Российские войска уничтожили 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлении

В Минобороны сообщили об уничтожении 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлении

ВСУ потеряли до 60 человек в ходе попыток разведки боем на краснолиманском направлении, в результате чего были отброшены на исходные позиции, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, ВСУ решили провести разведку боем возле Сергеевки и Макеевки в ЛНР, а также в районе поселков Новосадовое и Торское ДНР.

В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции, уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две БМП и семь пикапов противника, говорится в Telegram-канале Министерства обороны России.

Конашенков заявил, что на Купянском направлении противником наступательных действий не велось. Российской артиллерией осуществлялось поражение огневых позиций ВСУ на дальних подступах для пресечения атак на российские позиции.

«Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец», – заявил он.

Кроме того, в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области огнем артиллерии уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами.

Также, по словам Конашенкова, в районе Двуречное Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол. Ударами авиации и артиллерии уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины. Также перехвачены 10 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два американских дрона «Свитч Блэйд-600», в районах населенных пунктов Полтава Луганской Народной Республики, Петровское, Старомайорское, Никольское Донецкой Народной Республики, Дмитренко, Томарино, Чайкино Херсонской области и Таврическое Днепропетровской области», – говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, уничтожены в воздухе 18 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в ДНР и в районе Новая Каховка Херсонской области, возле Каховской ГЭС сбиты две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС России уничтожили украинский десант возле ЗАЭС.

Также российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат.