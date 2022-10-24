Кононенко порекомендовал Красовскому обратиться к психиатру из-за слов об украинских детях

«Я не знаю, ходит ли Красовский к психиатру, но может ему не помешало бы», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя слова журналиста Антона Красовского о том, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, следовало «топить».

Журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале попросил прощения за сказанные в эфире телеканала RT слова в адрес украинских детей «у всех, кто обалдел от этого», и лично у главного редактора RT Маргариты Симоньян. Он уточнил, что так бывает, когда «сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться».

«Антон – человек очень эмоциональный, бывает несдержанным, что не умаляет его большого таланта. Такие истории с ним уже не в первый раз происходят, и каждый раз его работодателю нужно решать очень сложный вопрос. С одной стороны, он сотрудник хороший, с другой – есть другие сотрудники, которые могут попасть под удар из-за него, в связи с чем приходится принимать тяжелые решения. А вообще, я не знаю, ходит ли Красовский к психиатру, но может ему не помешало бы», – говорит Кононенко.

Кроме того, собеседник задумался, как же следует поступать с украинскими детьми, воспитанными в русофобии. «А что делали с воспитанными в нацизме немецкими детьми, которые в гитлерюгенде состояли? Собственно, ничего с ними делать не надо, объяснять надо. Картина мира несколько иная, все не так однозначно, это же дети – наше будущее. Какая разница, в каком контексте их воспитывали? Контекст всегда можно поменять», – пояснил журналист.

Он подчеркивает, что «топить вообще никого не надо». Украинское государство на данный момент воспитывает своих детей по-своему, русское государство – иначе. Тем не менее настанет момент, когда будет понятно, что можно будет в действительности сделать. На сегодняшний день возможности повлиять на украинских детей нет.

«Окружить заботой – вот как надо помогать любым детям. Какие-то люди уже приезжают оттуда, в довольно большом количестве. Кто-то едет на Запад, кто-то – в Россию. Украинец ничем не отличается от русского, хоть скреби его, хоть не скреби, ничем не отличается. Приехав сюда, украинские дети быть может поймут, что им рассказывали в школе что-то не то», – заключил Кононенко.

Радикальные высказывания Красовского прозвучали в эфире телеканала RT во время того, как он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Журналист сказал, что украинских детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями», следовало «топить в трясине». Однако собеседник не разделил такую точку зрения, подчеркнув, что «это не наш метод», и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим».

После данного инцидента Симоньян заявила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским, поскольку не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь». Высказывание журналиста она назвала «диким и омерзительным» и предположила, что эти слова были вызваны «каким-то помешательством».