализацией, установить камеры видеонаблюдения, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя сообщение МВД о популярном у воров времени для квартирных ограблений.

Замначальника 6-го отдела управления угрозыска ГУ МВД по городу Москве Вячеслав Отраднов рассказал, что большинство квартирных краж в Москве совершается в период с четырех до восьми вечера, когда жильцов нет дома. Одни из самых распространенных способов проникновений: на первые этажи зданий путем отжатия оконной рамы, также преступники проходят через открытые двери, дергая дверные ручки.

«Квартирные кражи всегда делились на две группы. Первая – квалифицированные кражи, которые осуществляют организованные преступные группы, специализирующиеся на этом виде преступления. Они всегда соответствующим образом подготовлены, получают информацию о проживающих или посещающих данный объект с помощью информации из интернета, наблюдения и так далее. Объектами их деятельности обычно являются квартиры и дома людей, обладающих достатком», – говорит Ворожцов.

Такого рода грабители, продолжает эксперт, либо совершают ограбление «под заказ» (похищая определенные вещи), либо сами намеренно готовят ограбление, собирая информацию различными методами. Приоритет зачастую отдается денежным средствам, поскольку сбыт различных ценностей можно отследить, в связи с чем преступники рискуют быть пойманы.

«Ко второй группе относятся кражи, которые осуществляются малоквалифицированными преступниками. В основном это лица асоциального поведения либо наркоманы. Для таких людей характерны проникновения через окно первого этажа, заход через дверь, в том числе путем ее отжатия», – делится генерал МВД.

Для того чтобы не стать жертвой грабителей, собеседник рекомендует применять комплексные меры. Это и установка хороших входных дверей с замками с высокой защитой, и оборудование квартиры или дома видеокамерами, в том числе IP-камерами, которые передают сигналы о движении в помещении прямо на телефон, что помогает владельцу оперативно вызвать полицию, и сигнализация. Также немаловажна и бдительность соседей. Ворожцов призывает граждан быть более внимательными к тем, «с кем живут на одной лестничной площадке», поскольку это также может предотвратить ограбление – при подозрении следует тут же связаться с проживающими в квартире и обратиться в полицию.

В конце сентября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в России за восемь месяцев этого года существенно сократилось число автомобильных краж – более чем на 17%. Раскрываемость, согласно статистике, по ее словам, «находится на уровне лучшего показателя советского времени».