RT приостановил сотрудничество с Красовским после его слов об украинских детях

Симоньян сообщила о решении RT приостановить сотрудничество с Красовским после его призыва «топить детей»

RT приостанавливает сотрудничество с журналистом Антоном Красовским, который заявил, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, следовало «топить», сообщила главред RT Маргарита Симоньян.

Симоньян заявила в Telegram, что высказывание Красовского «дико и омерзительно». Она не исключила, что Красовский «объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка». По словам Симоньян, она с трудом может поверить, что Красовский действительно верит в сказанное им.

Однако сейчас решено приостановить сотрудничество с Красовским, так как RT не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь», пояснила Симоньян. «Недоумение, что тут скажешь», – заявила она.

Симоньян пожелала детям Украины, Донбасса и всем остальным детям, чтобы «все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться – на том языке, который считают родным».

Радикальные высказывания Красовского прозвучали во время беседы с писателем Сергеем Лукьяненко. Красовский заявил, что украинских детей, которые были настроены негативно по отношению к России, следовало топить. В ответ Лукьяненко заметил, что «это не наш метод» и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим». В качестве метода работы с такими детьми писатель предложил правильное воспитание.