Личный состав МВД в приграничных районах переведен на усиленный режим

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19 октября, среда | Последнее обновление — 11:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о новой попытке украинского десанта захватить ЗАЭС
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Политическое управление, государственное администрирование в ЕС полностью герметичный, закрытый от влияния снизу процесс, снабженный пятью уровнями защиты «от дурака».
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Спасти Европу может не евроатлантическое партнерство, а континентальное сотрудничество, о котором когда-то мечталось. Общее пространство от Владивостока до Лиссабона.
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Ожидаемое падение экономики локомотива ЕС – Германии – сведет на нет дотации менее развитым государствам из союзного бюджета. Диктовать свою политическую волю и навязывать экономические решения Брюсселю станет намного сложнее.
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Личный состав МВД в приграничных районах переведен на усиленный режим
Глава МВД Колокольцев: Личный состав ряда территорий переведен на усиленный вариант несения службы
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Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что личный состав ведомства переведен на усиленный режим несения службы, особенно на приграничных территориях.
В ходе правительственного часа в Госдуме Колокольцев заявил, что в ряде приграничных районов личный состав МВД России переведен на усиленный вариант несения службы, передает ТАСС.
Напомним, ФСБ России с начала октября отметила увеличение числа обстрелов приграничных регионов России Украиной, обстрелы осуществляются в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей.
Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении
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Подразделения российской армии в ходе наступательных действий на Купянском направлении овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области, а также нанесли поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российскими войсками в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области была сорвана попытка атаки усиленной танками ротной группы ВСУ. Ликвидированы более 60 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 80-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Краснолиманском направлении около населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Ивановка и Карповка Донецкой народной республики (ДНР) сорваны попытки переправы через реку Жеребец. В итоге уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и шесть бронемашин.
Подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва на Николаево-Криворожском направлении у населенного пункта Брускинское Херсонской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За минувшие сутки здесь уничтожены более 90 украинских военнослужащих, танк и восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.
В районе города Запорожья поражены пункт управления группировки войск ВСУ «Днепр», цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии НПК «Искра», а также живая сила и военная техника в 132 районах, перечислили в Минобороны.
Нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ у пунктов Новониколаевка и Трифоновка в Херсонской области, а также взводу американских систем залпового огня HIMARS у населенного пункта Дробышево ДНР. Под Новоивановкой Николаевской области, Одноробовкой Харьковской области и Красным Лиманом ДНР уничтожены три склада боеприпасов, сообщил Конашенков.
Суровикин объяснил планы России в отношении Херсона
Командующий Объединенной группировкой войск Суровикин: Дальнейшие планы России в отношении Херсона зависят от ситуации
Дальнейшие планы и действия России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Он также уточнил, что на данный момент ситуация «весьма непростая», сообщает ТАСС.
«Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – заявил командующий.
Ранее Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.
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Суровикин не исключил принятие непростых решений в ходе СВО
В ходе проведения специальной военной операции Россия будет действовать осознанно и своевременно, но при это не исключая возможности принятия непростых решений, заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.
«Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – заявил Суровикин, передает ТАСС.
Также он подчеркнул, что Россия будет исходить из необходимости максимально сохранить жизни мирных граждан и солдат.
Ранее Суровикин назвал ситуацию в зоне проведения спецоперации напряженной.
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В Херсонской области начали организованно перемещать население на левый берег Днепра
Врио губернатора Херсонской области Сальдо об организованном перемещении жителей нескольких районов на левый берег Днепра
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В Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Существует непосредственная опасность затопления территорий области в связи с планируемым разрушением украинскими силами плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. «В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», - заявил Сальдо в своем обращении.
Врио губернатора области отметил, что решение также вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение ВСУ было отбито. «Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу. В этих условиях наша ключевая задача – сохранить человеческие жизни и позволить войскам Российской Федерации эффективно выполнять свои функции по защите Херсонской области. Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег», – подчеркнул Сальдо.
Вывоз и временное размещение жителей указанных муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.
Ранее сообщалось, что украинские военные в ночь на вторник выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по Каховской ГЭС, все они были сбиты силами ПВО.
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Cуровикин: Обстановка в зоне спецоперации напряженная
Командующий группировкой сил России в зоне спецоперации рассказал о стягивании ВСУ всех резервов на фронт
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Командующий группировкой сил России в зоне специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.
Также он добавил, что Россия желает, чтобы Украина стала независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством, передает ТАСС.
Говоря о ситуации в зоне проведения спецоперации, Суровикин назвал ее напряженной, добавив, что украинская сторона пытается атаковать позиции войск России. Для предотвращения побега с передовой Киев применяет заградотряды националистов, которые расстреливают пытающихся покинуть поле боя.
Суровикин добавил, что основные резервы ВСУ составляют силы теробороны, которые не прошли полный курс подготовки.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина 8 октября командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.
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Суровикин: Российская группировка на Украине методично «перемалывает» войска противника
Российские силы в ходе специальной военной операции не стремятся к высоким темпам продвижения, а методично «перемалывают» противника, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.
Он подчеркнул, что стратегия «перемалывания» противника не только минимизирует потери России, но и значительно сокращает количество жертв среди мирного населения, передает ТАСС.
Суровикин добавил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждые сутки составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.
Ранее Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.
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Суровикин заявил о подготовке Киевом ракетного удара по Каховской ГЭС
Вооруженные силы России получили данные о том, что Киев готовит массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Также он рассказал о планах Украины подготовить нанесение массированного ракетного удара по по городу без разбора целей. Он добавил, что это может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения, передает ТАСС его слова.
Ранее Суровикин назвал ситуацию в зоне проведения спецоперации напряженной и не исключил принятие непростых решений в ходе СВО.
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Стремоусов: ВСУ стянули к Херсонской области десятки тысяч мобилизованных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наращивать количество техники на подступах к Херсонской области, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения, сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.
По словам Стремоусова, на подступах к Херсонской области находится большое количество военной техники и несколько десятков тысяч военных из призывников последней волны украинской мобилизации, передает ТАСС.
Стремоусов отметил, что власти области готовы объявить перемещение жителей с правого берега Днепра эвакуацией для ускорения процесса и избежания жертв.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что дальнейшие планы и действия России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации.
Минобороны сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики Украины
ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удары также нанесены по арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Все цели были поражены.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что после утренних ударов на Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой.
Дипломат в Вене рассказал об истерике западных партнеров из-за успехов России
Западные партнеры в Вене впадают в истерику, если Россия демонстрирует военные, дипломатические или экономические успехи в текущих условиях, рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, на заседании в Вене начинается истерика, если ситуация на поле боя продвигается вперед, у России появляется преимущество. Доходит даже до личных оскорблений, но никакой аргументации.
«То есть успехи наших действий на всех фронтах – военном, политическом, дипломатическом, экономическом – здесь приводят [западных партнеров] в ярость», – передает ТАСС слова дипломата, сказанные в интервью каналу «Россия-24».
Он добавил, что российская сторона истерику партнеров воспринимает спокойно.
Жителей Херсонской области предупредили об активизации ВСУ
Замглавы Херсонской области Стремоусов предупредил жителей региона об активизации ВСУ
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Вооруженных сил Украины могут предпринять очередную попытку атаки на Херсонскую область в ближайшее время, заявил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Как заявил Стремоусов в своем Telegram-канале, подталкиваемые Западом Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут начать активные боевые действия на территории области. Он не исключил возможность обстрелов Херсона и правобережной части Херсонской области.
По словам Стремоусова, «битва за Херсон» начнется в самое ближайшее время, в связи с чем мирному населению рекомендуется покинуть район предстоящих боевых действий, чтобы не подвергать себя ненужному риску. Он попросил жителей воспринять его слова всерьез.
Во вторник вечером врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского районов региона на левый берег Днепра.
В НАТО сообщили о поставках Киеву станций по борьбе с беспилотниками
Генсек НАТО сообщил о поставках Киеву сотен станций по борьбе с беспилотниками
Североатлантический альянс в ближайшее время поставит на Украину сотни единиц оборудования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Берлинском форуме внешней политики.
По его словам, это необходимо для борьбы с беспилотниками, в том числе от иранских дронов, передает ТАСС со ссылкой на слова Столтенберга.
По его мнению, «необходимо не только предоставить Киеву те системы противовоздушной обороны, которые были обещаны», но и увеличить объемы поставок оборудования такого типа.
Ранее в Белом доме заявили, что Иран, якобы поставляя России боевые беспилотники, нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.
Суровикин сообщил о более 34 тыс. вылетов, совершенных авиацией России
Суровикин: Спецоперация подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств ПВО
Экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации Вооруженных сил России за время спецоперации совершили более 34 тыс. боевых вылетов, применив более 7 тыс. управляемых средства поражения, рассказал командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин.
«Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал». Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна», – передает ТАСС его слова.
Также Суровикин добавил, что высокую точность в ходе спецоперации показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования.
Ранее Суровикин заявил, что в ходе проведения СВО Россия будет действовать осознанно и своевременно, но при это не исключая возможности принятия непростых решений.
Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины
Власти Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти.
Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, главы Полтавской и Черкасской областей Дмитрий Лунин и Игорь Табурец, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и власти Одессы объявили в регионах воздушную тревогу, передает ТАСС.
По данным украинского интернет-издания «Обозреватель», воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Харьковской областях, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Напомним, во вторник утром воздушная тревога объявлялась в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины. Позже воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Киеве заявили, что Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины.
Глава МИД Украины направил предложение Зеленскому о разрыве отношений с Ираном
Зеленскому направили предложение о разрыве дипотношений с Ираном
Предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном направлено главой украинского МИД Дмитрием Кулебой президенту страны Владимиру Зеленскому.
В документе отмечается, что это сделано из-за многочисленных разрушений, причиненных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей, а также из-за появления сообщений о том, что Иран возможно поставлял вооружение России.
«Я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном», – заявил Кулеба в ходе онлайн-брифинга, передает РИА «Новости».
Кулеба добавил, что речь о восстановлении всего комплекса отношений с Тегераном может идти только после прекращения якобы ведущихся поставок вооружения России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о том, что Россия покупала дроны у Ирана, эти вопросы необходимо задавать Миноброны.
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