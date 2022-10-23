Российские войска отбили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ в Херсонской области

ВС России отразили все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, а также поразили более 90 украинских военных, сообщили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно пытался атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области.

Отмечается, что все атаки российскими войсками отражены, а противник отброшен на исходные позиции. По данным, ведомства, уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили более 40 украинских военных.