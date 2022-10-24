Макрон заявил о манипулировании «православной элитой» со стороны России

Макрон заявил, что российская власть якобы манипулирует «православной элитой» для оправдания политики

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что власти России якобы манипулируют «православной элитой», желая «оправдать» свою политику.

В Риме на встрече представителей мировых религий «Взывая о мире. Диалог религий и культур» Макрон заявил, что религиозные лидеры должны бороться с «безумием народов» и не оправдывать политические проекты, которые оказываются «ловушками, отрицающими достоинство человека».

Макрон утверждает, что Москва, якобы манипулируя «православной элитой», пытается «оправдать свою политику господства». Он заявил, что религии должны защищать достоинство и всеобщее уважение, передает РИА «Новости».

Комментируя ситуацию на Украине, он сказал, что было принято решение ввести санкции против России и помочь Киеву, «не участвуя в войне». Однако, по его словам, народ Украины «должен уметь выбрать мир и выберет момент и условия этого мира». Как заявил президент Франции, «перспектива мира существует и будет установлена при содействии другой стороны, которая сейчас является противником».

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в особой молитве попросил о победе Святой Руси и о Божией помощи ее людям. Он также заявил о необходимости «духовной мобилизации», которая могла бы помочь примирению России и Украины.