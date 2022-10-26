Песков прокомментировал слова патриарха Кирилла о стратегии нацбезопасности

Песков позитивно отозвался о посыле патриарха Кирилла ввести в стратегию нацбезопасности понятие любви к Отечеству

Инициативы патриарха Московского и всея Руси Кирилла носят очень глубокий характер, поэтому они не могут быть предметом сиюминутной реакции и подлежат также глубокому обсуждению, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, посылы патриарха всегда носят очень глубинный характер, поэтому они не могут быть предметом для сиюминутной реакции, а подлежат также очень глубокому обсуждению перед тем, как будет сформирована позиция, передает РИА «Новости».

Ранее патриарх призвал верующих к укреплению в вере и к «духовной мобилизации» всех своих сил, выразив надежду, что это будет содействовать в результате и полному примирению России и Украины.

До этого патриарх Кирилл во время богослужения произнес особую молитву, в которой попросил о победе Святой Руси и о Божией помощи ее людям.