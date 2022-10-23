Огнем артиллерии уничтожено более 40 украинских военных при атаке на Южно-Донецком направлении

Минобороны: Российские войска остановили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские артиллеристы отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили более 40 украинских военных, сообщили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой народной республики.

Отмечается, что огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. По данным ведомства, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили около 70 украинских военных на Краснолиманском направлении.