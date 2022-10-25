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Вице-мэр Вильнюса потребовал снести недостроенный Дом Москвы
Вице-мэр Вильнюса Бенкунскас обратился в стройинспекцию с требованием снести «шпионский» Дом Москвы
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Недостроенный Дом Москвы в литовской столице должен быть снесен как незаконное строительство и как потенциальная шпионская точка, заявил вице-мэр Вильнюса Владас Бенкунскас.
По словам Бенкунскаса, он обратился в строительную инспекцию, чтобы та приняла меры к исполнению судебного решения по сносу недостроенного проекта Дома Москвы, который вице-мэр назвал «шпионской точкой», передает ТАСС.
Дом Москвы – многофункциональный центр, практически построенный несколько лет назад, но завершить объект не удалось. В 2016 году с подачи властей Вильнюса госинспекция по планированию территорий и строительству обратилась в суд. Ведомство утверждало, что возведение Дома Москвы ведется с нарушениями техрегламента. С тех пор претензии превратились в фигурировавшую в судах при рассмотрении апелляций угрозу национальной безопасности.
В 2021 году Высший административный суд Литвы отклонил жалобу «Московского центра культуры и бизнеса «Дом Москвы в Вильнюсе» на решение Вильнюсского окружного административного суда, который оставил в силе отказ столичных властей на завершение строительстве.
Напомним, в январе мэр литовской столицы Римигиюс Шиманюс заявил, что Дом Москвы, и «архитектурно, и геополитический чужеродный Вильнюсу», будет демонтирован.
Минобороны раскрыло подробности об украинской «грязной бомбе»
Минобороны: Создание Украиной «грязной бомбы» находится на завершающей стадии
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Украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По информации Telegram-канала ведомства, офис президента Украины Владимира Зеленского контактировал с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.
Уточняется, что на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы» – три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с девятью бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тыс. тонн обогащенного до 1,5% оксида урана.
Кроме того, в ведомстве добавили, что на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся содержащие уран-238 отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве 22 тыс. штук, а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, которые являются основным компонентом ядерного заряда.
Более того, на недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов «Вектор», на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов Буряковка, Подлесный, Россоха может разместиться более 50 тыс. кубометров радиоактивных отходов.
А Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до тысячи тонн в год.
Также, по мнению Минобороны, на вероятность такого развития событий указывает имеющаяся на Украине научная база – это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где по настоящее время функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки «Ураган», а также Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.
В ведомстве подчеркнули, что «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, а радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни.
Как указали в Минобороны, подрыв такого боеприпаса представители киевского режима захотят замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Таким обазом, наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением России в применении тактического ядерного оружия.
Ранее в Кремле заявили, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо. При этом отметили, что недоверие Запада к переданной российской стороной информации об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» не означает, что эта угроза перестает существовать.
Госдеп опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли сорвать готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней.
Маск публично назвал Каспарова идиотом и болваном
Илон Маск назвал «идиотом» Гарри Каспарова за критику его плана по урегулированию ситуации на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск резко ответил шахматисту Гарри Каспарову (признан в России иностранным агентом), который раскритиковал вариант Маска по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
Маск написал в соцсетях, что, несмотря на то, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как его iPhone, «в остальном он идиот», передает «Московский комсомолец».
«У меня нет ни дома, ни уж тем более особняка, болван», – добавил предприниматель.
«Так почему же люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела?» – сказал ранее Каспаров в интервью CNBC, добавив, что считает такое поведение Илона Маска «моральным идиотизмом» и «геополитической слепотой».
Отметим, генеральный директор Tesla, пообещав распродать все свое имущество, включая шесть особняков в Калифорнии, поселился, как пишет Forbes, в небольшом модульном домике площадью 37 кв. м, который он арендует у своей компании SpaceX.
«Складной дом» стоимостью 50 тыс. долларов расположен в Бока Чика, штат Техас, недалеко от места, где SpaceX производит ракеты Starship.
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
В Николаеве возникли проблемы с алкоголем из-за массового заезда иностранных наемников
Участник николаевского подполья заявил, что наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев
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Наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев, скупают алкоголь в городе и ждут расселения по частным домам и квартирам, нацбатальоны проводят рейды, заявил участник николаевского подполья.
Как отметил подпольщик, приехало много французов, которые скитаются по портам и заброшенным заводам. Он также предположил, что «начальник» наемников из Грузии скупил весь алкоголь в городе. Активист отметил, что в Николаев приезжают худшие люди со всего мира, передает РИА «Новости».
«Видели их на Ника-Тере (морской порт в Николаеве – прим. ВЗГЛЯД) и в районе Черноморского судостроительного завода. Еще недавно заехала куча грузин, начальник грузин ездит на Nissan X-Trail с военными номерам», – рассказал подпольщик.
Он также добавил, что украинские силовики постоянно проводят рейды в городе, проверяют телефоны и фотографируют документы.
По сообщению его товарищей из Очакова, еще одного города-порта Николаевской области с преимущественно русскоязычным населением, в нем рейды по выявлению «неблагонадежных» лиц проводят боевики с Западной Украины.
«Катаются на отжатых у людей машинах по всему городу и заставляют людей под дулами автоматов произносить слово «паляница» (украинские националисты полагают, что русские произносят это слово фонетически неправильно – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил активист.
Ранее обменянный военный ДНР рассказал о пленении иностранными наемниками. Он заявил, что они говорили на польском и английском языках, без шевронов и опознавательных знаков, у них было украинское обмундирование «натовской» расцветки.
Правительство утвердило новые правила проверки водителей на алкоголь
Правительство России утвердило новые правила освидетельствования водителей на алкоголь
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Правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения, теперь замеры можно проводить только в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией.
Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, основаниями для проверки могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение. Уточняется, что замеры можно проводить только при двух понятых и с видеофиксацией.
Если прибор покажет более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и водитель откажется признавать результаты освидетельствования, его доставят в медучреждение. В случае отказа от прохождения проверки или несогласия с ее результатами водителя также доставят в медучреждение.
Также на проверку в больницу водителя доставят, если алкотестер не выявит превышение нормы, но инспекторы имеют достаточно оснований полагать, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года на шесть лет.
Эксперт: Украина почти исчерпала мобилизационный ресурс
Эксперт Шурыгин прокомментировал планы Киева начать тотальную мобилизацию
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Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, и в этом случае Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить – ее основные ресурсы или уже поставлены в строй ВСУ, либо понесли потери. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Владислав Шурыгин, комментируя информацию о планах Киева начать тотальную мобилизацию.
«Мобилизационный потенциал на Украине достигает двух миллионов, если всех мужчин ставить в строй. На сегодня у них мобилизован примерно миллион человек. Из них 600–700 тысяч находятся в строю, остальные – это полувоенные структуры. Нужно понимать, что огромное количество людей мужского пола уже разбежалось за пределы Украины. Если власти и будут загребать всех подряд, то доберут примерно еще тысяч 200, вряд ли больше», – считает военный аналитик Владислав Шурыгин.
«В Киеве отлично понимают, что Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, и в этом случае Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить. Все ресурсы или уже поставлены в строй ВСУ, либо понесли потери. Наращивать натиск из того, что есть, уже нечем. Вот почему срочно понадобилось мобилизовать еще народ», – пояснил Шурыгин.
«Допустим, мобилизуют теперь тех, кто вообще не проходил военной подготовки. В этом случае для украинского Генштаба это становится проблемой. Ведь от прихода резервиста в военкомат до его появления на фронте пройдет 3–4 месяца», – отмечает эксперт. При этом не стоит теперь ожидать роста социального напряжения в украинском обществе, предупреждает Шурыгин. «Украина находится под полным жестким контролем – информационным и психологическим. Тех, кто мог бы выступить против такой мобилизации, никто не услышит. Чуть что, их репрессируют по законам военного времени», – уверен эксперт.
«Главное, что может сокрушить теперь киевский режим, – военный проигрыш. Когда ВСУ начнут стремительно терять свои территории, особенно те, что они недавно смогли себе вернуть, режим развалится. Только тогда боевые действия закончатся. И, кстати, тогда огромное количество людей, которые разбежались, начнут возвращаться в страну», – подытожил Шурыгин.
В понедельник стало известно, что Киев планирует массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию, объявленную в России. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источник в украинском Минобороны. По информации источника, сейчас Киев столкнулся с необходимостью призывать «сотни тысяч». Как утверждает источник, из-за отсутствия должного учета военкоматы не располагают «реальными списками» подлежащих мобилизации. Источник отмечает, что если Москва призовет 300 тыс. солдат в ближайшие месяцы, то численное преимущество ВСУ на линии фронта сойдет на нет, что позволит ВС России создать эшелонированную систему обороны.
«Именно поэтому говорят о раздаче повесток на улицах. Не для того, чтобы сразу призвать в армию, а чтобы поставить как можно больше мужчин на учет и затем, при необходимости, их мобилизовать», – добавил источник. Ранее начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам в любом месте.
Как считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, России нужно успеть предпринять активные действия до того, как у ВСУ появятся дополнительные резервы. «Нужно исходить из того, что все, что делает Киев, имеет военную целесообразность. Очевидно, у них запланировано пополнение и кадрами, и вооружениями, в том числе при помощи поставок с Запада. Вопрос лишь в том, успеют ли они сами мотивировать всех мобилизованных и обучить их всему необходимому», – пояснил аналитик.
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Силуанов назвал справедливым налогообложение уехавших из страны россиян
Глава Минфина Силуанов поддержал налогообложение уехавших из страны россиян
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Идея облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые получают выплаты из России, справедлива, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.
Минфин подготовил поправку к Налоговому кодексу, позволяющую считать перечисляемые заграничным «удаленщикам выплаты доходом от российских источников, они будут платить НДФЛ по ставке 13%, пока остаются налоговыми резидентами России, а после – 30%».
По мнению Силуанова, люди, удаленно работающие за границей на российские компании, имеют центр жизненных интересов на родине, поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан, пишет РБК.
По действующему законодательству, уехавшие из страны россияне, продолжающие работать на отечественные компании, после полугода пребывания за границей теряют статус налогового резидента России и освобождаются от уплаты подоходного налога с получаемой зарплаты, так как она уже считается доходом от источника вне страны.
Ранее стало известно, что россияне, уехавшие из страны больше полугода назад, могут лишиться права на налоговые вычеты.
Люди, которые пробыли в России суммарно меньше 183 дней на протяжении 12 месяцев, перестают быть ее налоговыми резидентами, поэтому и на налоговые вычеты претендовать не могут. Чтобы вернуть статус резидента, нужно снова прожить в стране не меньше полугода.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как либеральные иммигранты из России довели до бешенства прибалтийских националистов.
Пророссийское подполье Николаева получило оружие ВСУ
Активист: Подполье Николаева получило оружие и боеприпасы от сторонников из ВСУ
Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сторонников из числа украинских военных, рассказал один из активистов николаевского подполья, неоднократно записывавший видео о ситуации в этом городе.
Активист, который неоднократно передавал российским СМИ видеоролики с рассказами о ситуации в городе, пообещал вскоре раскрыть свою личность, которой интересуются многие жители Николаева и СБУ.
По его словам, с родителей детей, которые более полугода учатся дистанционно, требуют деньги в фонд школы и на учебники, с бизнесменов «гребут сумасшедшие налоги», даже с тех, у кого нет прибыли, передает РИА «Новости».
Он заметил, что многие интересуются его личностью. «На следующей неделе в следующем видео я об этом с вами поделюсь. Поэтому все СБУшники и их агентура, обязательно смотрите. Ну а мы немножечко богатеем арсеналом – вот, сторонники из ВСУ нам подогнали», – заключил подпольщик.
При этом на видеозаписи он продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами.
Ранее активист рассказал, что наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев, скупают алкоголь в городе и ждут расселения по частным домам и квартирам, нацбатальоны проводят рейды.
Песков назвал причину сокращения контактов Путина с Макроном и Шольцем
Пресс-секретарь президента России объяснил причину, по которой Путин сократил контакты с лидерами Франции и Германии
Сокращение контактов российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, ни Макрон, ни Шольц последнее время не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг, передает РИА «Новости».
Кроме того, Песков отметил, что у Путина не планируется телефонных разговоров с западными лидерами.
Напомним, Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Однако Госдеп позднее опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли сорвать готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней.
Минобороны РФ также провело параллели между «грязной бомбой» на Украине и провокацией с химическим оружием в Сирии.
Газете ВЗГЛЯД писала, что возможность применения грязной бомбы обсуждалась украинским руководством весной 2015 года.
Водителя элитного такси Maybach зарезал клиент в Москве
Подозреваемого в убийстве водителя элитного такси Maybach в Москве задержали в Краснодарском крае
В Москве клиент элитного такси зарезал водителя, продал украденный Maybach и скрылся, его задержали в Краснодарском крае, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Водитель Mercedes выехал на заказ 17 октября, вечером того же дня он позвонил своей супруге после чего пропал. Мужчину нашли убитым спустя шесть дне, на его теле обнаружили ножевые ранения, возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».
По словам Ивановой, следствие установило подозреваемого в совершении убийства, им оказался молодой человек 2003 года рождения. Он уже покинул Москву, кроме того, обнаружен автомобиль Maybach, который подозреваемый спешно продал неизвестному через мобильное приложение.
Источник сообщает, что фигурант выставил на продажу авто за 1,5 млн рублей, однако покупатель отказался платить всю сумму до того, как получит все документы. В результате преступник получил за авто лишь половину от заявленной стоимости.
Силовики задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве водителя элитного такси в Москве в Краснодарском крае.
«В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу», – заявила Иванова.
Ранее мигрант в Московской области убил таксиста, поскольку не нашел денег на оплату проезда.
Командир роты морпехов рассказал о бое с украинскими диверсантами «до последнего магазина»
Командир роты морпехов Данилов рассказал о бое с украинскими диверсантами «до последнего магазина»
Командир роты морской пехоты Александр Данилов, получивший звание Героя России, рассказал, как вместе с еще одним командиром вел бой с украинскими диверсантами «до последнего магазина».
Как сообщил офицер, в район, где была замаскирована военная техника, проникла диверсионно-разведывательная группа противника. Она вскрыла стоянку техники, расположение войск и пыталась отойти к своим, чтобы передать эти сведения.
По словам Данилова, в ходе отхода они сначала нарвались на двух командиров штурмовых групп, которые получили ранения, завязали с ними бой.
«В дальнейшем (ДРГ) вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоем завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти», – приводит его слова РИА «Новости».
Вдвоем с другим офицером они вели сковывающий диверсантов бой «до последнего магазина» и ждали прибытия штурмовых групп.
Накануне в Кремле сообщили, что легендарному морскому пехотинцу с позывным Струна было присвоено звание Героя России.
Получив первую контузию, капитан Данилов отказался от госпитализации и через четыре дня снова вернулся в строй. Будучи контуженным во второй раз, Данилов не соглашался на госпитализацию до момента взятия рубежа нашими войсками, сообщает «Звезда».
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Киев запланировал начать массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России
«Страна»: На Украине планируют начать массовую мобилизацию
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На Украине планируют начать массовую мобилизацию из-за объявленной частичной мобилизации в Российской Федерации, Киев опасается численного преимущества российской армии на фронте, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник в украинском минобороны.
Как сообщает «Страна», на Украине с 24 февраля объявлена всеобщая мобилизация, при этом необходимости в массовом призыве не было, но сейчас ситуация поменялась, потому что Россия начала частичную мобилизацию, передает РИА «Новости».
По информации источника, сейчас Киев столкнулся с необходимостью начинать массовую мобилизацию и призывать «сотни тысяч». Как утверждает источник, из-за отсутствие должного учета военнообязанных, военкоматы не располагают «реальными списками», подлежащих мобилизации. Источник отмечает, что если Россия призовет 300 тыс. солдат в ближайшие месяцы, то численное преимущество ВСУ на линии фронта сойдет на нет и позволит ВС России создать эшелонированную систему обороны.
«Именно поэтому говорят о раздаче повесток на улицах. Не для того, чтобы сразу призвать в армию, а чтобы поставить как можно больше мужчин на учет и затем, при необходимости, их мобилизовать. Решать (вопрос учета) в любом случае надо в самое ближайшее время. Потому что иначе увеличенные мобилизационные планы будет очень трудно выполнить», – добавил источник.
Ранее начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что украинские войска нуждаются в доукомплектовании, повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам в любом месте.
Эксперт: В США испугались прорыва войск России к Приднестровью
Военный эксперт Козюлин: Дивизия ВДВ США в Румынии нужна Вашингтону для военного давления на Россию
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При помощи 101-й дивизии ВДВ США Вашингтон пытается купировать риски, связанные с возможным прорывом ВС России к Приднестровью, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее президент Сербии Александар Вучич назвал размещение американской дивизии в Румынии приближением к «идеальному шторму».
«Приближение войск НАТО к нашим границам – всегда угроза, на которую надо отвечать. Обычно мы так и поступаем. Понятно, что в период конфликта альянс пытается подстраховаться, а также оказать содействие ВСУ. Но не исключаю, что это может быть просто отвлекающий маневр», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.
«Командующий этими войсками уже заявил, что солдаты «готовы к сражению ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО». Это, вероятно, блеф, но политическое и военное давление на Россию это однозначно окажет», – уверен эксперт.
«Сейчас 101-я воздушно-десантная дивизия США, скорее всего, будет активнее заниматься обучением украинских подразделений. Ну и сами они также будут проходить подготовку по боевому слаживанию, а также отрабатывать координацию действий», – предполагает собеседник.
«Если бы подобная ситуация произошла до начала спецоперации, Россия стянула бы дополнительные силы на юго-западном направлении. Сегодня же перед нами стоят другие, более важные задачи. Какая-то реакция от нас, разумеется, последует. Но она будет не публичной», – продолжает военный эксперт.
Активизация американской дивизии в Румынии неслучайно произошла именно сейчас. «В ответ на ввод новых западных формирований в Польшу и Прибалтику мы были вынуждены создать совместную с Минском группировку войск в Белоруссии. И теперь западные аналитики предполагают: прикрыв северное направление, Союзные силы попробуют пробиться к Приднестровью. Не исключаю, что действия со стороны командования 101-й дивизии стали реакцией на такие предположения», – резюмировал Козюлин.
Ранее командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины. В интервью каналу CBS News командир боевой группы 2-й бригады полковник Эдвин Маттаидесс сказал, что солдаты «готовы к сражению уже ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО».
По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих.
На фоне этого президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что размещение в Румынии американской дивизии приближает резкое обострение ситуации. Выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии он подчеркнул, что «мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании».
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальна угроза прямого столкновения США в конфликте на Украине и что может стать поводом для эскалации.
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Российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях, уничтожили более 150 украинских военных
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Противник силами трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск на Купянском направлении в районах населенных пунктов Берестовое, Першотравневое, Орлянка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Атаки были отражены, а подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Ликвидировано более 25 украинских военнослужащих, танк, пять бронетранспортеров, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения ВСУ силами двух механизированных рот на Краснолиманском направлении пытались вклиниться в оборону российских войск у населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но ударами авиации и огнем артиллерии противник остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожено не менее 20 украинских военнослужащих и две машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных групп возле населенных пунктов Владимировка и Сладкое Донецкой народной республики (ДНР) на Южно-Донецком направлении. Однако огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника отражена. Ликвидированы 25 украинских военнослужащих, танк, три машины пехоты, сообщил Конашенков.
Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении противник силами батальонной тактической группы безуспешно атаковал позиции российских войск в районах Пятихатки, Брускинского и Трифоновки Херсонской области. Тем не менее в ходе ударов российской артиллерии уничтожены более 80 украинских военнослужащих, 11 бронемашин и 15 автомобилей, перечислили в Минобороны.
В районах пунктов Степовая, Новоселовка Харьковской области, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области, Оленовка Николаевской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 174 районах
Под Двуречной Харьковской области взорван склад боеприпасов ВСУ.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты три беспилотника возле населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Малый Керменчик и Шевченко ДНР.
В воздухе уничтожен 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах пунктов Лисичанск ЛНР и Новая Каховка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
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WSJ рассказала о сомнениях саудовского принца в ясности ума Байдена
WSJ сообщила о насмешках Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда над оговорками Байдена
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд высмеивает президента США Джо Байдена и сомневается в ясности его ума, сообщили источники в саудовском правительстве.
Утверждается, что наследный принц высмеивает в частном порядке оговорки и неудачные импровизации Байдена. Кроме того, принц заявляет советникам, что Байден не произвел на него впечатления, когда занимал пост вице-президента. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не скрывает, что предпочитал работать с Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
WSJ считает, что союз США и Саудовской Аравии, который сохранялся при 15 президентах и семи королях, разрушается «при двух лидерах, которые друг другу не нравятся и не доверяют». Их личная неприязнь обострила напряженность между странами, скорее всего, в дальнейшем ситуация станет только хуже, пишет издание.
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд при этом отверг заявления о том, что наследный принц пренебрежительно отзывается о Байдене. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала информацию WSJ смехотворной.
В 2022 году США попросили Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти. WSJ выяснила, что наследный принц «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана и «заявил Салливану, что <...> США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти». Кроме того, осенью страны ОПЕК+ решили пойти на самое резкое сокращение добычи нефти с начала пандемии в 2020 году.
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