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В МВД назвали самое популярное у воров время для квартирных краж в Москве
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Большая часть квартирных краж в российской столице осуществляется с 16.00, когда большинство жильцов отсутствуют, заявил замначальника 6-го отдела управления угрозыска ГУ МВД по городу Вячеслав Отраднов.
Кражи из квартир в основном совершаются с 16.00 до 20.00, чаще всего проникают на первые этажи зданий с помощью отжатия оконной рамы, заявил Отраднов, передает АГН «Москва».
«Также преступники просто проходят через открытые двери, дергая дверные ручки», – добавил он.
В сентябре в МВД России сообщали, что число автомобильных краж существенно сократилось за восемь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
Сунак в должности премьера сделал свое первое заявление о России
Новый премьер Британии Сунак пообещал поддержку компаниям, прекратившим отношения с Россией
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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поддержку правительства компаниям, которые решили «прекратить свои финансовые отношения с Россией».
Фрагмент единственного пока выступления Сунака о России привела в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.
Он отметил, что много фирм и инвесторов решили прекратить свое участие в российских активах или, другими словами, отказаться от них.
Такие компании, как BP, Shell, Aviva, MMG и Vanguard, и это лишь некоторые из них, уже объявили о своем намерении сократить или продать свои доли в России, заявил Сунак.
Новый премьер заверил, что правительство готово оказать поддержку фирмам или инвесторам, которые решили, что им необходимо прекратить свои финансовые отношения с Россией.
Ранее после аудиенции в Букингемском дворце король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака на пост премьер-министра Соединенного Королевства, а также поручил ему сформировать правительство.
Сунак – первый глава правительства, назначенный новым королем. В 2022 году для Британии это уже третий премьер. Кроме того, он первый премьер-индуист, а по некоторым подсчетам самый богатый премьер в истории страны.
Вступив в долность, он пообещал поддержку правительства компаниям, которые решили «прекратить свои финансовые отношения с Россией».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему с точки зрения интересов России премьер Сунак хуже, чем его предшественница Лиз Трасс.
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ВКС России сбили украинский МиГ-29 над Калугой в Николаевской области
Оперативно-тактическая авиация ВКС под населенным пунктом Калуга в Николаевской области сбила МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотников в районах пунктов Калиновка, Оборотновка, Владимировка Луганской народной республики (ЛНР), Александровка, Садок, Кучерское Криничанка, Херсонской области и Энергодар в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В воздухе сбиты семь снарядов реактивных систем HIMARS и «Смерч» в районах Клапая, Отрадокаменки, Веселого Херсонской области, Коломыйчиха ЛНР и три американские противорадиолокационные ракеты HARM под населенным пунктом Петровка ЛНР и Антоновка Херсонской области, отчитались в Минобороны.
Экс-главред «Дождя» Зыгарь женился на актере Щербаке
Экс-главред «Дождя» (признан иноагентом) Михаил Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) женился на актере Щербаке
Бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом) Михаил Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) сообщил, что женился на актере Жан-Мишеле Щербаке.
Брак заключен в Португалии, передает RT.
Напомним, в прошлую пятницу Минюст России включил Михаила Зыгаря в реестр физлиц-иноагентов. Зыгарь В декабре 2015 года Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) решил покинуть пост главного редактора телеканала «Дождь» (признан иноагентом).
Законодатели США отозвали письмо к Байдену с призывом изменить подход к Украине
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Законодатели из Палаты представителей Конгресса США отзывают свое письмо, в котором содержался призыв к американскому президенту Джо Байдену изменить подход к событиям на Украине, говорится в распространенном письменном заявлении Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон).
В заявлении говорится о том, что письмо было написано еще несколько месяцев назад, но было направлено без согласования.
Джаяпал взяла за это ответственность на себя и отметила, что некоторые воспринимают письмо как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден должен изменить подход к ситуации на Украине и провести прямые переговоры с Россией, говорится в письме 30 «левых» конгрессменов из Демократической партии США, направленном в Белый дом.
Конгрессмены призвали Байдена объединить экономическую и военную поддержку Украины с «активным дипломатическим давлением, удвоением усилий по поиску реалистичных рамок для прекращения огня».
Издание считает, что письмо может оказать давление на Байдена, который пытается сохранить внутреннюю поддержку.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что у его страны «нет ни цента», а затем попросил у союзников выделить Киеву 17 млрд долларов.
О доводах тех политиков США, кто хотел бы прекратить поддержку Украины, газета ВЗГЛЯД писала ранее.
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В Кремле прокомментировали заявление Чехии об отказе покупать газ через Турцию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа состоит не только из Чехии, отказавшейся от покупки газа через Турцию, у других стран Европы может быть другая позиция.
«Господин Юзеф Сикела, наверное, знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия, и у них могут быть разные позиции, в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего и так далее и тому подобное», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее глава Минпрома и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил, что Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по «газовому хабу» в Турции.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о том, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто.
Постпредство РФ в ООН сообщило о суете Киева после заявлений Шойгу о «грязной бомбе»
Постпредство в ООН: Россия полагает, что Киев свернет программу «грязной бомбы» к приезду МАГАТЭ
Украина располагает достаточным запасом времени, чтобы свернуть программу создания «грязной бомбы» к прибытию миссии МАГАТЭ, после объявления данных Минобороны России руководство Киева засуетилось, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Россия полагает, что угроза применения «грязной бомбы» Киевом высока, поскольку у Украины есть все возможности для ее производства, передает РИА «Новости» слова Полянского
Между тем Полянский заявил, что руководство Киева из-за данных РФ о «грязной бомбе» засуетилось, есть сигналы, что они пытаются свернуть эту программу к прибытию миссии МАГАТЭ.
«Они могут приехать. Но «грязная бомба» – не очень сложное устройство. Если вы почитаете украинские телеграм-каналы, которые довольно информативны, то увидите, что сейчас в правящих кругах Украины много шума из-за начатой нами кампании. Есть много признаков, что они пытаются свернуть эту программу. Конечно, у них будет много времени сделать это», – цитирует ТАСС зампостпреда в ООН.
Ранее в МАГАТЭ сообщили, что специалисты организации в ближайшее время посетят ядерные объекты в Киеве и Желтых Водах в связи с заявлениями Москвы о подготовке провокации с использованием «грязной бомбы».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутерришу письмо с предупреждением о планах Киева взорвать «грязную бомбу». В письме говорится, что Москва «будет рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министрами обороны Турции, Франции, Британии и США проинформировал их о готовности Киева использовать «грязную бомбу». США от лица Вашингтона, Лондона и Парижа отказались считать эту информацию достоверной.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, где Киев может устроить эту провокацию и кто ему в этом поможет на Западе.
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В Москве задержали коммерческого директора Собчак
В Москве задержали коммерческого директора Собчак Суханова
Во вторник стало известно о задержании коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова в Москве в рамках уголовного дела, сообщили в полиции.
«В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий», – передает ТАСС со ссылкой на источник агентства.
Не уточняется, по какой статье возбуждено уголовное дело.
Ранее сама Собчак сообщала, что Суханов не выходит на связь с утра. По ее словам, у нее нет информации о его задержании.
США призвали НАТО к поддержке Украины вопреки предупреждениям России
Госсекретарь США Блинкен призвал страны НАТО к поддержке Украины в свете предупреждений Москвы о «грязной бомбе» Киева
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал к дальнейшему оказанию помощи Украине странами Североатлантического альянса в свете предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы», сообщили в Госдепе США.
По словам руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, Блинкен призвал к дальнейшему единству союзников и поддержке Украины в свете проведения Россией специальной военной операции, а также предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы». В Госдепе США уточнили, что Соединенные Штаты считают заявления России якобы необоснованными, передает ТАСС.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что предоставляющие Украине финансовую и военную помощь страны Запада становятся, по сути, пособниками и спонсорами ядерного терроризма в условиях подготовки Киевом провокаций с «грязной бомбой» и ЧС на АЭС.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева, как акт ядерного терроризма. Москва не исключила содействия некоторых стран Запада Украине в создании «грязной бомбы».
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ВСУ перегруппировались для атаки на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ концентрируются на Запорожском направлении для атаки Васильевки и Пологов
На Запорожском направлении идет перегруппировка большого количества украинских соединений с перспективой атаки населенных пунктов Васильевка и Пологи, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Васильевке находится КПП между Россией и Украиной.
По словам Рогова, в настоящий момент идут артиллерийские дуэли, ВСУ перебрасывают значительные силы в районы Гуляйполя и Орехова с целью нанести удары по Пологам и Васильевке. Именно эти населенные пункты являются самыми горячими на Запорожском направлении, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что аэромобильные бригады ВСУ из Житомирской и Винницкой областей переброшены на Запорожское направление.
Британские СМИ оценили эффективность ударов России по энергосетям Украины
Журнал Economist назвал удары России по энергосетям Украины компетентными и эффективными
Российские усилия по выводу из строя критической инфраструктуры Украины в сфере энергетики выглядят «компетентными и эффективными», сообщили британские СМИ.
Как сказал изданию Economist представитель украинской энергокомпании ДТЭК, российские военные тщательно и методично выбирали цели, им помогали профессионалы из энергетического сектора самой России, передает РИА «Новости».
Издание пишет, что еще одной проблемой украинской энергетики является отсутствие оборудования, поскольку поставки западных компаний составляют лишь минимум по сравнению с тем, что удалось уничтожить ВС России.
По данным источников издания, Украина использует советскую схему напряжения, в результате чего трансформаторы, созданные для Европы, попросту не могут заменить советские аналоги.
«Украинские власти умоляют эти страны перебрать свои запасы и посмотреть, что у них есть, включая неработающие блоки, которые можно разобрать на запчасти», – рассказал представитель украинской стороны.
Даже компоненты оборудования, совместимые с украинскими энергосетями, обычно изготавливаются на заказ, и производители могут потратить на них от полугода до трех лет, поэтому Киев попросил размещать и изготавливать его заказы «вне очереди».
Напомним, по словам украинских властей, на Украине в результате российских ударов ситуация с энергетикой стала критической.
Президент страны Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной в украинской истории.
Стало известно о возможном прекращении продаж автомобилей Kia в России
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Южнокорейский производитель Kia может прекратить продажи автомобилей в России и оказывать только сервисные услуги, сообщило издание «Ачу Кенчжэ».
Производство машин Kia в России уже остановлено. Между тем сейчас сложности с цепочками поставок материалов полупроводников в мире постепенно решаются, поэтому компания ожидает хорошие производственные результаты в других странах, однако ситуация на Украине оказывает влияние на российский рынок, передает РИА «Новости».
Начальник отдела финансов и экономики, исполнительный вице-президент компании Чон У Чжон заявил, что есть вероятность полного закрытия Российского рынка в 2023 году. Однако Kia продолжит оказывать сервисные услуги.
В России Kia производила автомобили на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Южнокорейская газета «Тона Ильбо» ранее сообщала, что концерн сейчас сейчас решает будущее своего завода в России, рассматривается вариант его продажи.
Напомним, в апреле калининградский завод «Автотор», где собирались автомобили марок BMW, Kia и Hyundai, остановил работу.
В США предрекли поражение ВСУ без помощи НАТО будущей зимой
Экс-советник министра обороны США Макгрегор назвал критическим положение ВСУ
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Политика США в отношении украинского конфликта становится все более странной, это следует из заявлений бывшего советника министра обороны полковника Дугласа Макгрегора, заявили в издании The American Conservative.
«Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», – передает РИА «Новости» слова полковника.
По его словам, недавнее заявление экс-директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о готовности западных стран вмешаться в конфликт во главе с США служит как раз таким примером.
Также Макгрегор заявил, что ВСУ находятся в критическом состоянии.
«Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии», – сказал он, добавив, что готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую – это единственный способ помочь Киеву.
При этом он добавил, что американские власти не задумываются о затратах и последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в противостояние.
Единственным верным путем администрации Байдена Макгрегор назвал установление мира.
Ранее президент Владимир Зеленский попросил у Запада 17 млрд долларов на восстановление Украины.
Военкоры показали, что происходит в херсонских магазинах
Военные корреспонденты рассказали о реальной ситуации с «пустыми полками» в херсонских магазинах.
Так, военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что новости про «пустые полки» не подтвердились, однако некоторые товары оказались в дефиците – мало молока, колбасных изделий.
Военный журналист Роман Сапоньков также заметил в своем Telegram-канале, что продукты есть, в том числе мясо и молочные продукты. При этом в магазинах нет крепкого алкоголя и вина, а также колбасных изделий.
«Я так понял, колбасы пропадают традиционно, еще по советской традиции. Перестал работать эквайринг, но он работал всего в одном магазине. Работают кафе и рестораны, причем за рубли», – поделился военкор.
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Херсонской области, но российские силы отражают все их атаки.
США передали Украине первые ЗРК NASAMS
Гендиректор американской компании Raytheon Technologies заявил о передаче Украине первых ЗРК NASAMS
Соединенные Штаты передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, сообщил генеральный директор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC.
Как сообщил гендиректор Raytheon Technologies во вторник, на Украине началось развертывание двух первых комплексов NASAMS, которые компания пару недель назад передала правительству США, передает ТАСС.
В августе Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon Technologies на поставку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS в следующие несколько месяцев.
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Британская разведка отметила повышение тактической слаженности российских войск при генерале Суровикине
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После назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим войсками в районе спецоперации на Украине у российских частей повысилась тактическая слаженность, рассказал американскому изданию Politico источник в британской военной разведке.
Спустя две недели после того, как Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим группировкой российских войск, участвующей в спецоперации на Украине, в действиях ВС РФ произошли заметные изменения. Западные аналитики отметили признаки большей тактической слаженности в российских войсках при Суровикине, нежели при его предшественнике Александре Дворникове. Стратегия Суровикина доказала свою эффективность в Сирии. «Как военный стратег, Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – заявил изданию Politico высокопоставленный офицер британской военной разведки.
Ранее командующий российскими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин обозначил приоритеты российской армии в СВО.