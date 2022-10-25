Путин заявил о необходимости ориентироваться на реальные потребности армии

Путин заявил о необходимости ориентироваться на реальные потребности

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности армии по разным направлениям.

Об этом он сказал в ходе совещания с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей Вооруженных сил России на фоне спецоперации, предложив составить четкий план.

«Снаряжение, что касается вот непосредственно специальной военной операции... специальные средства, другое специальное оборудование должно быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», – передает РИА «Новости» слова президента.

По его словам, по каждому направлению должен быть определен четкий конкретный план работ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России.