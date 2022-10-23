Российские войска отбили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

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23 октября, воскресенье | Последнее обновление — 16:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Авиаэксперт назвал возможную причину серии крушений боевых самолетов на жилые дома
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Известная военная поговорка гласит: дилетанты изучают тактику, а профессионалы – логистику. Уничтожение военной логистики Украины – верный путь к победе и свержению киевского режима, существование которого напрямую зависит от западных военных поставок.
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Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать.
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Российские войска отбили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ в Херсонской области
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ВС России отразили все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, а также поразили более 90 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно пытался атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области.
Отмечается, что все атаки российскими войсками отражены, а противник отброшен на исходные позиции. По данным, ведомства, уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили более 40 украинских военных.
Показаны кадры прилета новейшей российской ракеты «Изделие 305» в окно здания ВСУ
В Сети появилось видео попадания ракеты «Изделие 305» в окно здания ВСУ
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В зоне проведения специальной военной операции российской армейской авиацией активно применяются новые ракеты типа «воздух – поверхность», известные под названием «Изделие 305», ролик с применением ракеты появился в Сети, сообщили СМИ.
Как сообщает «Российская газета», многоцелевыми управляемыми ракетами вооружены ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ка-52.
В Сети появился ролик, в котором показано, как «изделие» влетает в окно здания, в котором находится техника ВСУ, причем во время полета оператор сообщает, что цель будет поражена «в окошечко».
«Изделие 305» впервые представили на выставке «Армия-2021». Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 км, ее стартовый вес – 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части – 25 кг.
До этого опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами «Изделие 305».
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ВКС России уничтожили украинский самолет
Минобороны сообщило об уничтожении самолета ВСУ экипажем истребителя Су-30СМ
Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ ВКС России обнаружили и уничтожили самолет ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
По данным Минобороны, экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских войск.
Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
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Time: Россия хорошо знает главное уязвимое место Украины
Time: Созданная при СССР энергосистема стала главным уязвимом местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия
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Энергетическая отрасль стала главным уязвимым местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия, так как украинская энергосистема была создана во времена СССР, выразила мнение обозреватель издания Time Сиара Ньюджент.
Автор статьи напомнила, что благодаря советским инженерам бывшие союзные республики при СССР получили развитую и разветвленную сеть теплоснабжения, обеспечивающую города дешевым и универсальным отоплением, передает РИА «Новости».
Как отметила Ньюджент, спустя тридцать лет после обретения странами независимости, несмотря на серьезное ухудшение качества обслуживания в последние годы из-за недостаточных инвестиций, централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии.
На Украине, по имеющимся у автора данным, по состоянию на 2021 год 53% городских домохозяйств полагались на централизованное теплоснабжение. Как считает Ньюджент, именно энергетическая отрасль стала ключевым уязвимым местом Украины, так как Москва обладает глубокими знаниями о тепловой системе, построенной в советскую эпоху.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине и посоветовали всем гражданам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения. Как отметил военный обозреватель Александр Хроленко, российские ракетные удары по энергосистеме Украины лишают Киев способности управлять армией.
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Херсонские власти сообщили о больших потерях ВСУ
Власти Херсона заявили об отбитых российскими военными атаках ВСУ
Союзными войсками РФ отражены очередные атаки украинских войск в Херсонской области, на линии фронта все без изменений, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов в своем Telegram-канал написал, что на фронтах Херсонской области Российской Федерации все без изменений.
По его словам, несмотря на постоянные попытки украинских войск пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки. ВСУ несут очень большие потери в живой силе и технике, указал он.
Стремоусов также добавил, что эвакуация мирного населения правобережной части Херсонской области продолжается.
Накануне Стремоусов заявил, что атаки противника в Херсоне отбиты, продолжается перемещение людей.
Ранее сообщалось, что жителей Херсона призвали незамедлительно покинуть город в субботу и переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации.
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Украинский пленный рассказал о расстреле мирных жителей на «Азовстали»
Пленный старший сержант ВСУ Катранич рассказал об убийстве боевиками мирных жителей на «Азовстали»
Украинские боевики из «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) расстреливали собиравшихся выйти из подземелий «Азовстали» на поверхность мирных жителей и прикрывались удерживаемыми гражданскими от авиаударов, рассказали украинские военнопленные.
Пленный сержант националистического полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) Михаил Швец рассказал, что украинские боевики загоняли людей на «Азовсталь», чтобы меньше бомбили.
Он также сообщил, что украинские военные прикрывались мирными жителями от обстрелов, гражданские боялись выйти с территории завода, передает РИА «Новости».
Другой военнопленный старший сержант Виталий Катранич подтвердил, что боевики «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) прикрывались мирными жителями, чтобы меньше бомбили, а также расстреливали мирных граждан, собиравшихся выйти из подземелий «Азовстали» на поверхность.
Катранич сообщил, что при нем по приказу боевика из «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) расстреляли мужчину, который хотел выйти.
Ранее пленные боевики украинского националистического полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) признались в убийствах мирных жителей.
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Две усиленных линии обороны закончили строить в Курской области
Губернатор Старовойт: Закончены работы по строительству двух усиленных линий обороны Курской области
Закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области, третья в процессе строительства, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Как сообщил Старовойт в своем Telegram-канале, совместные с Минобороны и пограничниками работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны в Курской области завершены, третью линию сдадут в начале ноября. По словам губернатора, в Курской области готовы отразить любые нападения на их территорию.
Ранее Старовойт сообщил, что в Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования, а также при въезде ужесточат пропускной режим.
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Минеральное в ДНР из РСЗО «Град»
Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка и Минерального из реактивной системы залпового огня «Град»
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Вооруженные силы Украины обстреляли город Донецк и поселок Минеральное в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 06.39 украинские вооруженные формирования обстреляли Донецк из РСЗО «Град». Кроме того, в 06.34 и в 07.00 ВСУ нанесли удары по Минеральному из района населенного пункта Орловка, находящегося под контролем украинских войск.
Напомним, в воскресенье ночью ВСУ обстреляли город Золотое и поселок Новоайдар в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские силовики также обстреляли из РСЗО HIMARS город Сватово в ЛНР. Кроме того, ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии натовского калибра 155 мм.
Добровольцы отряда «Кубань» рассказали об обороне Красного Лимана
С добровольцами отряда «Кубань» – казаками Белореченского РКО Кубанского казачьего войска – с позывными «Влад», «Ник» и «Теска» встретился заместитель главного редактора газеты «Вольная Кубань» по вопросам казачества Сергей Капрелов. Военнослужащие рассказали о своем боевом опыте.
Из троих казаков только «Влад» имел опыт участия в СВО. «Ник» служил в Ракетных войсках стратегического назначения. «Теска» в учебке осваивал танковую технику, но затем его отправили в роту связи.
В зоне боевых действия казаки получили боекомплект, гранаты к подствольникам, ручные гранаты. Возле Красного Лимана выполняли задачи по ведению активной обороны, наблюдению, противодействию диверсионно-разведывательным группам противника, обеспечивали контроль блокпоста, прикрывавший танкоопасное направление.
«Как только мы заняли позицию площадью сто на сто метров, нас стала засыпать снарядами украинская артиллерия и минометы. В один из дней было больше ста прилетов. После того как обстрел заканчивался, мы выходили из подвала дома, где укрывалась часть взвода, быстро занимали окопы. И если украинские части шли в атаку, отбивали огнем», – вспоминает «Ник».
ВСУ потеряли во время штурма Краснолиманского района много солдат. Позже командование ВСУ вместо массовых атак перешли к действиям небольших диверсионных групп.
Также бойцы рассказали, как в поселке Диброво столкнулись с наемниками из Польши. Бой длился 30 минут.
Польские наемники Добровольческая рота в составе 43 человек удерживала более 8 км фронта. Еще один казак с позывным «Щука» сбил украинский дрон с помощью старого охотничьего ружья. Казаки рассказали, что несмотря на плохую связь передавали данные об украинских артиллерийских позициях.
Рассказали военнослужащие и о трофеях. Удалось собрать приличный арсенал НАТО из брошенных на поле боя автоматов, ручных противотанковых гранатометов, патронов и гранат.
«Влад», «Ник» и «Теска» сообщили, что после небольшого отдыха снова вернутся к бою.
Жителей обстрелянного ВСУ Шебекина перевезли в Старый Оскол
Губернатор Белгородской области Гладков: Часть жителей Шебекина отселили на одну из баз отдыха
Власти Белгородской области временно отселили на одну из баз отдыха жителей потенциально опасных зон города Шебекина в Белгородской области, который в субботу подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как сообщил Гладков на своей официальной странице в сети «ВКонтакте», власти региона обошли все дома на потенциально опасных территориях и временно отселили согласившихся переехать жителей на одну из баз отдыха в Старом Осколе, передает ТАСС.
По его словам, в Шебекине в воскресенье не будут работать рынок и несколько магазинов, чтобы уменьшить концентрацию людей, находящихся в одном месте, также во время обстрелов будет перекрываться въезд в город.
«Все, что в наших силах, все, что в силах правоохранительных органов, мы все постараемся сделать для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей», – написал Гладков.
Напомним, в субботу Гладков сообщил, что двое мирных жителей погибли при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области, 15 тыс. человек остались без электричества.
Украинские войска обстреляли Макеевку из «натовской» артиллерии
Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Макеевки из артиллерии стандартного для НАТО калибра 155 мм
Вооруженные силы Украины в воскресенье ночью обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике из артиллерии стандартного для НАТО калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, с 00.00 воскресенья украинские войска выпустили по городу не менее 16 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, стандартного для стран НАТО. При этом обстрел Макеевки начался еще в субботу вечером.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о приближении Запада к опасной черте прямого военного столкновения с Россией из-за Украины.
ВСУ поставили задачу уничтожить население Херсонской области
Замглавы администрации Стремоусов: Каратели хотят уничтожить население Херсонской области
Украинским войскам поставлена задача уничтожить население Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, обстрелы Херсонской области связаны с поставленной перед ВСУ задачей уничтожить жителей региона, передает РИА «Новости». Он добавил, что именно поэтому людям рекомендовали срочно переехать или на левый берег Днепра, или в другие регионы России.
Стремоусов рассказал, что в добровольном порядке с правобережной части области переехали более 25 тыс. человек, при этом все военные остались на правом берегу и уходить не собираются. Он добавил также, что левобережье надежно защищено и уезжать оттуда нет необходимости.
Ранее администрация Херсонской области призвала жителей Херсона незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации.
Жителя Лисичанска задержали в ЛНР за сбор данных для СБУ
МВД ЛНР задержало жителя Лисичанска за передачу СБУ данных о местах дислокации и передвижении военнослужащих республики
Сотрудники правоохранительных органов ЛНР задержали жителя Лисичанска за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) данных о местах дислокации и передвижении военнослужащих республики, сообщил представитель силовых структур региона.
В силовых структур ЛНР сообщили, что правоохранительными органами Луганской Народной Республики задержан уроженец Лисичанска Денис Мащенко, завербованный сотрудниками СБУ, в интересах которой он собирал и передавал сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ДНР и воюющих против украинских националистов ополченцах. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы, передает РИА «Новости».
Напомним, 1 октября в Херсоне задержали наводчика ВСУ.
Советник главы ЛНР обвинила ВСУ в убийствах раненых пленных
Советник главы ЛНР Сорока: ВСУ нередко убивают на поле боя раненых пленных из-за нежелания тратить время на медпомощь
Украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание медицинской помощи, заявила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока после общения с двумя освобожденными из украинского плена военнослужащими Народной милиции ЛНР.
По словам советника главы Луганской Народной Республики, один из освобожденных из украинского плена военнослужащих рассказал, что если в процессе пленения человек оказывается ранен, то превалируют случаи, когда его просто убивают, чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь и избежать проблем при транспортировке, передает РИА «Новости».
Накануне обменянный военный ДНР рассказал о пленении иностранными наемниками без шевронов и опознавательных знаков в обмундировании ВСУ «натовской» расцветки.
ВСУ обстреляли город Сватово в ЛНР из американской РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало обстрел города Сватово в ЛНР из американской РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины в воскресенье ночью обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 00.30 был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о приближении Запада к опасной черте прямого военного столкновения с Россией из-за Украины.
Во вторник издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс выразил уверенность, что Украина не продержится и месяца без военной помощи США и НАТО.
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ВСУ обстреляли Золотое и Новоайдар в ЛНР из РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало обстрел города Золотое и поселка Новоайдар в ЛНР из американской РСЗО HIMARS
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Вооруженные силы Украины обстреляли город Золотое и поселок Новоайдар в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 01.15 со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован обстрел по населенному пункту Золотое с применением РСЗО HIMARS.
Позже представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 02.50 был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по населенному пункту Новоайдар с применением РСЗО HIMARS.
Напомним, в воскресенье ночью ВСУ обстреляли город Сватово в ЛНР из американской РСЗО HIMARS. Украинское вооруженные формирования также обстреляли город Макеевка в ДНР из артиллерии натовского калибра 155 мм. Накануне в МИД РФ предупредили о приближении Запада к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
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