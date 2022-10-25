|
|
Путин заявил о необходимости ориентироваться на реальные потребности армии
Путин заявил о необходимости ориентироваться на реальные потребности
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности армии по разным направлениям.
Об этом он сказал в ходе совещания с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей Вооруженных сил России на фоне спецоперации, предложив составить четкий план.
«Снаряжение, что касается вот непосредственно специальной военной операции... специальные средства, другое специальное оборудование должно быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», – передает РИА «Новости» слова президента.
По его словам, по каждому направлению должен быть определен четкий конкретный план работ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России.
ВКС России сбили украинский МиГ-29 над Калугой в Николаевской области
Оперативно-тактическая авиация ВКС под населенным пунктом Калуга в Николаевской области сбила МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотников в районах пунктов Калиновка, Оборотновка, Владимировка Луганской народной республики (ЛНР), Александровка, Садок, Кучерское Криничанка, Херсонской области и Энергодар в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В воздухе сбиты семь снарядов реактивных систем HIMARS и «Смерч» в районах Клапая, Отрадокаменки, Веселого Херсонской области, Коломыйчиха ЛНР и три американские противорадиолокационные ракеты HARM под населенным пунктом Петровка ЛНР и Антоновка Херсонской области, отчитались в Минобороны.
Шольца насмешили просьбы немецких избирателей к Путину
Шольца развеселили жалобы избирателей на стоимость жизни и просьбы решить этот вопрос с Путиным
В Сети появилось видео того, как избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через президента России Владимира Путина.
Видео публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!» – выкрикнул один из избирателей.
В ответ на это канцлер только улыбнулся, сел в автомобиль и уехал.
Между тем в МВФ ранее предупредили, что в 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму.
В ДНР назвали самое тяжелое направление сражений
Народная милиция: Марьинское направление является одним из самых тяжелых в ДНР
Марьинское направление в ДНР является одним из самых напряженных, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
По сообщению Народной милиции ДНР, одним из самых сложных участков фронта на данный момент является Марьинское направление.
В понедельник на этом участке фронта военнослужащие взяли штурмом один из укрепрайонов противника, передает ТАСС.
Офицер 107-го батальона Народной милиции, принимавший участие в штурме, рассказал, что на этом направлении украинские военные обстреливают позиции АГС, с коптеров сбрасывают на позиции наших военных гранаты, работают пулеметчики и снайперы. Народная милиция отвечает всеми имеющимися средствами: гранатометами, пулеметами и ПТУР.
«На днях ребята по одному АГС отработали ПТУР, пустили две ракеты, с тех пор он молчит», – сказал офицер.
Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
В США предрекли поражение ВСУ без помощи НАТО будущей зимой
Экс-советник министра обороны США Макгрегор назвал критическим положение ВСУ
|
|
Политика США в отношении украинского конфликта становится все более странной, это следует из заявлений бывшего советника министра обороны полковника Дугласа Макгрегора, заявили в издании The American Conservative.
«Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», – передает РИА «Новости» слова полковника.
По его словам, недавнее заявление экс-директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о готовности западных стран вмешаться в конфликт во главе с США служит как раз таким примером.
Также Макгрегор заявил, что ВСУ находятся в критическом состоянии.
«Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии», – сказал он, добавив, что готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую – это единственный способ помочь Киеву.
При этом он добавил, что американские власти не задумываются о затратах и последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в противостояние.
Единственным верным путем администрации Байдена Макгрегор назвал установление мира.
Ранее президент Владимир Зеленский попросил у Запада 17 млрд долларов на восстановление Украины.
Российские войска на трех направлениях уничтожили более 280 украинских военных и семь танков
|
|
Противник в составе батальонной тактической группы на Купянском направлении на узком фронте атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Однако огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ нанесено поражение, и противник отброшен на исходные позиции. Ликвидировано не менее 30 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате активных действий российских войск на Краснолиманском направлении за последние сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две машины пехоты.
Противник силами двух ротных групп на Николаево-Криворожском направлении попытался атаковать позиции наших войск в направлении населенных пунктов Брускинское и Ищенка в Херсонской области. Но все атаки были отражены. В ходе огневого поражения за сутки ликвидировано порядка 130 украинских военнослужащих, три танка, девять бронемашин, перечислили в Минобороны.
Ударами армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районах пунктов Новое, Двуречная Харьковской области, Оленовка Николаевской области, Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), поражены четыре пункта управления ВСУ. Кроме того, поражены стоянка вертолетов в районе Александровки ДНР, 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 182 районах. Взорваны два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Угледара ДНР и Зеленый Гай Николаевской области, сообщил Конашенков.
Путин пригласил Пашиняна и Алиева на трехсторонний саммит
Президент России Путин пригласил премьера Армении Пашиняна и президента Азербайджана Алиева на трехсторонний саммит
|
|
Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщила Захарова, Москву не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье. Она отметила, что в этот регион Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы, сообщается на сайте МИД России.
«Бесцеремонный и нахрапистый подход Запада прослеживается и применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений. Не учитываются ни региональная специфика, ни особая чувствительность проблематики. Истинные цели Вашингтона и Брюсселя – отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья», – указала Захарова.
Она добавила, что Путин уже пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит.
Ранее в армянских СМИ появилась информация о том, что между Арменией и Азербайджаном с подачи США составлен секретный проект мирного договора. Если сведения о содержании секретного документа верны, соглашение способно поставить под угрозу позиции России на Южном Кавказе и разрушить саму Армению.
Существование «вашингтонского документа», согласованного Баку и Ереваном, означает в будущем уход российских миротворцев из Закавказья и нашей военной базы из Гюмри, считает политолог Семен Багдасаров. По его мнению, реализация этого договора приведет к прекращению военного присутствия Москвы в Армении, а значит, и в Закавказье в ближайшие год-два.
Украинские диверсанты обстреляли гражданский автомобиль под Херсоном
При обстреле автомобиля украинскими диверсантами в Херсонской области один человек погиб, двое пострадали
В результате обстрела гражданского автомобиля со стороны украинской диверсионно-разведывательной группу (ДРГ) один пассажир погиб, двое госпитализированы, сообщает Минздрав региона.
В сообщении говорится, что сегодня вечером киевский режим совершил очередной террористический акт в Херсонской области: украинские националисты обстреляли автомобиль с тремя гражданскими. Отмечается, что в результате один человек погиб, два получили огнестрельные ранения, передает РИА «Новости».
Раненые госпитализированы в одну из больниц региона, уточнили в Минздраве. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что моральный дух украинских военнослужащих на Херсонском направлении сейчас сильно упал, они не хотят идти в атаки.
Лавров счел голословными опровержения Запада о создании «грязной бомбы» Киевом
Глава МИД России Лавров счел несерьезным разговором ответные обвинения Запада в адрес России в создании «грязной бомбы»
В Москве считают голословными опровержения Запада о том, что Киев не планирует создавать «грязную бомбу», ответные обвинения России в подобной провокации – несерьезный разговор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что голословные опровержения Запада о том, что все это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом обвинить режим Зеленского, это несерьезный разговор, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что есть собеседники, которые действительно предложили обсудить имеющиеся у нас данные на профессиональном военном уровне, этот подход Россия поддержала.
«Грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии.
Также генерал заявил, что киевский режим планирует подорвать маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Турции, Франции, Британии и США. Он сообщил своим коллегам о готовности властей Украины применить «грязную бомбу». Позже Госдеп США от лица Вашингтона, Лондона и Парижа официально отказался доверять этой информации.
Позже Россия приняла решение направить генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием «грязной бомбы».
Путин призвал сформулировать целевые задания «оборонного» совета
Путин уверен, что целевые задания «оборонного» совета будут сформулированы
Целевые задания в рамках СВО должны были быть представлены уже сегодня, но их еще нет, не сомневаюсь, что они будут, заявил Владимир Путин на заседании координационного совета.
Путин отметил, что уже к сегодняшнему дню координационный совет должен был бы сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности.
«Пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что они в ближайшее время поступят», – цитирует ТАСС президента.
Глава государства также заявил, что нужна широкая и глубокая координация между всеми структурами, министерствами, ведомствами, причем самой разной направленности, и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами Российской Федерации, передает РИА «Новости».
Напомним, на прошлой неделе Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России. На приграничных с Украиной территориях вводится другой режим – «средний уровень реагирования». Кроме того, президент поручил кабинету Михаила Мишустина создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем отличаются друг от друга особые режимы, а также о задачах нового совета.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков сообщил о формате выступления Путина на заседании Координационного совета
Песков: Выступления Путина, Мишустина и Собянина на заседании Координационного совета будут открытыми
Выступления президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина во вторник на заседании Координационного совета (КС) по обеспечению нужд специальной военной операции будут открытыми, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что возможный обмен мнениями, если он произойдет, будет без освещения, в закрытом режиме, передает ТАСС.
Напомним, на прошлой неделе Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России. На приграничных с Украиной территориях вводится другой режим – «средний уровень реагирования». Кроме того, президент поручил кабинету Михаила Мишустина создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем отличаются друг от друга особые режимы, а также о задачах нового совета.
Путин призвал ускорить работу по всем направлениям для нужд СВО
Путин заявил о необходимости реалистичной оценки при работе властей в условиях СВО
Нужны более высокие темпы работы по всем направлениям и реалистичная оценка ситуации, недостаточно идти проторенной дорогой, чтобы достичь качественно нового результата, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Президент указал, что необходимы более высокие темпы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации и положения дел в целом, причем это касается не только непосредственно специальной военной операции, но и всей работы практически по всем направлениям, передает РИА «Новости».
«Чтобы добиться качественно иного результата, качественно нового результата, недостаточно идти проторенной дорогой, об этом я уже несколько раз сказал, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей», – заявил президент.
Ранее президент России Владимир Путин призвал сформулировать целевые задания «оборонного» совета как можно быстрее.
В Кремле отреагировали на подключение Ватикана к разрешению ситуации с Киевом
В Кремле позитивно воспринялии подключение Ватикана и Вашингтона к поиску развязок с Киевом
Москва приветствует предложение президента Франции Эммануэля Макрона подключить Папу Римского Франциска и руководство США к переговорам по Украине в плане поиска возможных путей урегулирования, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что «в русле усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно», передает ТАСС.
Кроме того, Песков указал, что глава Франции при этом «не призывает никого из лидеров позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и разобраться с законодательным запретом вести переговоры с Россией».
Ранее Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса.
Папа Римский Франциск в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам России и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.
В ЛНР обнаружили предназначенный для проведения терактов тайник украинских диверсантов
Силовики ЛНР нашли схрон ВСУ, предназначенный для проведения терактов
Силовики Луганской народной республики обнаружили схрон вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным оружием и боеприпасами, предназначенный для проведения украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) терактов в ЛНР, сообщил представитель силовых структур республики.
По его словам, спецслужбы ЛНР обнаружили схрон, из которого изъяли гранатометы, в том числе марки М4740 производства Швеции, автоматы, патроны, взрывчатые вещества и средства инициирования, передает ТАСС. Он подчеркнул, что схрон предназначался для украинских диверсантов, планировавших совершение терактов на территории республики». По словам представителя силовых структур, спецслужбы ЛНР ведут розыск планировавших террористические акты лиц.
Ранее спецслужбы в Луганской народной республике нейтрализовали группу украинских диверсантов.
Путин начал переговоры в Москве с президентом Гвинеи-Бисау
Владимир Путин встретился в Москве с президентом Гвинеи-Бисау
Президент России Владимир Путин во вторник в Москве начал встречу с коллегой из Гвинеи-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сисоку Эмбало.
Президенты России и Гвинеи-Бисау обменяются мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также в повестке обсуждений – вопросы развития взаимодействия России с ЭКОВАС, подготовка ко второму саммиту Россия – Африка в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.
Кремль анонсировал участие Путина в панельной дискуссии на «Валдае»
Кремль анонсировал участие президента России Путина в панельной дискуссии на «Валдае»
На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» примет участие президент России Владимир Путин, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Также он добавил, что Путин примет участие в панельном обсуждении, передает РИА «Новости». Называть темы выступления Песков не стал.
Он также рассказал, что участие представителей Запада в дискуссиях Валдайского клуба связано с его уникальным форматом, который представляет собой открытый разговор о России.
«Ведь в свое время, много-много лет назад, он и был создан для того, чтобы в свободном режиме, без каких-то стереотипов свободно обсуждать Россию вместе с теми, кто ей занимается профессионально, вместе с теми, кто хочет докопаться до правды, вместе с теми, кто может высказывать отличные точки зрения, но предпочитает получать информацию от первоисточников. Эта система из года в год показывает свою работоспособность», – сказал пресс-секретарь.
Также, по мнению Пескова, дискуссия о мировых проблемах невозможна без учета позиции России.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.