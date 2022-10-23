Во Франции заявили, что Байден готов усугубить конфликт на Украине

Политик Филиппо: Байден готов усугубить конфликт на Украине

Чтобы победить на выборах в ноябре, президент США Джо Байден готов пойти на эскалацию конфликта на Украине, заявил в Twitter лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

В своей публикации он указал на то, что Байден и его окружение очень не хотят проиграть в избирательной гонке. Он выразил уверенность, что в случае проигрыша американского лидера мир восторжествует, чего не хочет Байден, сообщает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД писала о разногласиях между республиканцами и демократами в отношении помощи Украине.