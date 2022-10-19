Личный состав МВД в приграничных районах переведен на усиленный режим

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19 октября, среда  |  Последнее обновление — 11:24  |  vz.ru
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Почему про «Северные потоки» можно забыть

России проще построить новый газопровод, чем ремонтировать подорванные трубы Blueye/Reuters
Опубликованы фото и видео разрушенных участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Тем временем российских следователей отказываются допускать к расследованию, а специалистов Газпрома – к месту подрывов. Встает закономерный вопрос: а стоит ли вообще рассматривать возможность восстановления этих газопроводов? Подробности...
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В мечтах о разделе России украинцы вернулись к Чечне

Заявление о признании террористического государства-покойника Верховная рада снабдила особыми гнусностями Игорь Михалев/РИА Новости
Власти Украины продолжают отрезать от России территорию, но только в своих документах. Ранее суверенитет над Курилами был «передан» Японии президентом Владимиром Зеленским, теперь Верховная рада «отделила» от России Чечню, признав ее «суверенной Ичкерией». Это повод вспомнить, с чего на самом деле начался новейший русско-украинский конфликт и чем он, скорее всего, закончится. Подробности...
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Генерал Суровикин обозначил приоритеты российской армии в СВО

«Будем действовать своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – сказал Суровикин Скриншот из видео
Недавно назначенный командующий нашими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин дал первое интервью в новом качестве. Генерал, отвечающий за ход спецоперации, продемонстрировал принципиально новый подход к ее освещению. Суровикин прямо указал на самые проблемные участки фронта, оценил планы и тактику противника и рассказал, как будет действовать Россия. Подробности...
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Киев тянет Израиль к войне с Россией

Израильские системы ПВО «Железный купол» очень хочет заполучить Украина imago images/Global Look Press
Украина намерена официально обратиться к Израилю с просьбой о поставках вооружений. Какие именно виды оружия нужны Киеву от Израиля, кто именно в руководстве еврейского государства выступает в поддержку таких поставок, почему реализация подобных намерений станет для Москвы пересечением «красных линий» и чем на это может ответить Россия? Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Почему элиты из Засраненбурга управляют Европой

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Политическое управление, государственное администрирование в ЕС полностью герметичный, закрытый от влияния снизу процесс, снабженный пятью уровнями защиты «от дурака». Подробности...

Доверие к Европе потеряно, но не окончательно

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Спасти Европу может не евроатлантическое партнерство, а континентальное сотрудничество, о котором когда-то мечталось. Общее пространство от Владивостока до Лиссабона. Подробности...

Москва и Анкара ставят на развал Евросоюза

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемое падение экономики локомотива ЕС – Германии – сведет на нет дотации менее развитым государствам из союзного бюджета. Диктовать свою политическую волю и навязывать экономические решения Брюсселю станет намного сложнее. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Украина признала Ичкерию

Атака дронов на Киев

Франция прозрела и нищает

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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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Экоактивистки в Лондоне облили консервированным супом шедевр Винсента ван Гога «Подсолнухи»

Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
  • С безразличием

  • С презрением

  • С пониманием

  • С иными чувствами (указать в комментариях)
Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Главная тема


    Почему про «Северные потоки» можно забыть

    битва за Херсон


    ВСУ стянули к Херсонской области десятки тысяч мобилизованных

    гендерный паритет


    Глава МОК объявил о начале новой эры в спорте с Олимпиады-2024 в Париже

    глобальная политика


    Эксперт указал на вероятность появления «антизападного треугольника»

    Видео

    спецоперация на Украине


    Как российские беспилотники переиграли украинскую ПВО

    стандарты НАТО


    Чему научат украинских военных в тренировочных лагерях Евросоюза

    поставки СПГ


    Китай снова помог России в противостоянии с Западом

    группировка в Белоруссии


    Россия создает плацдарм на случай неожиданностей на Украине

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    терпимость системы


    Ирина Алкснис: Раскол американского общества пролегает по Украине

    МОКС-топливо


    Дмитрий Винник: Российские атомщики совершили «Прорыв» за всё человечество

    экономический коллапс


    Владимир Прохватилов: В Британии планируют военный переворот

    на ваш взгляд


    До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?

    Личный состав МВД в приграничных районах переведен на усиленный режим

    Глава МВД Колокольцев: Личный состав ряда территорий переведен на усиленный вариант несения службы

    19 октября 2022, 10:52

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что личный состав ведомства переведен на усиленный режим несения службы, особенно на приграничных территориях.

    В ходе правительственного часа в Госдуме Колокольцев заявил, что в ряде приграничных районов личный состав МВД России переведен на усиленный вариант несения службы, передает ТАСС.

    Напомним, ФСБ России с начала октября отметила увеличение числа обстрелов приграничных регионов России Украиной, обстрелы осуществляются в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей.


    Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении
    		    18 октября 2022, 14:00
    Фото: РИА Новости

    Подразделения российской армии в ходе наступательных действий на Купянском направлении овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области, а также нанесли поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российскими войсками в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области была сорвана попытка атаки усиленной танками ротной группы ВСУ. Ликвидированы более 60 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 80-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Краснолиманском направлении около населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Ивановка и Карповка Донецкой народной республики (ДНР) сорваны попытки переправы через реку Жеребец. В итоге уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и шесть бронемашин.

    Подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва на Николаево-Криворожском направлении у населенного пункта Брускинское Херсонской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За минувшие сутки здесь уничтожены более 90 украинских военнослужащих, танк и восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.

    В районе города Запорожья поражены пункт управления группировки войск ВСУ «Днепр», цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии НПК «Искра», а также живая сила и военная техника в 132 районах, перечислили в Минобороны.

    Нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ у пунктов Новониколаевка и Трифоновка в Херсонской области, а также взводу американских систем залпового огня HIMARS у населенного пункта Дробышево ДНР. Под Новоивановкой Николаевской области, Одноробовкой Харьковской области и Красным Лиманом ДНР уничтожены три склада боеприпасов, сообщил Конашенков. 

    Коментарии (34)
    Суровикин объяснил планы России в отношении Херсона
    Командующий Объединенной группировкой войск Суровикин: Дальнейшие планы России в отношении Херсона зависят от ситуации
    		    18 октября 2022, 20:46
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Дальнейшие планы и действия России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

    Он также уточнил, что на данный момент ситуация «весьма непростая», сообщает ТАСС.

    «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – заявил командующий.

    Ранее Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.

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    Коментарии (102)
    Суровикин не исключил принятие непростых решений в ходе СВО

    18 октября 2022, 20:55

    Текст: Кристина Цыцура

    В ходе проведения специальной военной операции Россия будет действовать осознанно и своевременно, но при это не исключая возможности принятия непростых решений, заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.

    «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – заявил Суровикин, передает ТАСС.

    Также он подчеркнул, что Россия будет исходить из необходимости максимально сохранить жизни мирных граждан и солдат.

    Ранее Суровикин назвал ситуацию в зоне проведения спецоперации напряженной. 

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    Коментарии (44)
    В Херсонской области начали организованно перемещать население на левый берег Днепра
    Врио губернатора Херсонской области Сальдо об организованном перемещении жителей нескольких районов на левый берег Днепра
    		    18 октября 2022, 21:08
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    В Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

    Существует непосредственная опасность затопления территорий области в связи с планируемым разрушением украинскими силами плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. «В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», - заявил Сальдо в своем обращении.

    Врио губернатора области отметил, что решение также вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение ВСУ было отбито. «Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу. В этих условиях наша ключевая задача – сохранить человеческие жизни и позволить войскам Российской Федерации эффективно выполнять свои функции по защите Херсонской области. Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег», – подчеркнул Сальдо.

    Вывоз и временное размещение жителей указанных муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.

    Ранее сообщалось, что украинские военные в ночь на вторник выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по Каховской ГЭС, все они были сбиты силами ПВО.

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    Коментарии (47)
    Cуровикин: Обстановка в зоне спецоперации напряженная
    Командующий группировкой сил России в зоне спецоперации рассказал о стягивании ВСУ всех резервов на фронт
    		    18 октября 2022, 20:38
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Командующий группировкой сил России в зоне специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.

    Также он добавил, что Россия желает, чтобы Украина стала независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством, передает ТАСС.

    Говоря о ситуации в зоне проведения спецоперации, Суровикин назвал ее напряженной, добавив, что украинская сторона пытается атаковать позиции войск России. Для предотвращения побега с передовой Киев применяет заградотряды националистов, которые расстреливают пытающихся покинуть поле боя.

    Суровикин добавил, что основные резервы ВСУ составляют силы теробороны, которые не прошли полный курс подготовки. 

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина 8 октября командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции. 

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    Суровикин: Российская группировка на Украине методично «перемалывает» войска противника
    		    18 октября 2022, 21:05
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Российские силы в ходе специальной военной операции не стремятся к высоким темпам продвижения, а методично «перемалывают» противника, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

    Он подчеркнул, что стратегия «перемалывания» противника не только минимизирует потери России, но и значительно сокращает количество жертв среди мирного населения, передает ТАСС.

    Суровикин добавил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждые сутки составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.

    Ранее Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.

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    Суровикин заявил о подготовке Киевом ракетного удара по Каховской ГЭС

    18 октября 2022, 20:59

    Текст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы России получили данные о том, что Киев готовит массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

    Также он рассказал о планах Украины подготовить нанесение массированного ракетного удара по по городу без разбора целей. Он добавил, что это может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения, передает ТАСС его слова.

    Ранее Суровикин назвал ситуацию в зоне проведения спецоперации напряженной и не исключил принятие непростых решений в ходе СВО. 

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    Коментарии (22)
    Стремоусов: ВСУ стянули к Херсонской области десятки тысяч мобилизованных
    		    19 октября 2022, 09:35
    Фото: Andriy Andriyenko/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наращивать количество техники на подступах к Херсонской области, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения, сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

    По словам Стремоусова, на подступах к Херсонской области находится большое количество военной техники и несколько десятков тысяч военных из призывников последней волны украинской мобилизации, передает ТАСС.

    Стремоусов отметил, что власти области готовы объявить перемещение жителей с правого берега Днепра эвакуацией для ускорения процесса и избежания жертв.

    Ранее командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что дальнейшие планы и действия России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации.

    Коментарии (19)
    Минобороны сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики Украины
    		    18 октября 2022, 13:47
    Фото: vk.com/mil

    ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удары также нанесены по арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Все цели были поражены.

    Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что после утренних ударов на Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой.

    Коментарии (7)
    Дипломат в Вене рассказал об истерике западных партнеров из-за успехов России

    18 октября 2022, 14:49

    Текст: Кристина Цыцура

    Западные партнеры в Вене впадают в истерику, если Россия демонстрирует военные, дипломатические или экономические успехи в текущих условиях, рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    По его словам, на заседании в Вене начинается истерика, если ситуация на поле боя продвигается вперед, у России появляется преимущество. Доходит даже до личных оскорблений, но никакой аргументации.

    «То есть успехи наших действий на всех фронтах – военном, политическом, дипломатическом, экономическом – здесь приводят [западных партнеров] в ярость», – передает ТАСС слова дипломата, сказанные в интервью каналу «Россия-24».

    Он добавил, что российская сторона истерику партнеров воспринимает спокойно. 

    Коментарии (4)
    Жителей Херсонской области предупредили об активизации ВСУ
    Замглавы Херсонской области Стремоусов предупредил жителей региона об активизации ВСУ
    		    18 октября 2022, 23:57
    Фото: t.me/Stremousov_Kirill
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженных сил Украины могут предпринять очередную попытку атаки на Херсонскую область в ближайшее время, заявил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

    Как заявил Стремоусов в своем Telegram-канале, подталкиваемые Западом Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут начать активные боевые действия на территории области. Он не исключил возможность обстрелов Херсона и правобережной части Херсонской области.

    По словам Стремоусова, «битва за Херсон» начнется в самое ближайшее время, в связи с чем мирному населению рекомендуется покинуть район предстоящих боевых действий, чтобы не подвергать себя ненужному риску. Он попросил жителей воспринять его слова всерьез.

    Во вторник вечером врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского районов региона на левый берег Днепра.

    Коментарии (10)
    В НАТО сообщили о поставках Киеву станций по борьбе с беспилотниками
    Генсек НАТО сообщил о поставках Киеву сотен станций по борьбе с беспилотниками

    18 октября 2022, 19:37

    Текст: Кристина Цыцура

    Североатлантический альянс в ближайшее время поставит на Украину сотни единиц оборудования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Берлинском форуме внешней политики.

    По его словам, это необходимо для борьбы с беспилотниками, в том числе от иранских дронов, передает ТАСС со ссылкой на слова Столтенберга. 

    По его мнению, «необходимо не только предоставить Киеву те системы противовоздушной обороны, которые были обещаны», но и увеличить объемы поставок оборудования такого типа.

    Ранее в Белом доме заявили, что Иран, якобы поставляя России боевые беспилотники, нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. 

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    Суровикин сообщил о более 34 тыс. вылетов, совершенных авиацией России
    Суровикин: Спецоперация подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств ПВО

    18 октября 2022, 21:32

    Текст: Кристина Цыцура

    Экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации Вооруженных сил России за время спецоперации совершили более 34 тыс. боевых вылетов, применив более 7 тыс. управляемых средства поражения, рассказал командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин.

    «Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал». Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна», – передает ТАСС его слова.

    Также Суровикин добавил, что высокую точность в ходе спецоперации показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования.

    Ранее Суровикин заявил, что в ходе проведения СВО Россия будет действовать осознанно и своевременно, но при это не исключая возможности принятия непростых решений.

    Коментарии (6)
    Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины
    Власти Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей Украины объявили воздушную тревогу

    19 октября 2022, 03:32

    Текст: Антон Никитин

    Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти.

    Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, главы Полтавской и Черкасской областей Дмитрий Лунин и Игорь Табурец, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и власти Одессы объявили в регионах воздушную тревогу, передает ТАСС.

    По данным украинского интернет-издания «Обозреватель», воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Харьковской областях, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

    Напомним, во вторник утром воздушная тревога объявлялась в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины. Позже воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Киеве заявили, что Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины.

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    Глава МИД Украины направил предложение Зеленскому о разрыве отношений с Ираном
    Зеленскому направили предложение о разрыве дипотношений с Ираном

    18 октября 2022, 16:12

    Текст: Кристина Цыцура

    Предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном направлено главой украинского МИД Дмитрием Кулебой президенту страны Владимиру Зеленскому.

    В документе отмечается, что это сделано из-за многочисленных разрушений, причиненных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей, а также из-за появления сообщений о том, что Иран возможно поставлял вооружение России.

    «Я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном», – заявил Кулеба в ходе онлайн-брифинга, передает РИА «Новости».

    Кулеба добавил, что речь о восстановлении всего комплекса отношений с Тегераном может идти только после прекращения якобы ведущихся поставок вооружения России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о том, что Россия покупала дроны у Ирана, эти вопросы необходимо задавать Миноброны.

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    Коментарии (6)
     
     
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