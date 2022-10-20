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Путин поручил рассмотреть вопрос создания нового рейтинга вузов
Президент России Путин поручил рассмотреть необходимость нового национального рейтинга вузов
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Президент России Владимир Путин поручил к 15 ноября рассмотреть вопрос о целесообразности создания нового национального рейтинга отечественных вузов, следует из поручения главы страны.
«Минобрнауки России совместно с Минвостокразвития России рассмотреть вопросы о целесообразности создания нового национального рейтинга российских образовательных организаций высшего образования», – передает ТАСС со ссылкой на один из пунктов.
Доклад по подготовке поручено представить к 15 ноября, говорится на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что детей мобилизованных предложили переводить на бюджетные места вузов.
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
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Президент Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Путин заявил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях необходимо оформить военное положение, передает РИА «Новости».
Свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ в среду.
«Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума», – приводит ТАСС слова Путина.
Согласно тексту указа, опубликованном на сайте Кремля, учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, военное положение вводится с 20 октября 2022 г. с ноля часов на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение.
Правительству в соответствии с предложениями Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Главного управления специальных программ президента РФ поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.
Кроме того, правительству поручено подготовить проект указа Президента Российской Федерации об образовании координационного совета при Правительстве Российской Федерации в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции.
По его словам, жители новых регионов выразили свою волю быть с Россией.
«Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди. Неонацисты используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения», – добавил Путин.
По его словам, киевский режим создает бандитское подполье, засылает людей на российскую территорию, чтобы устраивать диверсии.
Президент упомянул то, что именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту, и отметил, что Россия пресекла теракты и в других регионах.
Путин поручил создать штабы территориальной обороны в регионах России
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности (СБ) заявил, что необходимо создать штабы территориальной обороны в регионах, также он отметил, что губернаторы получают дополнительные полномочия по обеспечению безопасности в регионах.
Он подчеркнул, что губернаторы «должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности, [по] налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции», передает ТАСС.
«Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, Министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие», – указал глава государства.
Также он отметил, что «в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ также сегодня подписан», – сказал глава государства.
Ранее Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Путин поручил ввести в приграничных территориях с Украиной средний уровень реагирования
Президент России Путин заявил, что предусмотрены несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности
Президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования.
Несколько уровней реагирования на риски, возникающие в сфере безопасности, будут предусмотрены в президентском указе, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».
Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Он подразумевает, что руководители регионов «осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».
Ранее Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Путин упразднил Ростуризм
Президент России Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвития.
Согласно указу президента России Владимира Путина, Федеральное агентство по туризму будет упразднено, его функции передадут Министерству экономического развития, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Сообщается, что упразднить Ростуризм решено « в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти».
Путин начал заседание Совета безопасности России
Президент Путин начал «большое» заседание Совбеза по видеосвязи
Президент России Владимир Путин проводит первое с мая «большое» заседание Совета безопасности в формате видеосвязи. Обсуждать планируется нейтрализацию угроз национальной безопасности в миграционной сфере.
Также на заседании обсудят регулирование процессов миграции. С докладом по теме выступит зампред СБ Дмитрий Медведев, который является главой межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, передает ТАСС.
Между тем заседания Путина с постоянными членами СБ проходят регулярно.
Глава МАГАТЭ Гросси удивился информированности Путина о ситуации на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: Путин очень уверен в том, что делает
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси признался, что его удивила информированность президента России Владимира Путина о положении дел на Запорожской АЭС.
Как рассказал Гросси в интервью телеканалу Telefe, Путин очень уверенный в том, что он делает. Глава МАГАТЭ добавил, что его поразило то, что Путин детально знает технические характеристики АЭС и понимает его предложения по обеспечению безопасности, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил об опасной политизации в сфере атомной деятельности и призвал к снижению такой риторики.
Политолог объяснила различие регионов во время военного положения
Политолог Кислицына объяснила разницу в четырех уровнях готовности регионов
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«Введены меры по аналогии с теми, которые мы видели во время пандемии, – расширяются функции губернаторов. Страна у нас большая, и все регионы вне зависимости от ситуации грести под одну гребенку не стоит», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя указы президента о введении военного положения в отдельных частях России.
«Теперь регионы делятся на четыре уровня готовности. В первой группе вводится военное положение. Это недавно вошедшие в состав России Херсонская и Запорожская области, а также ЛНР и ДНР. Но фактически там и так идут боевые действия.
Во вторую категорию выделены приграничные регионы. Это восемь областей и республик, которые граничат с Украиной или до недавних пор с ней граничили. Почти с самого начала спецоперации так или иначе до этих восьми регионов доносились отголоски боев. Именно поэтому там введен «средний уровень» реагирования», – указала руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.
«Все восемь регионов, которые вошли во второй уровень готовности, относятся к Центральному и Южному федеральным округам. В остальных краях и областях этих двух округов вводится третья категория – уровень «повышенной готовности». Вся остальная страна находится в состоянии базовой готовности», – объясняет Кислицына.
Немаловажное обстоятельство – губернаторы теперь возглавят штабы теробороны, добавляет политолог. «Они обязаны теперь не только координировать работу разных служб, но и превратиться в «точку сборки» деятельности всей региональной и местной власти, а также силовых структур. Это важная перемена с точки зрения передачи компетенций с федерального уровня на региональный», – уточнила эксперт.
Указ легализует и так вполне понятные действия региональных властей не только по обеспечению безопасности на местах, но и по снабжению подшефных военных подразделений и мобилизованных земляков, добавляет Кислицына.
Отдельно эксперт обратила внимание на тему выплат мобилизованным. «Это очень важно. Дело в том, что региональные меры финансовой поддержки для них – очень разные, бюджеты разных областей и республик тоже разнятся. И решение президента уравновесить это все федеральной выплатой позволит избежать «вилки», избежать несправедливости. Теперь мобилизованные получат одинаковую сумму помощи», – подытожила Кислицына.
В среду президент Владимир Путин провел совещание Совбеза, в ходе которого было объявлено о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Президент поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования – это касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Руководители данных регионов «осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов».
Также объявлено о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Путин также подписал указ о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности.
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Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП с самолетом в Ейске
Песков: Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям погибших в результате катастрофы с самолетом в Ейске
Президент Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, в которых есть погибшие в результате катастрофы с самолетом Су-34 в Ейске, произошедшей накануне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин глубоко соболезнует потерявшим своих близких в результате катастрофы семьям, передает ТАСС.
Он отметил, что вчера и федеральные власти, и региональные власти Краснодарского края, и по линии МЧС, и по линии Минздрава и других ведомств по поручению главы государства принимали все меры по ликвидации последствий катастрофы, по помощи семьям погибших и пострадавшим.
Напомним, в результате крушения самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя. СК России назвал основной версией крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность.
Путин призвал скорректировать концепцию миграционной политики
Путин заявил о необходимости скорректировать концепцию миграционной политики
В нынешних реалиях следует скорректировать концепцию миграционной политики, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности.
Он подчеркнул, что в мире постоянно меняется ситуация, в том числе в сфере миграции. В связи с этим необходимо реагировать на все изменения, передает РИА «Новости».
Глава государства отметил, что концепция должна полностью учитывать все существующие и потенциальные вызовы, а также быть основой для дальнейшего совершенствования законодательства в сфере миграции.
Напомним в среду президент проводит заседание Совбеза, основной темой стала миграционная политика.
Стало известно о стремлении Белого дома избежать личной встречи Байдена и Путина
Politico: В Белом доме заявили о стремлении избежать личной встречи Байдена и Путина
Представители Белого дома принимают меры, чтобы не допустить встречи президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии, сообщает Politico со ссылкой на источник.
Ранее Байден заявил, что пока не планирует встречу с Путиным, но это зависит от ситуации. В Белом доме заявили, что встреча глав стран не планируется и не прорабатывается, передает ТАСС.
Также источник издания подчеркнул, что никакой встречи не планируется и, вероятно, изменений в этих планах не произойдет. При этом чиновники Белого дома не хотят, чтобы лидеры пересеклись даже в коридорах и на групповом фото.
Но при этом нельзя исключать возможность присутствия Путина и Байдена на общем пленарном заседании в рамках G20.
Сам Путин говорил, что Россия поучаствует в саммите G20 в ноябре, но отмечал, что пока не знает, будет ли участвовать в нем лично.
Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области
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Президент России Владимир Путин посетил один из полигонов ЗВО в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные, и проверил их навыки и снаряжение.
Путин проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районе спецоперации. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений, передает ТАСС.
Путин также проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, наблюдал за преодолением мобилизованными военнослужащими десантно-штурмовой полосы в составе взвода и упражнением по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.
Также президент посетил многофункциональный стрелковый комплекс.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
В Рязанской области создали оперштаб по исполнению указа Путина
Глава Рязанской области сообщил о создании оперативного штаба после введения уровня повышенной готовности
В Рязанской области состоялось первое заседание оперативного штаба, созданного в рамках исполнения указа российского лидера Владимира Путина по введению уровня повышенной готовности, сообщил губернатор Павел Малков.
В своем Telegram-канале он сообщил, что штаб будет заниматься решением поставленных задач. В него вошли руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, регионального правительства, администрации Рязани.
При этом глава региона добавил, что принятые меры не скажутся на привычной жизни рязанцев, так как об ограничениях сейчас речь не идет. Обстановка в регионе полностью контролируется.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Глава Самарской области подарил Путину фотоальбом «Жены героев»
Губернатор Самарской области вручил Путину фотоальбом по мотивам акции «Жены героев»
Глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился в Москве с президентом Владимиром Путиным и передал ему альбом по мотивам акции «Жены героев», организованной в поддержку участников спецоперации и их семей.
Азаров рассказал, что в поддержку СВО проходит много акций, и эту организовали жены офицеров и солдат. Глава региона добавил, что в альбом вошли также личные письма женщин, говорится на сайте Кремля.
Путин поблагодарил губернатора за подарок и просмотрел альбом. «Красивая женщина», – сказал глава государства, листая альбом. Он поинтересовался, может ли он оставить альбом себе, на что Азаров подтвердил, что привез книгу в подарок, потому что обещал женщинам передать ее президенту.
Губернатор отметил, что акция распространилась уже по всей Самарской области.
Ранее жители Приволжья собрали гуманитарную помощь участникам СВО.
Путин поблагодарил Самарскую область за поддержку Донбасса
Президент Путин на встрече с главой Самарской области Азаровым поблагодарил регион за поддержку Донбасса
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым поблагодарил жителей региона за поддержку жителей Донбасса и оказываемую им гуманитарную помощь.
Азаров рассказал президенту о поддержке города-побратима Снежное в ДНР, где Самарская область помогла привести в порядок объекты социальной инфраструктуры и ЖКХ, а также оказала гуманитарную помощь жителям Донбасса, отправив 1,5 тыс. тонн грузов, передает РИА «Новости». По его словам, пожертвования организаций, предприятий и простых людей пошли на помощь Донбассу.
«Очень хорошо. Спасибо большое», – отреагировал Путин.
Самарская область – первый российский регион, который заключил официальное соглашение о сотрудничестве с территорией Донбасса – городом Снежное в ДНР.
Напомним, в августе Азаров рассказал, что российских специалистов по ЖКХ в Донбассе встречают овациями, так как они там помогают решать настолько застарелые проблемы, которые жителям российских городов уже просто не понять.
Путин поручил волонтерам и ОНФ контролировать поддержку семей мобилизованных
Путин дал поручение ОНФ и фонду «Мы вместе» взять под контроль поддержку семей мобилизованных
Общероссийский Народный фронт, движение «Мы вместе» и добровольцы должны взять на контроль оказание всесторонней поддержки семьям мобилизованных, распорядился в ходе заседания Совбеза президент Владимир Путин.
Соответствующее поручение президент дал также главам регионов, передает РИА «Новости».
«Поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением «Мы вместе», волонтерами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации – детям, родителям, женам, близким людям всех наших защитников», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что сейчас Россия сегодня работает над решением очень сложных и масштабных задач по обеспечению безопасности и надежного будущего.
По его словам, те, кто находится на передовой и те, кто проходит подготовку, должны чувствовать Глава государства также выразил уверенность, что рабочие, предприниматели и инженеры далее будут эффективно решать задачи, стоящие перед оборонно-промышленным комплексом и экономикой.
Ранее губернаторы рассказали, как в регионах помогают мобилизованным.