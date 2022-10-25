Путин призвал сформулировать целевые задания «оборонного» совета

Путин уверен, что целевые задания «оборонного» совета будут сформулированы

Целевые задания в рамках СВО должны были быть представлены уже сегодня, но их еще нет, не сомневаюсь, что они будут, заявил Владимир Путин на заседании координационного совета.

Путин отметил, что уже к сегодняшнему дню координационный совет должен был бы сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности.

«Пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что они в ближайшее время поступят», – цитирует ТАСС президента.

Глава государства также заявил, что нужна широкая и глубокая координация между всеми структурами, министерствами, ведомствами, причем самой разной направленности и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами Российской Федерации, передает РИА «Новости».

Напомним, на прошлой неделе Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России. На приграничных с Украиной территориях вводится другой режим – «средний уровень реагирования». Кроме того, президент поручил кабинету Михаила Мишустина создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем отличаются друг от друга особые режимы, а также о задачах нового совета.

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