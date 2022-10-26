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Шойгу предупредил глав минобороны Индии и Китая о возможной провокации Украины с «грязной бомбой»
Глава российского Минобороны предупредил индийского и китайского коллег о возможности проведения Украиной провокации
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время телефонного разговора с министром обороны Республики Индии Раджнатхой Сингха заявил, что Украина может устроить провокацию с использованием «грязной бомбы».
Также генерал армии довел свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины и до главы Минобороны Китая Вэя Фэнхэ, отмечается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева как акт ядерного терроризма.
ВКС России сбили украинский МиГ-29 над Калугой в Николаевской области
Оперативно-тактическая авиация ВКС под населенным пунктом Калуга в Николаевской области сбила МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотников в районах пунктов Калиновка, Оборотновка, Владимировка Луганской народной республики (ЛНР), Александровка, Садок, Кучерское Криничанка, Херсонской области и Энергодар в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В воздухе сбиты семь снарядов реактивных систем HIMARS и «Смерч» в районах Клапая, Отрадокаменки, Веселого Херсонской области, Коломыйчиха ЛНР и три американские противорадиолокационные ракеты HARM под населенным пунктом Петровка ЛНР и Антоновка Херсонской области, отчитались в Минобороны.
Законодатели США отозвали письмо к Байдену с призывом изменить подход к Украине
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Законодатели из Палаты представителей Конгресса США отзывают свое письмо, в котором содержался призыв к американскому президенту Джо Байдену изменить подход к событиям на Украине, говорится в распространенном письменном заявлении Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон).
В заявлении говорится о том, что письмо было написано еще несколько месяцев назад, но было направлено без согласования.
Джаяпал взяла за это ответственность на себя и отметила, что некоторые воспринимают письмо как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден должен изменить подход к ситуации на Украине и провести прямые переговоры с Россией, говорится в письме 30 «левых» конгрессменов из Демократической партии США, направленном в Белый дом.
Конгрессмены призвали Байдена объединить экономическую и военную поддержку Украины с «активным дипломатическим давлением, удвоением усилий по поиску реалистичных рамок для прекращения огня».
Издание считает, что письмо может оказать давление на Байдена, который пытается сохранить внутреннюю поддержку.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что у его страны «нет ни цента», а затем попросил у союзников выделить Киеву 17 млрд долларов.
О доводах тех политиков США, кто хотел бы прекратить поддержку Украины, газета ВЗГЛЯД писала ранее.
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Постпредство РФ в ООН сообщило о суете Киева после заявлений Шойгу о «грязной бомбе»
Постпредство в ООН: Россия полагает, что Киев свернет программу «грязной бомбы» к приезду МАГАТЭ
Украина располагает достаточным запасом времени, чтобы свернуть программу создания «грязной бомбы» к прибытию миссии МАГАТЭ, после объявления данных Минобороны России руководство Киева засуетилось, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Россия полагает, что угроза применения «грязной бомбы» Киевом высока, поскольку у Украины есть все возможности для ее производства, передает РИА «Новости» слова Полянского
Между тем Полянский заявил, что руководство Киева из-за данных РФ о «грязной бомбе» засуетилось, есть сигналы, что они пытаются свернуть эту программу к прибытию миссии МАГАТЭ.
«Они могут приехать. Но «грязная бомба» – не очень сложное устройство. Если вы почитаете украинские телеграм-каналы, которые довольно информативны, то увидите, что сейчас в правящих кругах Украины много шума из-за начатой нами кампании. Есть много признаков, что они пытаются свернуть эту программу. Конечно, у них будет много времени сделать это», – цитирует ТАСС зампостпреда в ООН.
Ранее в МАГАТЭ сообщили, что специалисты организации в ближайшее время посетят ядерные объекты в Киеве и Желтых Водах в связи с заявлениями Москвы о подготовке провокации с использованием «грязной бомбы».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутерришу письмо с предупреждением о планах Киева взорвать «грязную бомбу». В письме говорится, что Москва «будет рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министрами обороны Турции, Франции, Британии и США проинформировал их о готовности Киева использовать «грязную бомбу». США от лица Вашингтона, Лондона и Парижа отказались считать эту информацию достоверной.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, где Киев может устроить эту провокацию и кто ему в этом поможет на Западе.
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США призвали НАТО к поддержке Украины вопреки предупреждениям России
Госсекретарь США Блинкен призвал страны НАТО к поддержке Украины в свете предупреждений Москвы о «грязной бомбе» Киева
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал к дальнейшему оказанию помощи Украине странами Североатлантического альянса в свете предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы», сообщили в Госдепе США.
По словам руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, Блинкен призвал к дальнейшему единству союзников и поддержке Украины в свете проведения Россией специальной военной операции, а также предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы». В Госдепе США уточнили, что Соединенные Штаты считают заявления России якобы необоснованными, передает ТАСС.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что предоставляющие Украине финансовую и военную помощь страны Запада становятся, по сути, пособниками и спонсорами ядерного терроризма в условиях подготовки Киевом провокаций с «грязной бомбой» и ЧС на АЭС.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева, как акт ядерного терроризма. Москва не исключила содействия некоторых стран Запада Украине в создании «грязной бомбы».
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Британские СМИ оценили эффективность ударов России по энергосетям Украины
Журнал Economist назвал удары России по энергосетям Украины компетентными и эффективными
Российские усилия по выводу из строя критической инфраструктуры Украины в сфере энергетики выглядят «компетентными и эффективными», сообщили британские СМИ.
Как сказал изданию Economist представитель украинской энергокомпании ДТЭК, российские военные тщательно и методично выбирали цели, им помогали профессионалы из энергетического сектора самой России, передает РИА «Новости».
Издание пишет, что еще одной проблемой украинской энергетики является отсутствие оборудования, поскольку поставки западных компаний составляют лишь минимум по сравнению с тем, что удалось уничтожить ВС России.
По данным источников издания, Украина использует советскую схему напряжения, в результате чего трансформаторы, созданные для Европы, попросту не могут заменить советские аналоги.
«Украинские власти умоляют эти страны перебрать свои запасы и посмотреть, что у них есть, включая неработающие блоки, которые можно разобрать на запчасти», – рассказал представитель украинской стороны.
Даже компоненты оборудования, совместимые с украинскими энергосетями, обычно изготавливаются на заказ, и производители могут потратить на них от полугода до трех лет, поэтому Киев попросил размещать и изготавливать его заказы «вне очереди».
Напомним, по словам украинских властей, на Украине в результате российских ударов ситуация с энергетикой стала критической.
Президент страны Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной в украинской истории.
В США предрекли поражение ВСУ без помощи НАТО будущей зимой
Экс-советник министра обороны США Макгрегор назвал критическим положение ВСУ
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Политика США в отношении украинского конфликта становится все более странной, это следует из заявлений бывшего советника министра обороны полковника Дугласа Макгрегора, заявили в издании The American Conservative.
«Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», – передает РИА «Новости» слова полковника.
По его словам, недавнее заявление экс-директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о готовности западных стран вмешаться в конфликт во главе с США служит как раз таким примером.
Также Макгрегор заявил, что ВСУ находятся в критическом состоянии.
«Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии», – сказал он, добавив, что готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую – это единственный способ помочь Киеву.
При этом он добавил, что американские власти не задумываются о затратах и последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в противостояние.
Единственным верным путем администрации Байдена Макгрегор назвал установление мира.
Ранее президент Владимир Зеленский попросил у Запада 17 млрд долларов на восстановление Украины.
США передали Украине первые ЗРК NASAMS
Гендиректор американской компании Raytheon Technologies заявил о передаче Украине первых ЗРК NASAMS
Соединенные Штаты передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, сообщил генеральный директор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC.
Как сообщил гендиректор Raytheon Technologies во вторник, на Украине началось развертывание двух первых комплексов NASAMS, которые компания пару недель назад передала правительству США, передает ТАСС.
В августе Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon Technologies на поставку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS в следующие несколько месяцев.
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Зеленский пожаловался на отсутствие денег и попросил 17 млрд долларов
Президент Украины Зеленский пожаловался на отсутствие денег и попросил у союзников 17 млрд долларов
У Украины «нет ни цента», заявил президент Украины Владимир Зеленский, а затем попросил у союзников выделить Киеву 17 млрд долларов, передает Bloomberg.
Как сообщает Bloomberg, Зеленский на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Германии, призвал страны Запада оказать Киеву финансовую поддержку сейчас и «в послевоенный период», передает РИА «Новости».
Зеленский добавил, что Украине срочно требуется 17 миллиардов долларов для быстрого восстановления.
В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что в эту сумму не входит последний масштабный ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре страны.
Конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов, предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год.
Ранее газета The Hill опубликовала опрос, проведенный компанией Morning Consult. Согласно его данным, только 29% избирателей Республиканской партии считают, что США обязаны поддерживать Украину. Среди независимых избирателей эта доля 42%, среди демократов 56%.
В среднем только 42% респондентов полагают, что у Вашингтона есть обязательства по отношению к Украине.
Издание отмечает, что в американском обществе наметился раскол из-за цены, которую должны платить США за этот конфликт.
Главу ФРГ призвали после беседы с Зеленским встретиться с Путиным
Депутат бундестага Крупалла призвал президента Германии Штайнмайера после визита на Украину провести встречу с Путиным
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита на Украину должен убедить руководителя страны Владимира Зеленского в необходимости заключения мира, а затем вылететь в Москву, заявил сопредседатель немецкой партии АдГ Тино Крупалла.
Федеральный президент Штайнмайер хочет увидеть разрушения в Киеве и послать знак солидарности с Украиной, отметил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. Но он отметил, что «эта цель является односторонней».
По его мнению, Штайнмайер «должен использовать авторитет и опыт, чтобы разъяснить коллеге (Зеленскому) необходимость скорейшего заключения мира».
«Для этого Зеленский должен, наконец, продемонстрировать готовность к переговорам с Россией», – приводит слова Крупаллы РИА «Новости».
Немецкий депутат подчеркнул, что после визита на Украину главе ФРГ нужно встретиться и с российской стороной. «Штайнмайер должен ... затем вылететь в Москву и провести переговоры с президентом Путиным», – отметил он.
И уже после завершения мирных переговоров, полагает он, можно будет говорить о восстановлении Украины.
Напомним, накануне Штайнмайер гарантировал Киеву политическую, экономическую и военную помощь.
Во вторник он прибыл на Украину с необъявленным визитом и вечером он час провел в бомбоубежище во время воздушной тревоги.
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В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, говорится в сообщении городской администрации.
В Telegram-канале администрации отмечается, что жителей Киева просят срочно последовать в укрытие.
Между тем, как сообщил глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале, воздушная тревога объявлена в регионе из-за ракетной опасности.
Из данных ресурса «Карта воздушных тревог Украины» следует, что тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях.
Киевские власти объявляют воздушную тревогу уже третий день подряд.
В Сети объяснили слова Зеленского о новом премьере Британии
Пользователи Twitter (заблокирован в России) критически оценили пост президента Украины Владимира Зеленского с поздравлением Риши Сунака с вступлением в должность премьер-министра Великобритании. В твите они рассмотрели намек на попытку получить очередную финансовую помощь.
В публикации Зеленский написал, что готов продолжать наращивать стратегическое сотрудничество между Украиной и Великобританией, сообщает РИА «Новости».
«Перевод: поздравляю, теперь вы должны дать мне денег», – оставил комментарий Tristan.
«Ты скоро будешь просить денег, вот что ты имеешь в виду», – написал пользователь Faizz.
«Вы выстраиваетесь в очередь, чтобы выпросить еще немного, да?» – спросил Akirabi Yusuf khilla.
«То есть вы готовы потребовать больше денег и оружия?!» – написал Klaus.
Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака на пост премьер-министра Соединенного Королевства, а также поручил ему сформировать правительство.
Сунак – первый глава правительства, назначенный новым королем. В 2022 году для Британии это уже третий премьер. Кроме того, он первый премьер-индуист, а по некоторым подсчетам – самый богатый премьер в истории страны.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему с точки зрения интересов России премьер Сунак хуже, чем его предшественница Лиз Трасс.
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Российские войска на трех направлениях уничтожили более 280 украинских военных и семь танков
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Противник в составе батальонной тактической группы на Купянском направлении на узком фронте атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Однако огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ нанесено поражение, и противник отброшен на исходные позиции. Ликвидировано не менее 30 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате активных действий российских войск на Краснолиманском направлении за последние сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две машины пехоты.
Противник силами двух ротных групп на Николаево-Криворожском направлении попытался атаковать позиции наших войск в направлении населенных пунктов Брускинское и Ищенка в Херсонской области. Но все атаки были отражены. В ходе огневого поражения за сутки ликвидировано порядка 130 украинских военнослужащих, три танка, девять бронемашин, перечислили в Минобороны.
Ударами армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районах пунктов Новое, Двуречная Харьковской области, Оленовка Николаевской области, Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), поражены четыре пункта управления ВСУ. Кроме того, поражены стоянка вертолетов в районе Александровки ДНР, 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 182 районах. Взорваны два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Угледара ДНР и Зеленый Гай Николаевской области, сообщил Конашенков.
На Украине решили привлечь безработных к обустройству блокпостов и окопов
Правительство Украины решило привлечь безработных на «оборонительные» работы
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Безработных украинцев могут «мобилизовать» для участия в общественно полезных работах: заготовке дров для военных, разбору завалов, а также обустройству и укреплению блокпостов, заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
«Из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы – около 30% по итогам года... Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ», – приводит слова Свириденко Strana.ua.
По ее словам, оставшиеся без работы украинцы смогут присоединиться к армии восстановления страны, а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 гривен.
Безработные могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.
В частности, это может быть: обустройство и укрепление блокпостов, вырубка деревьев для формирования окопов, заготовка дров для военных и населения, разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий, а также укрепление дамб и так далее.
К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.
На сегодняшний день общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях.
Советник украинского президента по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Украине ежемесячно требуется 4-5 млрд долларов иностранной помощи, чтобы страна функционировала как государство и чтобы в частности выплачивались пенсии.
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МИД увидел в действиях США подтверждение плана Запада обвинить Россию в ядерном ударе на Украине
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Выступление представителя США на заседании Первого комитета ГА ООН подтвердило предостережения Москвы о планах Киева и стран Запада обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия после провокации Украины с «грязной бомбой», заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.
Представитель США на Конференции по разоружению Брюс Тернер назвал заявления России о готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой» бряцанием ядерным оружием и дезинформацией, якобы устроенной Россией с целью создания потенциального предлога для применения тактического ядерного оружия, передает РИА «Новости».
В свою очередь Воронцов заявил, что в ситуации с «грязной бомбой» делегация Соединенных Штатов лишь подтвердила предостережение России относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у РФ имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями.
Заместитель директора департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями выразил мнение, что расчет Киева и его западных покровителей заключается в том, что вслед за обвинением России в применении ядерного оружия, будет раскручена антироссийская кампания с целью подрыва доверия к Москве и изоляции России на международной арене. При этом Воронцов подчеркнул, что эти планы не пройдут. Он обратил внимание, что Россия здесь и сейчас предупреждает все мировое сообщество о готовящейся провокации вопреки намерению Киева и его западных кураторов скрыть свои истинные цели.
Заместитель директора департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями призвал киевские власти и контролирующие их страны Запада прекратить раскачивать ядерную лодку.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева как акт ядерного терроризма.
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Россия запросила заседание Совбеза ООН по биолабораториям на Украине
Россия запросила заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине через два дня
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Россия запросила заседание Совбеза международной организации по биолабораториям на Украине, а также совещание по использованию беспилотников, сообщило постпредство России при ООН.
Постпредство России при ООН сообщило, что запросило совещание Совбеза организации по биолабораториям и использованию беспилотников на Украине, передает РИА «Новости».
Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 млн долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США признали факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины.
С 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которое было инициировано Россией в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV конвенции.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.