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Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и танк
Украинские военные за последние сутки потеряли до 40 человек личного состава
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ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, танк и три артиллерийские установки, сообщает Народная милиция Луганской народной республики.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, за прошедшие сутки противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено... до 40 человек личного состава, один танк, три артиллерийские установки, шесть бронетранспортеров, 13 единиц специальной автомобильной техники.
Также уточняется, что инженерно-саперные подразделения НМ ЛНР продолжают разминирование территорий.
Накануне сообщалось, что в Херсонской и Николаевской областях за сутки уничтожено более 300 военных ВСУ и наемников.
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Ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области
В Бродах Львовской области ударом высокоточным оружием морского базирования поражен арсенал, где хранились существенные запасы поступившего от Запада вооружения, техники и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также сообщил, что в Киевской и Харьковской областях высокоточным оружием поражены объекты системы военного управления и энергетики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне Минобороны сообщило, что при отражении атак ВСУ на трех направлениях было уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих.
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Путин сказал, когда закончится мобилизация
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Никаких новых предложений от министерства обороны по мобилизации не поступало и не планируется, 222 тыс. граждан России из 300 тысяч уже мобилизовано, в течение двух недель все мероприятия будут завершены, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Президент России отметил, что никаких предложений от Минобороны по мобилизации не поступало, и в обозримом будущем нет никакой необходимости, приводит РИА «Новости» ответ Путина на вопрос, актуальна ли еще цифра в 300 тыс. человек в рамках указа о частичной мобилизации.
Также Путин указал, что качество мобилизации должно быть повышено, мобилизация заканчивается.
«И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», – отметил президент России.
По словам Путина, 222 тыс. граждан России из 300 тыс. человек уже мобилизовано, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, 16 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях, привлекаемых для выполнения боевых задач.
«Линия соприкосновения 1100 км – держать ее контрактниками практически невозможно, с этим связана мобилизация», – пояснил глава государства причину мобилизации.
Президент подчеркнул, что все призываемые в рамках частичной мобилизации должны пройти подготовку от 10 до 25 дней перед отправкой в боевые части.
Также он отметил, что случаи тех, кто уехал из России после 21 сентября, должны рассматриваться в правовых рамках.
«Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то – чтобы уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то причинам. В каждом конкретном случае надо давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании», – приводит ТАСС слова президента.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Администрация Киева и телеканал «Эспресо» сообщили о воздушной тревоге во всех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве и во всех областях Украины, сообщила киевская администрация и телеканал «Эспресо».
На опубликованной телеканалом карте регионов, где объявлена воздушная тревога, отмечены все области Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ также сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. В пятницу власти Николаевской и Одесской областей объявили в регионах воздушную тревогу.
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Комплексы «Пенициллин» применили на Украине против артиллерии НАТО
Новейшие российские комплексы разведки «Пенициллин» доказали свою эффективность против артиллерии НАТО в боях на Украине
Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с переданной украинским войскам, сообщил информированный источник.
По словам осведомленного источника, несколько новейших российских комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине, в ходе которой продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе против применяемых украинскими военными артиллерийских систем стран НАТО, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце 2020 года вооруженные силы России получили новейшие комплексы «Пенициллин», которые предназначены для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.
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В СПЧ сообщили о жалобе на задержание москвича во время «облавы» на уклонистов
Член СПЧ Кирилл Кабанов получил жалоб, что сотрудника МГТС задержали около станции метро во время «облавы» на уклонистов
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Сотрудник МГТС и его руководитель обратились к члену Совета по правам человека (СПЧ) по поводу задержания сотрудника компании во время «облавы» на уклонистов, якобы имевшей место около станции метро Щелковская. Кабанов призвал ответственных за мобилизацию не действовать подобными методами, если такая информация подтвердится.
Работник МГТС рассказал, что около станции якобы «хватали всех» и требовали справку о наличии брони от мобилизации.
Кабанов в своем Telegram обратился к ответственным за мобилизацию лицам, отметив, что изначально думал о том, что истории про «облавы» – фейк, однако позже ему якобы сообщили о таких случаях знакомые люди.
Он намерен просить главу СПЧ обратиться в прокуратуру для дачи правовой оценки.
В свою очередь глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал проверять каждый подобный сигнал, а действям должностных лиц, которые организовали «облавы», необходимо дать правовую оценку Telegram.
Ранее СК запустил горячую линию для участников спецоперации на Украине, мобилизованных и членов их семей.
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Медведев указал на необходимость выпуска большого количества БПЛА для спецоперации
Зампредседателя Совбеза Медведев заявил, что России предстоит наладить выпуск эффективных в СВО беспилотников
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России необходимо налаживать выпуск в большом количестве беспилотных летательных аппаратов, они доказали свою эффективность при проведении специальной военной операции на Украине, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В публикации в Telegram-канале в пятницу после того, как посетил предприятие по производству беспилотников «Орлан» в Петербурге, Медведев написал, что использование беспилотников в зоне проведения СВО – насущная необходимость, поэтому России предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов.
Ранее в Минобороны сообщили, что многие БПЛА не удовлетворяют требованиям ведомства.
Минобороны РФ на форуме «Армия-2022» в августе подписало ряд контрактов на поставку беспилотников «Орлан», «Иноходец» и «Элерон». Так, с ООО «Специальный технологический центр» был подписан контракт на изготовление и поставку комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Орлан-30». С АО «Кронштадт» был подписан контракт на изготовление и поставку «комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Иноходец». С АО «Эникс» был заключен контракт на изготовление и поставку БПЛА «Элерон-3».
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В Совфеде предупредили о незаконности «облав» на призывников
Сенатор Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полиции на призывников
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Полицейские повальные «облавы» на призывников нарушают закон, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Он пояснил в своем Telegram-канале, что полицейские могут доставить в военкомат только конкретного призывника или мобилизованного, на которого есть письменный запрос из военкомата.
Вся работа с гражданами по теме призыва и мобилизации является адресной, пояснил сенатор. Он объяснил, что военкомы не имеют прав действовать в отношении неопределенного круга лиц.
Кроме того, органы полиции могут подключиться к вопросам призыва на военную службу исключительно после поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица или при розыске уклонистов.
Полицейские также могут вручать направление в военкомат для постановки на воинский учет лицам, которые не состоят на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете. Клишас пояснил, что применять такой же инструмент для граждан, пребывающих в запасе, излишне.
Он также напомнил, что по закону повестка может быть вручена гражданину сотрудниками военкомата лично или по месту работы (учебы). При этом полиция или ГИБДД вручать повестку не могут.
Клишас подчеркнул, что «нельзя всех без разбора хватать на улице», а уже после в военкомате разбираться, соответствует ли человек критериям мобилизации. «И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», – заключил сенатор.
Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что сотрудник МГТС был задержан возле станции метро в Москве во время «облавы» на уклонистов.
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Появились сообщения об ударах по инфраструктуре в Запорожье
Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Куртев заявил об ударах по инфраструктуре города
Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Анатолий Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры региона, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Как сообщает издание со ссылкой на украинского чиновника, по объектам инфраструктуры в Запорожье ударили дроны-камикадзе, после чего начался пожар, передает РИА «Новости».
В субботу утром появились сообщения об объявлении воздушной тревоги во всех областях Украины. Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. Днем ранее воздушную тревогу объявили власти Одесской и Николаевской областей.
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Власти Петербурга объяснили облавы на резервистов у подъездов
В Петербурге резервистов останавливают прямо у парадных их собственных домов, мужчинам раздают повестки после уточнения личных данных, пишут СМИ.
В администрации Калининского района подтвердили, что «проводятся мероприятия по частичной мобилизации граждан и призыву на военную службу», в том числе с участием местных чиновников.
В подъездах на первых этажах многоквартирных домов работают группы оповещения, сообщает издание «Деловой Петербург».
В администрации уточнили, что мероприятия проводят «с учетом необходимости уточнения данных». Это решили провести после того, как получившие повестки жители Калининского района не явились в военный комиссариат. Им вручили повторные повестки.
Отмечается, что выходы из подъездов не блокируются, противоправных действий сотрудники не совершают.
Так, патруль заметили в ЖК на Кушелевской дороге, на проспекте Культуры и жители дома на Кондратьевском проспекте, 68, корпус 4.
Жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге
Советник главы МВД Украины Геращенко рассказал о появлении данных о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко выступил с утверждением, что жители Днепропетровской области в социальных сетях сообщают о взрывах в Кривом Роге.
Как сообщил Геращенко в своем Telegram-канале, местные паблики сообщают о взрывах в Кривом Роге. Кроме того, по сообщению украинского телеканала 5.ua, взрывы раздались в городе Марганец в Днепропетровской области. Также телеканал сообщил, что в нескольких областях объявлена воздушная тревога. В частности, в Полтавкой, Николаевкой, Одесской областях, передает РИА «Новости».
Накануне власти Николаевской и Одесской областей объявили в подконтрольных Киеву регионах воздушную тревогу. В понедельник и вторник ВС России нанесли массированный ракетный удар по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Газета ВЗГЛЯД разбирала цели нанесения ударов по объектам энергосистемы Украины.
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В Херсонской и Николаевской областях за сутки уничтожено более 300 военных ВСУ и наемников
Минобороны сообщило, что за последние сутки в Херсонской и Николаевской областях уничтожено более 300 военных ВСУ
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Противник предпринял ряд неудачных атак на Николаево-Криворожском направлении – в направлении населенных пунктов Ищенка и Дудчаны Херсонской области; все они были отражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем российских войск были уничтожены более 130 украинских военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и семь автомобилей, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, в районе Николаева ракетными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ, а также формирования наемников «Иностранный легион». В целом потери ВСУ и иностранных наемников составили более 170 военнослужащих и боевиков.
За последние сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 156 районах. В районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Новоселовка Первая и Красное Донецкой народной республики, Калиновка и Новоалександровка Николаевской области, Гуляйполе Запорожской области уничтожено шесть складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.
Возле населенного пункта Березнеговатое Николаевской области сбит Су-24 воздушных сил Украины.
Кроме того, средствами ПВО за последние сутки сбиты 15 беспилотников в районах населенных пунктов Полтава, Софиевка ЛНР, Новая Тарасовка Харьковской области, Старомайорское, Никольское, Петровское и Кодема ДНР, Энергодар Запорожской области. В воздухе уничтожены 14 снарядов реактивных систем HIMARS и «Ольха», сообщил Конашенков.
В ЛНР сообщили об отходе основных подразделений ВСУ из Артемовска
Силовики ЛНР: Основные подразделения ВСУ ночью начали покидать Артемовск
Основные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующиеся в Артемовске, минувшей ночью начали покидать город. Союзные силы готовятся к заходу в Артемовск, сообщил представитель силовых структур Луганской народной республики.
Как сообщил источник ТАСС со ссылкой на данные от местных жителей, ВСУ начали уходить из Артемовска минувшей ночью.
Офицер народной милиции Луганской народной неспублики Андрей Марочко добавил, что союзные силы уверенно продвигаются, вытесняя противника на северо-запад Артемовска.
Напомним, в четверг армия России освободила поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска.
Российские войска заняли господствующие высоты в районе села Времевка на западе ДНР
В ходе преследования отступающих подразделений ВСУ на Времевском направлении российские войска овладели господствующими высотами в районе Времевки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Более 90 украинских военнослужащих, два танка и шесть бронемашин в ходе преследования отступающих уничтожены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, Конашенков сообщил, что на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожены более 150 украинских военных.
В ЛНР предупредили о планах ВСУ прорыва в Сватово
Полковник полиции ЛНР Киселев предположил, что ВСУ собираются осуществить прорыв в Сватово
ВСУ могут предпринять попытку прорыва фронта на Сватовском направлении в Луганской народной республики в следующие вторник-среду, российские войска знают об их планах, сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
Киселев в эфире Первого канала сообщил, что поступила информация о запланированном прорыве ВСУ в районе Сватово. По его словам, украинские войска собираются атаковать 18–19 числа.
«И таких попыток будет две, три, а может быть, и четыре. Сейчас они прощупывают наши позиции», – цитирует РИА «Новости» Киселева.
Он отметил, что в первую волну обычно идут члены территориальной обороны.
«Российские подразделения знают об этих планах, и бойцы к этому готовы. Наши военнослужащие и до этого успешно отражали нападения и всякого рода прорывы», – заявил полковник.
Ранее в ЛНР сообщили, что основные подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующиеся в Артемовске, минувшей ночью начали покидать город.
Также сообщалось, что российские войска заняли господствующие высоты в районе села Времевка на западе ДНР.
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Власти Запорожской области опровергли слухи об эвакуации
Врио губернатора Запорожской области Балицкий исключил эвакуацию из региона
Об эвакуации из Запорожской области не может быть и речи, не нужно верить фейковым новостям и поддаваться панике, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.
В своем Telegram-канале Балицкий написал, что жители Запорожской области обращаются к нему с вопросами о якобы предстоящей эвакуации, и назвал это слухами.
По его словам, ни о какой эвакуации из Запорожской области не может быть и речи. «Администрация региона находится на рабочих местах. Все службы работают в штатном режиме», – отметил он.
Балицкий призвал жителей не верить фейковым новостям, не поддаваться панике, сохранять спокойствие. «Мы надежно защищены от любых провокаций», – добавил он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что попытку группы военнослужащих военных Украины провести разведку на берегу Днепра пресекли в Запорожской области.
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