Политолог Баширов: Путин потребовал от правительства быстрого решения тыловых задач

Задача Координационного совета заключается в упрощении административных процедур и быстром насыщении наших войск всем необходимым. Это касается и материально-технического, и вещевого обеспечения, а также вопросов денежного довольствия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Путин призвал правительство ориентироваться на реальные потребности армии.

«Координационный совет работает всего неделю, но уже понятно, что его основная задача – решение вопросов тыла, включая насыщение войск обмундированием. Также необходимо быстрое проведение работ по вещевому и материально-техническому обеспечению. Решение таких вопросов, включая денежные выплаты семьям мобилизованных, требует слаженной работы», – отметил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

Он напомнил, что накануне президент Владимир Путин выступил за снятие барьеров и упрощения административных процедур. «При этом не стоит думать, что это будет касаться всех видов экономической деятельности в России», – заметил Баширов.

Также важно, что президент поручил членам Координационного совета в короткие сроки подготовить проект задач по нуждам спецоперации. Более того, Владимир Путин призвал к более реалистичной оценке ситуации. «Фронта без тыла не бывает. Поэтому все потребности военнослужащих требуют быстрой оценки с сокращением всех административных процедур», – подчеркнул Баширов.

При этом президент призвал расширять круг поставщиков товаров и услуг для войск, добавил собеседник. «Мы знаем, что есть такая привычка полагаться на одни и те же фирмы. Но порой они не в состоянии быстро выполнить весь объем задач. А между тем, малые и средние предприятия могут начать производить военную форму и другое снаряжение», – указал политолог.

Баширов также указал на огромную поддержку со стороны граждан России, которые самостоятельно начали проводить сборы того, что должны выдавать каждому военнослужащему, в частности бронежилеты. «Очевидно, президент увидел эту проблему. Отсюда появилось решение о создании и специального Координационного совета, и рабочей группы в Госсовете под руководством Сергея Собянина», – добавил собеседник.

Баширов отметил, что задача Собянина – организовывать обмен опытом между регионами. «Собираются губернаторы и депутаты. Если это необходимо, то утверждаются законодательные инициативы. Кроме того, происходит обмен опытом с регионами. Эта систематизация на площадке Госсовета позволит и Координационному совету принимать правильные решения», – подчеркнул собеседник.

В этой связи Россия имеет очевидное преимущество на фоне противника – мы не зависим от импорта вооружений, подчеркнул политолог. «Мы видим, что танки ездят, самолеты летают, снарядов огромный запас. А украинская армия висит на шнурке западных поставок. Если сократятся или вовсе прекратятся поставки вооружений, то они останутся ни с чем», – отметил он.

«Я не сомневаюсь, что Россия победит. Но, чтобы победа достигалась быстрее, и чтобы сократить наши потери, было принято решение создать два исполнительных органа – Координационный совет и рабочую группу в составе Госсовета», – констатировал Баширов.

Накануне Владимир Путин провел первое заседание специального Координационного совета. Он призвал коллег к обновлению процедур, нормативных баз и всего того, что касается обеспечения специальной военной операции всем необходимым.

Глава государства также заявил, что нужна широкая и глубокая координация между всеми структурами, министерствами, ведомствами, причем самой разной направленности, и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами Российской Федерации.

Также Путин призвал членов совета ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности армии по разным направлениям. «Снаряжение, что касается вот непосредственно специальной военной операции... специальные средства, другое специальное оборудование должно быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», – сказал президент. По его словам, по каждому направлению должен быть определен четкий конкретный план работ.

Кроме того, Путин указал на необходимость более высоких темпов работы по всем направлениям и реалистичная оценка ситуации. «Чтобы добиться качественно иного результата, качественно нового результата, недостаточно идти проторенной дорогой, об этом я уже несколько раз сказал, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей», – заявил президент.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России.

Напомним, на прошлой неделе Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России. На приграничных с Украиной территориях вводится другой режим – «средний уровень реагирования». Кроме того, президент поручил кабинету Михаила Мишустина создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем отличаются друг от друга особые режимы, а также о задачах нового совета.

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