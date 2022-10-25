Патриарх Кирилл предостерег от создания суррогата человека

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: Трансгуманизм – это опасная и неприемлемая идеология

Идеология трансгуманизма, предлагающая обществу заменить человеческую личность искусственным интеллектом, очень опасна, она нацеливает общество на создание суррогата человека, который может полностью подменить человека подлинного, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС).

«Трансгуманизм – это идеология радикального изменения человеческой природы, предполагающая достижение актуального бессмертия, вынесение человеческого сознания за пределы человеческого тела на иную материальную платформу. Это учение опасно и неприемлемо, потому что нацеливает общество на создание суррогата человека, который может полностью подменить собой подлинного человека. По сути, эта идеология подталкивает к системной замене человеческой личности искусственным интеллектом», – передает РИА «Новости» слова патриарха Кирилла.

Среди основных вызовов современности патриарх также назвал войны, истощение природных резусов и виртуальный мир.

«Некоторые из них (опасностей) – истощение природных ресурсов и загрязнение среды обитания, возникновение новых инфекций, погружение значительной части наших современников в виртуальный мир и связанный с этим отрыв от реальности, оттачивание изощренных способов манипуляции как в личном, так и массовом сознании, создание систем, могущих обеспечить тотальный контроль над человеком, и наиболее остро ощущаемая нами сегодня – умножение вооруженных столкновений и конфликтов на Земле», – сказал предстоятель РПЦ.

Также он раскритиковал глобализм. По его словам, глобализация не делает мир более сплоченным, а «внешняя унификация сопровождается отчуждением людей, распадом общин, семей». «Глобализм организует интеграционные процессы через ослабление и разрыв глубоких духовных связей между людьми, между Богом и человеком. Глобализм – это не религиозная доктрина, там нет места Богу. Именно поэтому все глобалистские проекты направлены против таких институтов, как семья, как структуры, сохраняющие традицию», – пояснил патриарх Кирилл.

Говоря об экономических аспектах глобализации, патриарх отметил, что она приводит к расслоению общества. «Ситуация не сильно изменилась со времени эпохи Великих географических открытий: центр продает в страны периферии высокотехнологичные товары, стремится сохранить монополию на производства, дабы не лишиться прибыли и глобального доминирования. Таким образом, глобализация становится источником роста доходов одних и снижения уровня других, в конце концов еще большего расслоения народа, увеличения дистанции между богатыми и бедными и напряжения, имеющего опасность в глобальном измерении», – считает патриарх.

По его словам, аналогичные процессы идут в сфере культуры: «продукты массовой культуры – кинематограф, музыка, мода производятся и сбываются по тем же правилам, как и высокотехнологические товары».

«Глобализация зачастую оказывает негативное воздействие на духовную жизнь общества, поскольку она разрушает многовековые культурные устои и стремится нивелировать роль традиционных нравственных принципов в жизни общества. Однако полноценной замены этим нравственным принципам никто предложить не может. Традиционные институты, в том числе и религиозные, пытающиеся встроиться в этот процесс, подстроиться под новую реальность в надежде получить выгоду для себя, рано или поздно сталкиваются с угрозой потери собственной идентичности, что мы и наблюдаем в отношении некоторых конфессий, когда-то бывших традиционными для Запада», – заключил глава Русской церкви.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя призвал верующих к укреплению в вере и к «духовной мобилизации» всех своих сил, выразив надежду, что это будет содействовать в результате и полному примирению России и Украины.